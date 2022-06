La gran extinción del Pérmico, hace 252 millones de años, dejó un mundo devastado y con la vida extremadamente menguada. Sin embargo, ello pareció estimular una rápida recuperación en el periodo posterior, el Triásico, que asistió a una explosión de vida, con mejoras en la fauna, tanto entre los depredadores como entre las presas, y tanto en la tierra como en el mar. Así lo acaban de demostrar investigadores del Reino Unido y China.

En una investigación publicada estos días en la revista Frontiers in Earth Science, los científicos revelan que los depredadores se volvieron más agresivos y las presas se adaptaron rápidamente para encontrar nuevas formas de sobrevivir. En tierra, los ancestros de los mamíferos y las aves se volvieron de sangre caliente y pudieron moverse más rápido.

Al final del período Pérmico, hace 252 millones de años, hubo una extinción masiva y devastadora, cuando casi toda la vida se extinguió sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, este episodio fue seguido por uno de los momentos más extraordinarios en la historia de la vida. Y es que el período Triásico, de hace 252 a 201 millones de años, marcó un increíble renacimiento de la vida en tierra firme y en los océanos.

"Todo se aceleró", afirma el profesor Michael Benton de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, autor principal del nuevo estudio. "Hoy en día, hay una gran diferencia entre las aves y los mamíferos por un lado, y los reptiles por el otro. Los reptiles son de sangre fría, lo que significa que no generan mucho calor corporal por sí mismos y, aunque pueden morder con bastante eficacia, tienen no tienen energía y no pueden vivir en el frío", dijo el profesor Benton.

"Sucedió lo mismo en los océanos", señaló Feixiang Wu, del Instituto de Paleontología de Vertebrados en Beijing. "Después de la extinción masiva de finales del Pérmico, los peces, las langostas, los gasterópodos y las estrellas de mar muestran nuevos estilos de caza más efectivos. Eran más rápidos, ágiles y fuertes que sus antepasados".

Cambios generalizados en la fauna

Wu ha estudiado sorprendentes conjuntos nuevos de peces fósiles del Triásico de China, y estos incluyen muchos tipos de depredadores que muestran cómo aparecieron nuevos métodos de caza antes de lo que se pensaba. Ha encontrado tiburones de estilo moderno y el pez largo Saurichthys, que era muy común en todo el mundo y cazaba tendiendo emboscadas. Este pez de un metro de largo acechaba en mares poco profundos y turbios e irrumpía de súbito para atrapar todo tipo de presas en sus mandíbulas llenas de dientes.

"Otros peces triásicos de China se adaptaron a triturar conchas", dijo el Dr. Wu. "Varios grupos importantes de peces, e incluso algunos reptiles, se convirtieron en trituradores de conchas, con grandes filas de dientes. Incluso encontramos el pez volador más antiguo del mundo, y esto probablemente fue para escapar de los nuevos depredadores".

En tierra firme también hubo cambios revolucionarios. Los últimos reptiles del Pérmico generalmente se movían lentamente y usaban una especie de postura extendida, como los lagartos modernos, donde las extremidades sobresalían a los lados. Cuando caminaban, probablemente generalmente se movían lentamente y a gran velocidad, podían correr o respirar, pero no ambas cosas al mismo tiempo. Esto limitó su resistencia.

"Los biólogos han debatido durante mucho tiempo los orígenes de la endotermia, o sangre caliente, en aves y mamíferos", dijo el profesor Benton. "Podemos rastrear su ascendencia hasta el Carbonífero, hace más de 300 millones de años, y algunos investigadores han sugerido recientemente que ya eran endotérmicos en ese entonces. Otros dicen que se volvieron endotérmicos solo en el Jurásico, digamos hace 170 millones de años. Pero todo tipo La evidencia del estudio de las células en sus huesos, e incluso la química de sus huesos, sugiere que ambos grupos se volvieron de sangre caliente después de la gran extinción masiva del final del Pérmico, a principios del Triásico".

Los orígenes de la endotermia en aves y mamíferos en el Triásico temprano o medio se deducen por otros dos cambios: sus antepasados ​​adoptaron principalmente una postura erguida en este momento. Al pararse sobre sus extremidades como los perros, caballos y pájaros modernos, podían dar zancadas más largas. Esto probablemente va de la mano con cierto nivel de endotermia para permitirles moverse rápido y por períodos más largos.

En segundo lugar, parece que los ancestros de aves y mamíferos del Triásico temprano y medio tenían algún tipo de aislamiento, como pelos en la línea de los mamíferos o plumas en la línea de las aves. Si esto es cierto, y los nuevos descubrimientos de fósiles parecen confirmarlo, toda la evidencia apunta a cambios importantes en estos reptiles a medida que el mundo se reconstruyó después de la extinción masiva del final del Pérmico.

‘Carrera armamentista’

"En total, los animales en la tierra y en los océanos evolucionaban, usaban más energía y se movían más rápido", indica el profesor Benton. "Los biólogos llaman a este tipo de procesos 'carreras armamentistas', por comparación con la Guerra Fría. A medida que un bando acelera y se vuelve más de sangre caliente, el otro bando también tiene que hacerlo. Esto afecta a la competencia entre comedores de plantas y a la competencia entre depredadores. También se refiere a las relaciones depredador-presa: si el depredador se vuelve más rápido, la presa también lo hace para poder escapar".

"Y ocurrió lo mismo bajo el agua", dijo el Dr. Wu. "A medida que los depredadores se volvieron más rápidos, ágiles e inteligentes para atacar a sus presas, estos otros animales también tuvieron que desarrollar defensas. Algunos adquirieron caparazones más gruesos, o desarrollaron espinas, o ellos mismos se volvieron más rápidos para ayudarlos a escapar".

"Estas no son ideas nuevas", dice Benton. "Lo que es nuevo es que ahora estamos descubriendo que aparentemente todo ello estaba ocurriendo al mismo tiempo, a lo largo del Triásico".

“Las extinciones masivas, por supuesto, fueron noticias terribles para todas las víctimas. Pero la limpieza masiva de los ecosistemas en este caso brindó un gran número de oportunidades para que la biosfera se reconstruyera, y lo hizo con mayor empuje que antes de la crisis", agregó.

