El 60 por ciento de las enfermedades humanas son zoonosis, es decir, tienen su origen en los animales domésticos o silvestres y, de hecho, de las cinco enfermedades nuevas que aparecen cada año en el mundo, tres tienen un origen animal, según ha puesto de manifiesto el catedrático del área de Salud Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Santiago Vega.

Así lo ha expresado en el marco del 'Seminario de periodistas Diálogos MSD Inventing for Life: Un mundo, una salud', organizado por MSD y la Plataforma One Health en España, para después detallar que el 75 por ciento de las enfermedades humanas infecciosas emergentes y resistentes a los antibióticos tiene origen animal.

Así, durante el encuentro se ha defendido la importancia de la herramienta 'One Health', esto es, de la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental, para abordar los desafíos de salud pública.

Un ejemplo de esta interrelación es que los virus, que son el 44 por ciento de los agentes infecciosos que participan en las enfermedades, están aumentando su capacidad de replicación debido al aumento de las temperaturas. "Además, los vectores que transmiten las enfermedades, como los mosquitos, pasan más tiempo con nosotros", ha declarado Vega, que ha apostillado que hay regiones en las que la población está los doce meses expuesta a esos vectores, en lugar de cuatro, que era lo habitual. Así, se produce el ambiente propicio para que se produzca un salto de especie, como ya ocurrió con la Covid-19.

Por su parte, el director de Acción Climática de ECODES, Pablo Barrenechea, ha expresado la necesidad de acelerar la acción frente al cambio climático en el sistema sanitario, ayudando a disminuir su huella de carbono y reducir su impacto sobre el clima. "El sector sanitario, si fuera un país, sería el quinto en el mundo en emisiones", ha advertido. En este sentido se ha pronunciado también Vega, que ha puntualizado que los aerosoles emiten 450.000 toneladas de CO2 al año, pero "no se recetan sustitutos o los pacientes se muestran reacios a ellos", ha lamentado.

Raquel Sánchez, asesora del Foro Español Pacientes, ha insistido en que el concepto 'One Health' sigue siendo "un gran desconocido" ya que la ciudadanía "no es capaz de entender la terminología con la que se aborda el tema". "Un paciente es un ciudadano de la calle y hay que hablarle en su idioma", ha reclamado.

Vacunación y lucha contra la resistencia a los antimicrobianos

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) está considerada una de las mayores amenazas para la salud a nivel global y es, por tanto, una de las estrategias integrales 'One Health'. En 2019 fallecieron en el mundo 1,27 millones de personas por infecciones de este tipo, según un estudio publicado en 'The Lancet' en 2022 y, si no se toman medidas urgentes, las previsiones para el año 2050 pronostican un coste de 10 millones en vidas humanas.

Precisamente, tal y como se ha señalado durante el encuentro, las vacunas son una de las medidas más fundamentales para evitar este problema, ya que reducen el uso de antibióticos. Así lo ha explicado Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, que ha definido las vacunas como "una de las patas más fundamentales" en el enfoque 'One Health'.

"Tienen tres posibles usos: evitan las infecciones y, por ejemplo, las vacunas de la gripe consiguen reducir el uso de antibióticos hasta en un 40 por ciento; además, hay vacunas que consiguen frenar las resistencias, como la neumocócica conjugada, que consiguió reducir en más de un 80 por ciento las cepas de neumococo resistentes antibióticos en Estados Unidos", ha desgranado. Sin embargo, a su juicio, aún hay una "importante desconexión" entre el mundo de las vacunas y la resistencia antimicrobianas.

Por su parte, Rafael Cantón, coordinador clínico del European Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST), ha recordado el impacto económico de las resistencias a los antibióticos. "Un paciente ingresado por una bacteria multirresistente está más tiempo ingresado en el hospital, por lo que estaremos pagando más por esa estancia hospitalaria. La probabilidad de fallecer por un efecto adverso por una bacteria multirresistente, comparado con una bacteria sensible, es de 2,3 veces más de media que si tienes una bacteria sensible", ha detallado el experto. De hecho, ha recordado que cerca de 30.000 muertes en España podrían estar relacionadas con una bacteria multirresistente.

Por su parte, Bruno González-Zorn, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Unidad de Resistencias Antimicrobianas, ha asegurado que "el 'One Health' es esencial en la lucha contra la pandemia silenciosa de la resistencia a los antibióticos". Sin embargo, ha lamentado que la población "no es en absoluto consciente de este problema", ya que el 95 por ciento de los españoles tiene un antibiótico en su casa. "La gente asocia el antibiótico con tener un AINE. Tenemos que alzar la voz contra este problema", ha insistido, para después reclamar "más recursos" para incentivar la investigación.

"Estamos entrando en una era postantinbiótica que amenaza seriamente a la medicina moderna. Llevamos muchos años trabajando, pero es ahora cuando estamos creando puentes. Ahora tenemos que cooperar, e incluir a otro profesionales, como las enfermeras, porque la lucha contra los antibióticos es rentable y acorta las listas de espera", ha concluido.