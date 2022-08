Es sabido que los pulpos son uno de los animales más fascinantes que existen en la Tierra, aunque a menudo no sepamos casi nada de ellos. Hay muchas especies distintas, pero todas ellas comparten una característica común: un nivel de inteligencia muy desarrollado. Hay muchas especies de cefalópodos, pero de todas ellas tal vez la que más ha despertado la atención en los últimos años es el pulpo fantasma o pulpo Casper, llamado así porque recuerda enormemente al entrañable personaje de la película de este nombre, con su característico color blancoazulado.

Esta fantasmagórica especie de pulpo fue descubierta casualmente durante una misión llevada a cabo por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés). Sucedió durante una expedición frente a Hawái en el año 2016 por el buque Okeanos Explorer, cuando realizaba estudios geológicos.

Los científicos quedaron asombrados al observar por primera vez un pulpo de semejantes características: “Este animal es particularmente inusual al adolecer de las típicas células de pigmento, llamadas cromatóforos y al carecer de mucha estructura muscular”, señaló entonces el zoólogo de la NOAA Michael Vechioni.

No es de extrañar que esta especie de pulpo no hubiera sido descubierta antes, dado que habita en lugares muy profundos, concretamente a 4.000 metros bajo la superficie del océano.

Su principal característica es la ausencia de tonalidades variadas a lo largo y ancho de su cuerpo. La falta de pigmentación es, por tanto, una seña de sus señas de identidad. Al fin y al cabo, no requiere de una ninguna pigmentación específica teniendo en cuenta la profundidad a la que vive.

Afectado por el cambio climático

Esta falta de pigmentación se debe, entre otros factores, a la ausencia de iluminación suficiente en su entorno. Sin embargo, el cambio climático está produciendo importantes cambios en su naturaleza, ya que se ve afectado por una temperatura del agua que está en constante cambio. Esta circunstancia afecta tanto a su tamaño como a su alimentación, pero los científicos todavía están estudiando este tema con detalle.

Se trata de un pulpo de pequeño tamaño que destaca por contar con una sola fila de ventosas en cada tentáculo en lugar de las dos que suelen tener estos animales. Su consistencia es bastante gelatinosa y casi transparente, lo que lo convierte en un pulpo realmente excepcional.

Un artículo publicado en la revista Current Biology al año siguiente del descubrimiento, reveló que estos fantasmales pulpos de aguas profundas ponen sus huevos en los tallos muertos de esponjas que suelen estar unidos en el fondo marino a nódulos ricos en metales cada vez más valiosos comercialmente porque son utilizados en los teléfonos móviles y ordenadores.

"Presumiblemente, el octópodo hembra cría luego estos huevos, probablemente durante el tiempo que lleva hasta que eclosionen, lo que puede ser un cierto número de años", dice Autun Purser del Instituto Alfred Wegener (AWI) - Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina en Alemania. "La inquietante observación es importante, ya que estas esponjas crecen solamente en algunas zonas de pequeños y duros nódulos o cortezas rocosas de interés para las empresas mineras, debido al metal que contienen, incluyendo el manganeso", añade. "La eliminación de estos nódulos puede, por lo tanto, poner en peligro el ciclo de vida de estos pulpos".

Al parecer, sus características físicas varían ligeramente en función del lugar donde viva y el tipo de aguas de su entorno. Según la información de Techeblog, se ha podido demostrar que cuanto más tropicales son las aguas en las que se encuentra, más largos y delgados son los brazos del pulpo.

Este hecho tiene una implicación directa en lo que se refiere a su facilidad para poder alimentarse. Aun así, no se han podido realizar estudios pormenorizados sobre esta especie en particular, por lo que no se puede determinar cómo es su forma de supervivencia y qué comparte con otros cefalópodos. Hay, por tanto, un gran campo de exploración pendiente sobre esta especie, que de momento se reserva para sí los secretos que encierra.

