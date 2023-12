Un informe titulado '10 New Insights in Climate Science', consensuado por 67 científicos de 24 países y dado a conocer en la COP28, expone los diez principales mensajes que hay que tener en cuenta para entender la situación climática actual del planeta. El informe es fruto de una iniciativa conjunta de Future Earth, Earth League y el World Climate Research Programme (WCRP). Se realiza cada año desde 2017 y se dirige a la comunidad científica y política internacional. El objetivo es ayudar a tomar decisiones basadas en la ciencia y por eso cada capítulo lleva recomendaciones políticas. "Esto es especialmente relevante para la COP28, que subraya la necesidad de acciones transformadoras para hacer frente a la crisis climática", afirma el Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF) de Catalunya, único centro de España que participa en el informe.

El informe advierte que, hasta ahora, los sumideros de carbono terrestres y marinos han podido hacer frente a las emisiones de CO₂, pero la ciencia está revelando que hay una gran incertidumbre sobre cómo responderá a partir de ahora la naturaleza ante el actual cambio climático.

En este sentido, Marcos Fernández, investigador del CREAF, uno de los autores de este capítulo, explica que "históricamente, en el balance global del carbono atmosférico, los ecosistemas terrestres han absorbido alrededor de un 30% y los océanos un 25%, pero es muy posible que absorban menos carbono de lo previsto en el futuro", por ejemplo, por el cambio en el régimen de incendios.

Por lo tanto, los esfuerzos dirigidos a reducir emisiones mediante soluciones basadas en la naturaleza son una prioridad inmediata, especialmente porque sirven para aumentar los sumideros de carbono complementarios y ayudan a compensar emisiones difíciles de eliminar. Un ejemplo de estas soluciones sería restaurar bosques tropicales o turberas y humedales.

Los 10 mensajes clave

1.- Rebasaremos el tope de 1,5ºC. Superar el calentamiento añadido de 1,5 °C respecto a la era preindustrial se está volviendo inevitable de manera acelerada. Es fundamental reducir al máximo la magnitud y el tiempo en que estemos por encima de los 1,5 °C para disminuir las pérdidas y daños, así como el riesgo de cambios irreversibles. Diversas evidencias indican que no estamos siendo capaces de mitigar las emisiones de los gases de efecto invernadero y que así, no hay ninguna ruta que evite superar los 1,5 °C de calentamiento global durante al menos algunas décadas. Solo seríamos capaces mediante transformaciones verdaderamente radicales que aún no se han observado.

2.- Hay que abandonar ya los combustibles fósiles. Se necesita una salida rápida y gestionada de nuestra dependencia de los combustibles fósiles para permanecer dentro del rango de objetivos del Acuerdo de París. El presupuesto de carbono se reduce rápidamente y los gobiernos y el sector privado deben dejar de posibilitar proyectos dependientes de los combustibles fósiles, acelerar la retirada de la infraestructura existente y aumentar rápidamente el ritmo en que se despliega la energía renovable. Los países con ingresos más altos deben liderar la transición y proporcionar apoyo a los países con ingresos más bajos. Todos los países deberían buscar una transición equitativa y justa, minimizando los impactos socioeconómicos en los segmentos más vulnerables de la población.

3.- Implantar sistemas para eliminar CO2. Se necesitan políticas robustas para lograr una eliminación efectiva del dióxido de carbono mediante la naturaleza a una escala lo suficientemente elevada. La capacidad de reducir carbono (emisiones negativas) de la naturaleza será necesaria para abordar las emisiones difíciles de eliminar y para reducir la temperatura global. Sin embargo, esta capacidad natural no sustituye la necesidad de reducir de forma rápida y profunda las emisiones humanas. La capacidad mitigadora de la naturaleza (que se basa principalmente en los bosques) debe combinarse con una aceleración rápida e implementación a gran escala de otros métodos que permitan eliminar CO2 de forma permanente, y hacerlo con el apoyo de una gobernanza más robusta y una mejor supervisión.

4.- Bosques y océanos pueden perder eficiencia como sumideros de CO2. Depender excesivamente de los sumideros naturales de carbono es una estrategia arriesgada: su contribución futura es incierta. Hasta ahora, los sumideros de carbono terrestres y marinos han crecido mientras aumentaban las emisiones de CO₂, pero la investigación está revelando que hay una gran incertidumbre sobre cómo responderán al cambio climático los bosques y los océanos. Es muy posible que estos sumideros absorban menos carbono en el futuro de lo que se ha proyectado a partir de las evaluaciones existentes. Por lo tanto, los esfuerzos dirigidos a reducir emisiones mediante soluciones basadas en la naturaleza (SbN) son una prioridad inmediata, especialmente porque sirven para aumentar los sumideros de carbono de manera complementaria y ayudan a compensar emisiones difíciles de eliminar. Este es el capítulo en el que ha contribuido Marcos Fernández, investigador del CREAF.

5.- Hace falta más cooperación internacional. Se necesita una gobernanza conjunta para abordar las emergencias interconectadas del clima y la biodiversidad. Las convenciones internacionales sobre cambio climático y biodiversidad (la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático UNFCCC, y la Convención sobre la Diversidad Biológica CBD, respectivamente) deben encontrar una mejor alineación. Dos ejemplos de acciones clave en la dirección correcta son, por un lado, garantizar que la asignación de financiación climática por la custodia de la naturaleza y, por otro, reforzar la colaboración concreta entre ambas convenciones.

6.- Los eventos climáticos extremos se combinan entre sí. Los eventos combinados se refieren a una combinación de múltiples factores y/o riesgos (simultáneos o secuenciales), y sus impactos pueden ser mayores que la suma de los eventos individuales. Identificar y prepararse para estos eventos combinados es crucial para gestionar los riesgos y proporcionar apoyo en situaciones de emergencia. California ha tenido episodios combinados de sequía, olas de calor y tormentas de polvo que han afectado la población y los cultivos.

7.- La pérdida de glaciares en las montañas se está acelerando. La desglaciación como respuesta al cambio climático es aún más rápida en zonas de alta montaña, como el Himalaya y las regiones polares. Esto amenaza a las poblaciones ubicadas río abajo con escasez de agua a largo plazo (aproximadamente 2.000 millones en todo el mundo) y expone a los habitantes de las montañas a mayores riesgos, como inundaciones repentinas.

8.- La inmovilidad humana en áreas expuestas a riesgos climáticos está aumentando. Las personas que enfrentan riesgos climáticos pueden ser incapaces o no estar dispuestas a trasladarse, y los marcos institucionales existentes no tienen en cuenta la inmovilidad y son insuficientes para anticipar o apoyar las necesidades de estas poblaciones.

9.- Hacer más operativa la justicia y dotarla de nuevas herramientas permite una adaptación climática más efectiva. Seguir las diferentes dimensiones de la justicia e incorporarlas a la planificación y evaluación estratégicas de adaptación al clima puede aumentar la resistencia al cambio climático y reducir el riesgo de mala adaptación.

10.- Reformar los sistemas alimentarios contribuye a una acción climática justa. Los sistemas alimentarios tienen un papel clave en la acción climática, con opciones viables de mitigación que van desde la producción hasta el consumo. Sin embargo, las intervenciones deben diseñarse con y para la equidad y la justicia como resultados vinculados, y la implementación de medidas de mitigación debe hacerse de manera inclusiva con diversos interesados en múltiples escalas.

Documento íntegro: https://10insightsclimate.science/

