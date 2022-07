El fenómeno de la bioluminiscencia marina es uno de los más curiosos y sorprendentes de la naturaleza. Los mares luminosos o ‘lechosos’, como se les llama a veces, ocurren cuando se producen concentraciones excepcionalmente grandes de unas bacterias concretas que producen luz. Es algo excepcional que ocurre, como máximo, dos veces al año en todo el planeta y no siempre hay alguien para fotografiarlo o captarlo. Ahora, la tripulación de un barco ha atravesado uno de estos mares luminiscentes.

Las crónicas de los marineros que han observado estos mares de luz los describen como un campo de nieve iluminado bajo el cielo oscuro. Charles Darwin fue una de las personas que, en su periplo, alrededor de América del Sur, fue testigo del fenómeno.

Un científico atmosférico de la Universidad Estatal de Colorado (EEUU) ha confirmado un evento de "mar lechoso" bioluminiscente gracias al testimonio de una tripulación de un yate privado que aportó datos de primera mano al ser testigos directos del fenómeno.

En su artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, Steven Miller describe cómo primero descubrió el evento mientras estudiaba imágenes de satélite y luego obtuvo la confirmación de una tripulación a bordo de un yate que navegaba por la zona.

Episodios anteriores han demostrado que a veces ocurren grandes eventos bioluminiscentes en determinadas partes del océano, pero tales eventos son raros y hay poca evidencia fotográfica de ellos. Uno de los más notorios fue el que observó Charles Darwin y su tripulación mientras navegaban en el extremo meridional de América del Sur.

Los científicos oceánicos creen que estos mares iluminados son creados por millones de diminutas criaturas bioluminiscentes que brillan juntas. Solo se ha confirmado científicamente una sola vez, cuando un barco de investigación que navegaba a través de un evento de este tipo recolectó muestras de agua y las encontró llenas de bacterias brillantes.

En su trabajo, Miller y varios colegas estudiaron detenidamente viejos registros de navegación en busca de descripciones de eventos bioluminiscentes y encontraron muchos de ellos, la mayoría describiéndolos como un mar lechoso. Estos episodios han sido referidos con mayor frecuencia en el Océano Índico y las aguas alrededor de Java. Miller también estudió imágenes satelitales en busca de tales eventos y encontró muchos casos que podrían serlo.

Uno en particular le llamó la atención: un parche de mar de aspecto brillante justo al sur de la isla de Java en 2019. Se puso en contacto con los oficiales marinos de la zona en busca de posibles testigos. De este modo, descubrió que la tripulación del 'Ganesha', un yate privado, había navegado en la zona y documentado lo que vieron.

Como navegar sobre la nieve de noche

Sus tripulantes describieron el mar como si estuviera brillando en la noche, desde debajo de la superficie, de tal modo que parecía como si estuvieran navegando sobre la nieve. Miller pudo localizar a varios de los miembros de la tripulación y los entrevistó para obtener más detalles.

Miller explica que correlacionar lo observado a través de imágenes de satélite con el relato de un testigo presencial de primera mano permite una mejor investigación de los sucedido.

Según explica el profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México Enrique Ayala Duval, la bioluminiscencia es la luz producida por organismos vivos, como resultado de una reacción bioquímica en la que la mayoría de las veces intervienen la luciferina (una proteína), oxígeno molecular y ATP (adenosín trifosfato), que reaccionan mediante la enzima luciferasa de la siguiente manera: el oxígeno oxida la luciferina; la luciferasa acelera la reacción y el ATP proporciona la energía para le reacción, produciéndose agua y luz, la cual es muy notoria durante la noche.

Estudio de referencia: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2207612119