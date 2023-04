La Comisión Europea ha insistido este jueves en que puede exigir a España “si es necesario” la protección del Parque Nacional de Doñana y recuerda que hay evidencias científicas y técnicas “sólidas” sobre los “efectos adversos” de la sobreexplotación de sus aguas subterráneas.

“Si es necesario, la Comisión Europea tendrá la posibilidad de adoptar nuevas medidas para asegurar que España cumple con la sentencia del Tribunal de Justicia sobre Doñana”, expresó el portavoz comunitario Tim McPhie tras ser preguntado por la ley andaluza de regadíos cuya tramitación recibió luz verde este miércoles con los votos de PP y Vox.

La Comisión Europea ya envió a finales de marzo una carta que daba un mes a España para adoptar medidas y tildaba a la ley andaluza de “violación flagrante” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por no haber hecho lo necesario para proteger el humedal.

En aquella misiva amenazó además con elevar de nuevo el caso ante la Justicia europea, esta vez proponiendo la imposición de sanciones económicas por persistir en el incumplimiento.

El portavoz prefirió no “especular” ni entrar en “hipótesis” sobre los próximos pasos de Bruselas sobre este asunto y recordó que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya condenó a España por no proteger Doñana y que la institución abrió un nuevo expediente a España en junio de 2021 por no haber cumplido todavía con dicha sentencia.

Así, señaló que el Ejecutivo comunitario está “analizando” actualmente las “observaciones” remitidas por las autoridades españolas en el marco de ese expediente.

En este sentido, el portavoz apuntó que la legislación medioambiental europea “exige la utilización sostenible de los recursos naturales” y esto “incluye el agua”, así como que “las actividades económicas disponibles deben ser compatibles con la conservación de las zonas Natura 2000”.

“El conocimiento científico y técnico disponible que tenemos aporta evidencias sólidas sobre los efectos adversos de la sobreexplotación del agua subterránea en los ecosistemas de Doñana”, subrayó McPhie.

El Gobierno hará “todo lo necesario” para salvar Doñana

Mientras tanto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que el Gobierno va a hacer todo lo que sea preciso para “salvar” el Parque Nacional de Doñana “de las manos del PP y de Vox”.

Así lo ha asegurado a los periodistas antes de participar en un foro sobre justicia, al ser preguntado si el Ejecutivo va a recurrir al Tribunal Constitucional la decisión de la Junta de Andalucía de tramitar una propuesta en el parlamento para ampliar la zona regable de Doñana.

Ha insistido en que es una “malísima noticia” este “ataque” a Doñana y a su ecosistema, y en que van a analizar todas las medidas a su alcance porque entienden que “es imprescindible salvar” este Parque Nacional “de las manos del PP y Vox”.

Señal de alarma desde el CSIC

Este mismo lunes, el director de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Eloy Revilla, denunciaba en el pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana celebrado en Almonte (Huelva) que el Parque Nacional está en «estado crítico» y que «más de la mitad de sus lagunas han desaparecido».

Revilla recordó que España «está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat», señalando que, según la sentencia, se la condena por «no haber tenido en cuenta la extracción ilegal de agua para el cultivo y las extracciones de agua para abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones totales de agua subterránea de la comarca y por no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración ocasionada por las extracciones de agua subterránea sobre los tipos de hábitats catalogados como prioritarios».

Asimismo, presentó algunos de los datos generados por la actividad científica de la Estación Biológica de Doñana, que «están arrojando resultados desoladores, tanto en relación con el estado de las lagunas y otros hábitats del espacio natural como con la biodiversidad que depende de ellos».

De este modo, explicó que en el último estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, los datos «demuestran que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado. Se ha constatado que el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013».

«Estos cambios, están significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf», apunta el CSIC.

