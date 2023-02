El Gobierno de España quiere fomentar el uso de la bicicleta para viajar desde el domicilio al puesto de trabajo. La campaña ‘En bici al trabajo’ es una de las incluidas en la denominada ‘Estrategia estatal por la bicicleta’, que pretende fomentar e incentivar el uso de este medio de transporte, al considerarlo "ideal" para la salud humana y el medio ambiente. Entre las posibilidades futuras, la de que las empresas paguen un dinero extra a los empleados que acudan en bici al trabajo, como ya se hace en algunos países europeos.

"La bicicleta no es únicamente un modo de transporte más. Su utilización produce valor para la sociedad en términos no sólo de movilidad sino también de habitabilidad, salud, medio ambiente, equidad, sociabilidad, etcétera. Y produce beneficios para los que se desplazan en bicicleta y para los que no, al liberar espacio y reducir la contaminación del aire y acústica", resalta el Gobierno.

En este escenario, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aborda el impulso de la ‘Estrategia por la Bicicleta’ con el objeto de coordinar las diferentes políticas y acciones en torno a la promoción de este medio desde todos sus ángulos, "desde la movilidad hasta sus beneficios para la salud, pasando por su uso recreativo y deportivo, por el desarrollo empresarial del sector, o como base para un turismo basado en la bicicleta".

El Ejecutivo quiere implicar también a las empresas. "La reacción en cadena que provoca el ‘efecto bicicleta’ se produce también cuando las empresas apuestan por iniciativas que potencien el uso de este modo de transporte para ir al trabajo", señala.

Ingresos extra de hasta 1.500 euros al año

La ‘Estrategia por la bicicleta’ propone para ello modificar la normativa fiscal de tal manera que las compañías puedan considerar moverse en bicicleta como renta del trabajo, del mismo modo que ya se hace con los coches de empresa.

Países como Francia y los Países Bajos ya aplican medidas. Allí los empleados pueden llegar a cobrar hasta 800 (Francia) y 1.500 (Países Bajos) euros extras al año por acudir al trabajo en bicicleta, pero que en España requeriría una modificación de la legislación vigente, que de momento no está prevista.

En esos países, lo mismo que en el Reino Unido, se aplican otras medidas en favor de la bicicleta, incluidos incentivos fiscales o descuentos para su adquisición, que además en parte puede ir a cargo de la empresa para la que se trabaja. También hay incentivos para cambiar vehículos viejos por bicicletas.

En España, la ‘Estrategia por la bicicleta’ se limita por el momento a campañas de promoción. Así, impulsa una acción de comunicación dirigida a las empresas para que potencien en sus planes de movilidad sostenible al trabajo la bici en el transporte diario. Es el primero de los 15 puntos sobre las ‘buenas prácticas’ que pueden tener las empresas para sumarse al ‘Efecto Bicicleta’.

Otros puntos señalan la necesidad de establecer "horarios de trabajo conciliadores y flexibles, facilitando el movimiento en bicicleta según las circunstancias personales", y "disponer espacios donde estacionar la bicicleta de manera segura y poder realizar un mantenimiento básico".

"Habilitar vestuarios y duchas, para animar a quien viva más lejos" y "definir aplicaciones o sistemas de ‘caminos en bici al trabajo’, de modo que se organicen rutas para llegar en bici de manera conjunta", son otros puntos de la campaña.

Prestar bicicletas a los empleados

El Mitma quiere asimismo que las empresas adquieran bicicletas para prestarlas a sus empleados, que faciliten "el uso de sistemas de bicis compartidas de ámbito municipal", y que lancen campañas de comunicación para "animar a su personal a utilizar la bici en la movilidad cotidiana".

Facilitar la realización de actividades formativas sobre movilidad sostenible, establecer criterios para dar prioridad a los proveedores que utilicen ciclologística en sus repartos de paquetería, y sumarse a plataformas profesionales sobre movilidad sostenible, creando "una imagen de marca corporativa más amigable con la bicicleta" son otras propuestas gubernamentales.

Entre las ideas del Ejecutivo figuran también varias relacionadas con incentivos a los empleados que adopten la movilidad activa en sus desplazamientos laborales en detrimento del vehículo privado a motor, suscribiendo acuerdos con otras empresas para que les ofrezcan descuento en sus compras.

También figura en el listado de consejos a las empresas la organización de actividades de networking fuera del horario laboral para realizar rutas en bicicleta, y certificarse como ‘entidad amiga de la bicicleta’; "por ejemplo, con los certificados ‘Bike Territory’ de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) o ‘Cycle-Friendly Employer’ de la Federación de Ciclistas Europeos (ECF)".

Pero de momento en España solo las grandes empresas, con más de 500 empleados, están obligadas por ley a elaborar planes de movilidad sostenible al trabajo.

El Gobierno, por su lado, ha destinado 490 millones de los fondos europeos Next Generation a ayudar a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que fomenten el uso de la bicicleta.

Página web de la 'Estrategia por la bicicleta': https://esmovilidad.mitma.es/estrategia-estatal-por-la-bicicleta

