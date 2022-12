La contaminación acústica está alcanzando niveles muy elevados. Y no solo en las ciudades, también en algunas zonas rurales. El tráfico es uno de los principales causantes de ruido antropogénico. Pero no solo los humanos se estresan; los animales, también. Una investigación publicada en la revista ‘Behavioral Ecology and Sociobiology’ ha concluido que la contaminación acústica generada por el ser humano provoca que las aves se vuelvan más agresivas.

"La actividad humana tiene un efecto enorme en la vida silvestre, incluso en su comportamiento social", apuntan los investigadores de las universidades Anglia Ruskin, del Reino Unido, y Koç, de Turquía, que analizaron el comportamiento de petirrojos europeos machos (Erithacus rubecula), tanto en áreas urbanas como rurales. Los petirrojos son animales muy territoriales. Los científicos estudiaron las agresiones hacia intrusos utilizando un modelo 3D de esa especie y acompañándolo con grabaciones de cantos, a la vez que se agregaba en algunos casos ruido de tráfico adicional a través de un altavoz cercano. Los científicos sabían de antemano que los petirrojos dependen de señales, tanto visuales como acústicas, para indicar su territorio y mantener alejados a otros individuos, y cambian su comportamiento cuando se sienten amenazados. También que, además de adaptar sus cantos para alejar a los intrusos, adoptan exhibiciones visuales específicas durante las interacciones territoriales, que incluyen balancearse y mostrar las plumas rojas en su cuello, así como acercarse a su oponente e intentar ahuyentarlo. Al registrar el comportamiento de las aves durante las interacciones con el intruso simulado, sin ruido humano añadido al ambiental, los investigadores descubrieron que los petirrojos urbanos protagonizan más agresiones físicas que los rurales. Sin embargo, los petirrojos rurales se volvieron mucho más agresivos con la adición del ruido del tráfico. Los científicos creen que las demostraciones físicas de territorialidad aumentan porque el ruido del tráfico interfiere con el comportamiento de señalización de los petirrojos mediante el canto. Impacto en el comportamiento de la vida silvestre Durante las pruebas con petirrojos urbanos, que ya viven en hábitats con mayor contaminación acústica, el ruido del tráfico simulado no afectó los niveles de agresión física, pero los pájaros se adaptaron al ruido adicional al reducir su frecuencia de llamadas. Los investigadores sospechan que los petirrojos urbanos han aprendido a obviar los aumentos temporales del ruido, mientras que los petirrojos rurales, al no haber aprendido a hacerlo, compensan la situación con una mayor agresión física. "Sabemos que la actividad humana puede tener un impacto significativo en el comportamiento social a largo plazo en la vida silvestre, y nuestros resultados muestran que el ruido producido por humanos puede tener una variedad de efectos en los petirrojos, según el hábitat en el que viven", destaca Caglar Akcay, profesor titular de ecología del comportamiento en la Universidad Anglia Ruskin (ARU) y autor principal del estudio. "En un entorno normalmente tranquilo, como el rural, descubrimos que el ruido adicional del tráfico hace que los petirrojos se vuelvan más agresivos físicamente; por ejemplo, acercándose más y de manera más amenazante al pájaro modelo. Creemos que esto se debe a que el ruido interfiere con su comunicación", añade Akcay. "Los altos niveles crónicos de ruido que existen día y noche en los hábitats urbanos, como el tráfico o los equipos de construcción, pueden interferir permanentemente con la transmisión eficiente de las señales acústicas y es probable que esta sea la razón principal por la que los petirrojos urbanos suelen ser más agresivos que los rurales", concluyen los investigadores. Los autores del estudio destacan que la agresión física es un "comportamiento de riesgo" para las aves pequeñas como los petirrojos y es probable que tenga "consecuencias para la salud". Objetivo, ahuyentar al intruso sin pelea "Las señales son extremadamente útiles porque pueden disuadir a un intruso sin una pelea que puede ser costosa tanto para el dueño del territorio como para el intruso, pero si el intruso no puede escuchar los cantos, los petirrojos pueden tener que recurrir a la agresión física", señala la también autora principal de la investigación Çağla Önsal. Sin embargo, con sus demostraciones agresivas los pájaros no solo corren riesgo de lesionarse, sino que también pueden "llamar la atención sobre los depredadores", añade la investigadora. Los investigadores apuntan que una posible solución a este problema es modificar el esfuerzo de señalización del tráfico a una modalidad menos ruidosa; por ejemplo, la visual. El petirrojo europeo es uno de los pájaros más populares y fácilmente reconocibles por su llamativa mancha anaranjada en el pecho, la garganta y la cara. Habita en toda Europa, las islas atlánticas y el norte de África, y penetra en Asia hasta los Urales y el mar Caspio. En invierno desaparece de las localidades más septentrionales de Europa y Asia, y amplía su área de distribución en África y Oriente Próximo. En invierno resulta muy común en toda la península Ibérica, Ceuta, Baleares y Canarias, pero evita las montañas, sobre todo en la mitad norte. En primavera se invierte el patrón. La población europea se estima entre 40 y 160 millones de parejas reproductoras. En España se calcula la existencia de 1,2 a 3 millones de parejas. Según los resultados del programa de seguimiento de aves comunes en época reproductora (SACRE) de SEO/BirdLife en 2005, la tendencia de las poblaciones ibéricas era entonces significativamente positiva. Informe de referencia: https://link.springer.com/article/10.1007/s00265-022-03207-4