Los hielos del Ártico mantienen atrapados desde hace miles de años una gran cantidad de virus que ahora están siendo liberados al exterior a causa del derretimiento provocado por el cambio climático. Ello supone un riesgo creciente de nuevas pandemias que amenaza a la humanidad.

En la zona del archipiélago ártico canadiense, el cambio climático está uniendo a virus y a sus potenciales huéspedes, según desvela una investigación publicada recientemente en la revista Proceedings of the Royal Society B. Cada nueva interacción entre ambos aumenta el riesgo de un “brote viral”, es decir, que los patógenos pasen a huéspedes distintos. Y cada caso de propagación es una oportunidad para que un virus se vuelva mucho más peligroso.

Los virus dependen de sus anfitriones para replicarse y propagarse. Sin embargo, la mayoría de los virus evolucionan conjuntamente con los organismos que los sustentan, de modo que los anfitriones desarrollan defensas contra los efectos de los virus que alojan. Pero cuando se produce un brote, en el que un virus salta de una forma de vida a otra, los huéspedes carecen aún de inmunidad evolucionada que los proteja. Al igual que con la pandemia de covid-19, cuando un virus salta por primera vez a un nuevo huésped, los resultados pueden ser catastróficos.

En un lago alimentado por glaciares en la zona del ártico, el aumento del agua de deshielo significa que habrá más posibilidades de brote viral, afirma el nuevo estudio publicado. Los investigadores tomaron muestras de sedimentos del lago Hazen, y secuenció el ARN de los virus y el ADN de los animales, plantas y hongos de su interior.

Los científicos descubrieron que, en las áreas del lago donde el deshielo glacial es más alto, la coexistencia evolutiva entre los virus y los posibles organismos huéspedes ha sido más reducida, lo que supone más oportunidades para que se produzcan cruces desafortunados. Y, además, el cambio climático no hace sino aumentar el deshielo en casi todos los lugares donde hay glaciares de la Tierra.

Los glaciares, almacenes de virus

Los glaciares están formados por hielo antiguo. A medida que se fueron formando hace miles o decenas de miles de años (o incluso hace un millón de años), se convirtieron en una especie de cápsula del tiempo de su entorno, atrapando material orgánico, rocas y también patógenos en su interior.

Y, a medida que los glaciares (o el permafrost) se derriten a consecuencia del cambio climático, están liberando esos mismos elementos que habían atrapado.

“Esta es una prueba más de que el cambio climático está generando más problemas”, dijo Stéphane Aris-Brosou, autor principal del estudio y biólogo computacional de la Universidad de Ottawa. El investigador dijo que está sorprendido por el hallazgo de esta correlación entre el deshielo glacial y el riesgo de que haya brotes virales. Por ello, no sería sorprendente ver un nuevo virus pandémico emerger del derretimiento de los glaciares, ya sea fúngico, vegetal o animal, agregó.

Sin embargo, Aris-Brosou matizó: “No estamos prediciendo la próxima pandemia”. Este estudio sobre los sedimentos del lago no constituye una bola de cristal. “No estamos prediciendo cuándo, dónde, en qué huésped o qué virus conducirá a la próxima pandemia, nada de eso”, advirtió.

Que haya un brote no significan necesariamente que vaya a producirse una pandemia, ya que la gran mayoría de los virus no infectan a las personas. Además, Aris-Brosou y sus compañeros no identificaron los virus específicos presentes en el sedimento glacial ni documentaron su transmisión de unos huéspedes a otros. En vez de ello, han evaluado cuánto derretimiento de los glaciares ha provocado que se mezclen varias evoluciones genéticas dentro del lago Hazen.

Otras investigaciones anteriores han descubierto que el cambio climático está causando otras modificaciones naturales, como obligar a los animales a vivir en diferentes hábitats para adaptarse a las nuevas temperaturas. Pero el nuevo estudio es el primero en cuantificar el riesgo de contagio mediante la secuenciación de todos los datos genéticos presentes en un entorno, según los autores del estudio. “Hasta donde sabemos, este es el primer intento de evaluar la virosfera completa de los virus de ADN y ARN, y su capacidad de propagación”, señalan.

Debido a que se trata de un enfoque nuevo, Aris-Brosou señaló que existen grandes limitaciones en sus hallazgos. Los investigadores pudieron determinar que el riesgo de propagación aumenta con el derretimiento de los glaciares en los sedimentos del lago, pero aún no pueden cuantificar la intensidad del riesgo de propagación viral en el lago Hazen en comparación con otros lugares del mundo.

Además, debido a que secuenciaron un conjunto tan grande de información genética, sus hallazgos carecen de especificidad. En este momento, los científicos no pueden decir exactamente qué virus acechan en el fondo del lago, o incluso qué proporción de ellos siguen siendo infecciosos. Pero los científicos ya han puesto en marcha estudios de seguimiento para poder ser más precisos en su investigación. Aris-Brosou espera determinar cómo de relacionados están los virus hallados en Canadá con los patógenos actuales y si alguno es nuevo para la ciencia.

Con la quema de combustibles fósiles, la humanidad está alterando todos los elementos del planeta, incluyendo las interacciones entre la vida y los virus que hay en el fondo de los lagos glaciales. “Somos los impulsores esenciales de esta situación”, dijo Aris-Brosou, “necesitamos pensar cuidadosamente sobre la forma en que gestionamos nuestras vidas”. De lo contrario, el riesgo creciente de contagio y de nuevas pandemias es una consecuencia muy real para el futuro inmediato.

.......

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es