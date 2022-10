Compost. Compostar. Compostador. Son términos que, si no has oído ya, seguramente empieces a oír muy pronto. Cada vez son más las personas que elaboran su propio compost en casa por todos los beneficios que se obtienen de él. Antes de que pienses que esto es algo muy complicado que no puedes hacer en casa o aplicar en tu día a día, te contamos en qué consiste y cuáles son sus beneficios principales, con la ayuda del portal Bricodepot. ¡Verás que es mucho más fácil de lo que creías!

¿Qué es el compost? El compost es un método de reciclaje de materia orgánica mediante el cual se transforman restos de basura de consumo diario en un abono con una gran cantidad de beneficios y nutrientes para su uso en jardinería y agricultura. Al contrario de lo que se pueda pensar, este proceso controlado de descomposición de la materia no implica putrefacción ni malos olores en casa. Para conseguir realizar compost en casa, se mezclan durante varias semanas residuos orgánicos de nuestro consumo diario como café molido, cáscaras de huevo y de frutos secos, restos de verduras, frutas y hortalizas y materiales secos como trozos de periódico, hojas y ramas con capas de tierra. Ventajas de hacer compost en casa El compost que se obtiene es un abono altamente nutritivo para cultivar o cuidar las plantas u hortalizas que tengas en casa. Además, es un excelente regenerador de suelos , mejora el drenaje de la tierra reduciendo su demanda de agua y aumenta la resistencia frente a posibles plagas .

Reducción en el consumo de abonos y fertilizantes químicos. Reduce la basura generada en casa, ya que el 40% de lo residuos domésticos son de materia orgánica, y en el consumo de plástico por bolsas de basura. Disminución de residuos urbanos. Minimiza el impacto medioambiental que se produce con el transporte de esos residuos y su tratamiento en las plantas de reciclaje o vertederos. Dependiendo de la cantidad producida, puedes vender tu propio compost a personas que lo necesiten y sacar un beneficio económico. Cómo hacer compost en casa: paso a paso 1. ¿Dónde colocar el compostador? Para compostar, es necesario disponer de un terreno o espacio en el que poner el compostador. El lugar ideal es al aire libre, en un jardín, patio o balcón y en una zona sombreada donde no dé el sol directo para que el compost mantenga la humedad. 2. Elige tu compostador Hay muchos modelos de compostadores en función del material, forma y tamaño que tengan. Sea como sea, su función es aislar la materia orgánica de la incidencia directa del sol, las bajas temperaturas, el viento o la lluvia. Elige aquel que mejor se adapte a tus necesidades y espacio. 3. Empieza la primera capa del compost La primera capa del compost tiene que estar compuesta por tierra y, sobre esta, ramitas, hojas secas o paja para permitir el drenaje y ayudar a airear la pila de compost. 4. ¡Hora de añadir residuos orgánicos! Incorpora al compostador el material orgánico de deshecho de tu hogar alternando, siempre que sea posible, materiales húmedos y materiales secos. Recuerda no incluir nada de carne, pescado, aceite o lácteos para evitar plagas o malos olores. Trocea bien los restos para ayudar a la descomposición. Si deseas que tu compost sea orgánico, asegúrate de que todo el material que incluyas en el él esté libre de tóxicos. 5. Mezcla el material Cuando hayas añadido una capa de unos 2-3cm de restos orgánicos, tápala con una capa del mismo grosor de tierra. A partir de este momento, la secuencia residuo-tierra-residuo debe ser la misma en todas las capas. Cada 3 o 4 días, remueve el compost para que se mezcle con las capas anteriores y se airee. 6. ¡A esperar! Tras incluir los residuos, cierra la tapa y deja que los nutrientes empiecen a fusionarse. Por lo general, el compost puede tardar entre cuatro y seis meses en alcanzar la madurez. Durante ese tiempo, sigue removiendo la mezcla cada 3 o 4 días. 7. Hora de recoger el compost Sabrás que el compost está listo cuando tenga un color marrón oscuro o negro, parecido a un suelo desmenuzable o al abono, y huela a bosque húmedo.