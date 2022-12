Mientras 800 millones de personas pasaron hambre en el mundo en 2021, en la Unión Europea (UE) uno de cada tres alimentos acaba en la basura. Un reciente informe de la ONG ambiental Feedback EU concluye que la UE desperdicia más alimentos de los que importa. La solución pasa por aprobar "leyes ambiciosas" con "objetivos vinculantes" para frenar el desperdicio de alimentos.

La pérdida y el desperdicio de alimentos en el planeta equivale al 10 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y le cuesta al mundo un billón de dólares al año. Es "un desafío global que presenta una carga ambiental, social y económica significativa para todos los países y regiones, incluida la UE", resalta el documento.

Un dato revelador: si el desperdicio de alimentos fuera un país, éste sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Según Feedback EU, la producción de alimentos es "el mayor impacto que los humanos tienen sobre el medio ambiente".

Cada año se desperdician en la UE 153,5 millones de toneladas de alimentos, mientras que las importaciones suman 138 millones de toneladas de productos agrícolas. El desperdicio de alimentos cuesta a las empresas y los hogares de la UE 143.000 millones de euros y provoca al menos el 6% de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En un momento crítico para los sistemas alimentarios debido a las sequías y a la inflación debido a la invasión de Ucrania, la quinta parte de la producción de alimentos de la UE termina en la basura.

Una situación insostenible

La situación, según los expertos y las ONGs, es insostenible: el desperdicio de alimentos agrava el hambre en el planeta, tiene un gran impacto en el cambio climático y provoca enormes pérdidas económicas.

"Los alimentos, su producción, distribución y eliminación, están impulsando la deforestación, agotando nuestras reservas de agua dulce y nuestros suelos, al tiempo que representan una cuarta parte de nuestra factura mundial de gases de efecto invernadero", resalta la ONG.

Feedback EU forma parte de un movimiento internacional que incluye también a la Oficina Europea de Medio Ambiente y Zero Waste Europe, las empresas Too Good to Go y OLIO, y miembros de la Plataforma de la UE sobre pérdidas y desperdicio de alimentos.

Esta plataforma ha reclamado a la UE que apruebe objetivos legalmente vinculantes para que los estados miembros reduzcan drásticamente el desperdicio de alimentos. Resaltan que en 2015 se marcó como objetivo reducir el desperdicio de alimentos para 2030 en un 50%. Pero nada se ha avanzado desde entonces.

El informe de Feedback EU estima que en la UE se desperdician 89,8 millones de toneladas de alimentos en la producción primaria, tres veces más que en los hogares. Pero añade que la mayor parte del desperdicio podría estar quedando fuera de las mediciones, pues se excluyen los alimentos que quedan sin cosechar y los que se usan en las granjas.

La conclusión del informe no deja lugar a dudas. "Reducir el desperdicio de alimentos permitiría a la UE cumplir compromisos climáticos; mejorar la seguridad alimentaria; ahorrar dinero a los ciudadanos, los gobiernos y las empresas, y apoyar la justicia climática y los derechos humanos".

Los autores instan a las autoridades comunitarias a promulgar leyes alimentarias ambiciosas y vinculantes para reducir el desperdicio de alimentos en no menos del 50% para 2030, aplicado a toda la cadena de suministro "desde la granja al tenedor". "No hay tiempo que perder. Ha llegado el momento de que la UE esté a la altura del desafío", claman.

España: uno de cada tres alimentos va a la basura

¿Qué ocurre en este apartado en España? Más de lo mismo, o incluso peor: cada año se tiran más de 8 millones de toneladas de comida a lo largo de toda la cadena alimentaria. Dicho de otro modo: uno de cada tres alimentos acaba en la basura.

Los impulsores de la campaña Por una #LeySinDesperdicio abogan por una norma "ambiciosa y valiente" basada en 10 puntos:

Centrar los esfuerzos en evitar las pérdidas y el desperdicio y no en la gestión de excedentes. Medir las pérdidas y el desperdicio en todas las fases de la cadena alimentaria. No solo medir cuánto se desperdicia, sino cómo se desperdicia. Apoyar e impulsar la rebusca o el espigueo para reducir el desperdicio y cuantificar las pérdidas alimentarias en el sector primario. Definir de manera clara qué son las pérdidas y el desperdicio de alimentos para no dejar espacio a la interpretación. Que la medición sea obligatoria para todos los actores a lo largo de la cadena. Incluir acciones y medidas que faciliten el cumplimiento de la ley y sancionar a quienes intenten esquivarla. Que la administración tenga un papel importante de vigilancia para el cumplimiento de la ley. Marcar plazos para su desarrollo e instrumentos para su puesta en marcha. Incluir un espacio de gobernanza donde todos los actores puedan participar en la implementación y el seguimiento de la ley, y que sirva para acompañar a todos los agentes para su adecuada aplicación.

Informe de referencia: https://feedbackglobal.org/wp-content/uploads/2022/09/Feedback-EU-2022-No-Time-To-Waste-report.pdf

Recogida de firmas Por una #LeySinDesperdicio : https://mailchi.mp/enraizaderechos/leysindesperdicio

