La Tierra podría aumentar su temperatura hasta el umbral crítico (1,5 grados por encima del nivel preindustrial) este mismo verano. El claro debilitamiento de La Niña, (que ha venido enfriando los termómetros del planeta de los últimos tres años), y las probabilidades cada vez más altas (por encima del 50%) de que el Pacífico esté dominado por El Niño a partir de verano, han puesto en alerta a los meteorólogos, que vigilan el ciclo natural del Niño-Oscilación del Sur (ENOS) para prepararse ante un posible aumento de la temperatura global, por encima del que se ha registrado en el último año.

La Niña lleva tres años consecutivos condicionando el clima del planeta. “El primer evento apareció en 2020 y luego se enlazó con otros dos que han estado modulando el clima hasta el momento actual”, explica el meteorólogo y divulgador científico José Miguel Viñas. Ahora La Niña muestra claros signos de debilitamiento y no se descarta que El Niño, al encontrar el terreno libre, vuelva a cobrar fuerza.

La Niña y El Niño son fenómenos que modulan el clima terrestre desde el océano Pacífico. La Niña tiende a enfriar esas aguas y, consecuentemente, al resto del planeta; mientras que El Niño tiende a hacer lo opuesto, calentarlas. El fenómeno se repite de manera cíclica, y se va intercalando con momentos de condiciones neutras. Cada uno de ellos puede durar entre 2 y 7 años.

Este 2023 tiene todas las papeletas para convertirse en un año de transición desde La Niña al Niño, pasando por una fase neutra. Los grandes centros internacionales de monitoreo del ciclo ENOS ya han realizado sus predicciones. En principio, el trimestre febrero-marzo-abril tiene al menos el 80% de probabilidades de volver a tener condiciones neutrales de temperatura en el Pacífico. Lo que está menos claro es lo que ocurrirá a partir de verano.

La posible llegada de El Niño

Los modelos probabilísticos pronostican el retorno del Niño con una probabilidad superior al 50% a partir de la segunda mitad del 2023, cuando lo normal es que dicho porcentaje se sitúe entre el 25% y el 50%. Y aunque de momento estos modelos haya que ‘cogerlos con pinzas’, los expertos ya advierten que, de producirse, es probable que se alcancen temperaturas globales 1,5ºC por encima del periodo preindustrial.

Los 1,5ºC es la cifra que la Asamblea de París estableció como umbral crítico de temperatura en un contexto de cambio climático. También es la temperatura que los países se comprometieron a no rebasar a final de siglo. No obstante, los firmantes también eran conscientes de que podría haber años puntuales en los que se superara el umbral. “Lo importante de ese acuerdo es que abogaba por estabilizar la temperatura en los 1,5ºC antes de 2030”, recalca Viñas. Pese a ello, no deja de ser notorio que la Tierra pueda alcanzar ese límite ocho años antes de la fecha establecida.

Lo que más ha llamado la atención de los científicos es que, en un periodo en el que el frío tendría que haberse dejado notar, lo que ha destacado en la mayoría del planeta es el calor sofocante. Este año pasado se han batido récords de temperatura a lo largo y ancho del planeta. Como recoge el informe Clima Global 2022 del Servicio de Cambio Climático Copernicus creado por el Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), durante el año la temperatura media se situó 0,3°C por encima de la del periodo comprendido entre 1991-2020 y 1,2°C por encima de la que se registró durante el periodo preindustrial (1850-1900).

De esta manera, 2022 se convirtió en el octavo año consecutivo con temperaturas más de un grado centígrado por encima de las del nivel preindustrial, con termómetros que se situaron más de 2°C por encima de la media del periodo 1991-2020 en zonas del norte de Siberia central y a lo largo de la Península Antártica. “Si no hubiera habido Niña, probablemente estaríamos hablando de un incremento de temperaturas globales que ya superaría los 1,4ºC en lugar de los 1,2ºC actuales”, explica Viñas.

Es cierto que este aumento de temperatura no ha sido uniforme en todo el mundo. La Niña causó un descenso de temperaturas en el Pacífico, lo que supuso que Australia y América del Sur fueron más frías que el promedio en 2022.

¿Qué consecuencias puede tener la llegada de El Niño? Las anomalías térmicas serán probablemente más altas de lo que han sido en los últimos años, lo que puede suponer un aumento de olas de calor y un impacto mayor de las tormentas y ciclones tropicales. Por tanto, el planeta se podría enfrentar a unas temperaturas sin precedentes durante este año. Eso sí, de momento, “todo son predicciones” y es necesario seguir vigilando para entender mejor el fenómeno global, recuerdan los científicos.

