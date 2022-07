La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha alertado de que en los últimos años se ha producido un incremento de casos de enfermedades transmitidas entre los animales y las personas, como la COVID-19 o la viruela del mono, lo que está provocando más de 19 millones de muertes al año.

Con motivo del Día Mundial contra la Zoonosis, que tuvo lugar este 6 de julio, la asociación señala que este incremento en el número de casos se debe al aumento del tráfico tanto de personas como de mercancias por todo el mundo, lo que favorece la difusión de enfermedades transmisibles.

También enumera otros aspectos, como la intensificación de las producciones, asociada a un aumento en el número de animales que actúan como portadores intestinales de agentes zoonósicos; el contacto de la fauna salvaje con la fauna doméstica y el traslado de patógenos desde los reservorios salvajes a los domésticos y, desde éstos, al hombre, o la aparición y difusión de resistencias a los antibióticos, entre otros.

No obstante, puntualiza que "son muchas más las vidas que se han salvado gracias a la prevención o la acción rápida de aquellos profesionales que se dedican cada día a controlar y gestionar la emergencia y reemergencia de enfermedades zoonósicas".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la OCV, Luis Alberto Carlos, augura que, de cara al futuro, podrían aparecer más pandemias de origen zoonótico a consecuencia del cambio climático ya que la naturaleza se está viendo "muy alterada" por el deterioro de los ecosistemas o la pérdida de biodiversidad, entre otros factores, que rompen el equilibrio entre las partes.

Por ello, indica que, en el caso de convivir con animales domésticos, es "muy importante no caer en el error de humanizarlos", en el sentido de que muchas veces se les trata como a personas, dándoles cuidados excesivos para su especie.

Por ese motivo, recomienda mantener una higiene correcta del animal "en función de la especie y del lugar" así como estar pendientes de ponerles las vacunas necesarias con el fin de evitar la transmisión de enfermedades entre estos y las personas.

Aumento de las temperaturas

Por otra parte, el aumento generalizado de las temperaturas favorece la dispersión de posibles transmisores de enfermedades infecciosas en latitudes donde nunca estuvieron presentes, han explicado varios expertos consultados por Efe.

Así, enfermedades como el virus del Nilo Occidental y la fiebre del valle del Rift, de las que son reservorios potenciales los mosquitos, acabarían expandiéndose por "el centro y el norte de Europa", explica Rafael Jesús Astorga, catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de Córdoba.

Sin embargo, Astorga matiza que, si bien "la distribución geográfica y temporal de las poblaciones de vectores depende del cambio climático", también influyen otras cuestiones, como "el uso de la tierra, el control de plagas o la interacción de los virus con el hospedador".

"Aunque tendamos a pensar en mamíferos, el principal foco de contagio está en los artrópodos", advierte la directora del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA), Noemí Sevilla.

Garrapatas

A este respecto, Sevilla incide en el riesgo que suponen, como agentes transmisores, las garrapatas, "vectores de contagio de enfermedades como la fiebre Crimea-Congo o la enfermedad de Lyme".

Pese a que "las personas suelen creer que las garrapatas sólo afectan a los perros", Sevilla recomienda "ser muy precavido con ellas" y, en caso de notar alguna picadura, acudir a un centro médico inmediatamente para ser tratados.

Ambos expertos coinciden al señalar que, aunque el método para luchar contra las zoonosis varía según la enfermedad en cuestión, su prevención, como indica Astorga, "debe realizarse de forma general mediante la aplicación de planes integrales de medicina preventiva, bioseguridad, vacunación y política sanitaria veterinaria".

Sevilla aclara que "existe una metodología general para evitar las zoonosis", poniendo énfasis en "rehuir el contacto con determinadas especies", así como en "luchar contra el tráfico de animales salvajes", más habitual en "zonas de Asia y África".

Murciélagos

En cualquier caso, según Sevilla, predecir qué especie animal podría ser el reservorio potencial para un virus en el futuro "es impredecible" aunque, como ocurre con los murciélagos, contar con la información suficiente "como para saber que albergan gran cantidad de patógenos, muchos de ellos zoonóticos".

No obstante, no se trataría de "demonizar a una especie o a un grupo de animales" como los murciélagos, sino de "evitar cualquier interacción con ellos o su entorno", ya que son animales salvajes con los que no se tiene por qué mantener ningún contacto.

Tres clases de zoonosis

Astorga indica que existen tres clases de zoonosis: aquellas transmitidas por animales al ser humano, como la rabia o la viruela símica; aquellas en las que son los seres humanos los agentes transmisores y los animales, los contagiados, como "algunas infecciones por Mycobacterium tuberculosis", y, por último, las zoonosis que se propagan en ambos sentidos, como el SARS-CoV-2.

Para mantener bajo control las zoonosis, Astorga cree "imprescindible" que la sociedad esté informada sobre estas enfermedades, además de "la aplicación de estrictas medidas de higiene y bioseguridad para evitar, en caso de contacto estrecho con el animal, la posible transmisión del patógeno".

El 6 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial de la Zoonosis, con el objetivo de concienciar a la población sobre el riesgo que suponen estas enfermedades y las herramientas existentes para prevenirlas y tratarlas.

