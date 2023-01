El fascinante espectáculo de las auroras boreales atraen el interés de cada vez más fotógrafos, que inmortalizan imágenes realmente hechizantes por su belleza y originalidad.

El blog de fotografía y viajes Capture the Atlas ha publicado la quinta edición de su colección anual del 'Northern Lights photographer of the year', una recopilación de las 25 mejores imágenes de auroras boreales, a juicio de los responsables de esta web.

Se trata de una recopilación que suele publicarse en diciembre, coincidiendo con la temporada de auroras boreales, y tiene como objetivo inspirar y compartir la belleza de este fenómeno natural. La lista de este año incluye imágenes tomadas en países como Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, Canadá, Rusia y Nueva Zelanda por 25 fotógrafos de 13 nacionalidades distintas.

La calidad de la imagen, la historia que hay detrás de la toma y, en general, la capacidad sugestiva de las fotografías son los principales factores que se tienen en cuenta para seleccionar las imágenes cada año.

La temporada de auroras boreales abarca de septiembre a abril en el hemisferio norte y de marzo a septiembre en el hemisferio sur, siendo el mejor momento para verlas y fotografiarlas durante los equinoccios de otoño y primavera, debido a la orientación del eje de la tierra.

Este fenómeno se produce por la interacción entre la radiación que llega del Sol y la atmósfera terrestre, que origina estas fantasmagóricas luces en el cielo nocturno.

El levantamiento de las restricciones de viaje y el aumento de la actividad solar con el nuevo ciclo solar están brindando grandes oportunidades para ver deslumbrantes espectáculos de auroras boreales.

Estas son las imágenes seleccionadas: