Aunque el otoño astronómico no empieza hasta el 23 de septiembre, el climático ya lo ha hecho desde hace unos días. Y las noticias sobre cómo será esta estación en España no son precisamente alentadoras. Los expertos coinciden en que será más cálido de lo normal y también con menos lluvias (al menos en la mayor parte del país) de lo que es habitual en estos meses. Es decir, que la sequía que sufre el país no se verá compensada con los necesarios niveles de precipitación para llenar los embalses.

Así lo explica por ejemplo la AEMET, que augura un otoño 2022 más seco y cálido que la media de otros otoños en la mayor parte del país. Solo en Baleares y el este peninsular podría llover lo habitual en estas fechas, según la agencia. «Hay probabilidades del 50% al 60% de que el otoño sea más cálido de lo normal en la Península y Baleares frente a solo un 10% a 20% de probabilidades de que sea más frío», ha pronosticado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo. Otras fuentes coinciden con este pronóstico: "La previsión del otoño 2022 apunta a que podría seguir la estela del verano: las temperaturas podrías estar por encima de la media. Además, faltará lluvia en las zonas del mapa que mayor sequía meteorológica sufren", afirma por su parte el portal eltiempo.es a través de Irene Santa. Según esta experta, en la mayor parte de España (centro y mitad este) lo más seguro es que la temperatura esté entre 0,5ºC y 1ºC por encima de la media climatológica. Es lo que se observará probablemente en Castilla-La Mancha, Aragón, Comunitat Valenciana, Baleares, Madrid, Catalunya, Navarra, La Rioja, País Vasco y Cantabria. Ni en Canarias ni en Galicia ni en el Golfo de Cádiz, en cambio, parece que vaya a haber anomalías de temperaturas tan marcadas y allí la estación estará dentro de los parámetros normales. Y es que, efectivamente, el trimestre septiembre-octubre-noviembre será también poco lluvioso, sobre todo en Galicia, Asturias, las dos Castillas, Madrid, Extremadura y Andalucía, es decir, justamente las autonomías que más agua necesitan tras un verano realmente desastroso en cuanto a recursos hídricos. En cambio, la costa mediterránea, incluyendo a las islas, podría registrar bastantes lluvias, puesto que allí el régimen de precipitaciones se prevé dentro de la media, y en dicha zona el otoño suele ser la estación más lluviosa del año. La misma situación podría observarse en Cantabria, País Vasco y Navarra. Un verano de récord El verano de 2022 en España ha batido récord de días de calor extremo, con un total de 42 jornadas -prácticamente, la mitad de los días de verano- bajo situación de ola de calor, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los 42 días de este año multiplican por 7 el promedio de jornadas bajo ola de calor que se registró entre 1981 y 2010 -6 días de media- y triplican el promedio de la última década, de 2011 a 2020 -14 días de media-. Hasta ahora, el récord lo tenía el año 2015 con 29 días de ola de calor.