El mundo ya lleva un año completo superando los 1,5ºC del Acuerdo de París

Los resultados climáticos obtenidos en el mes de febrero son realmente desalentadores y no hacen sino confirmar que el calentamiento global se está acelerando de forma considerable. Según el servicio de europeo Copernicus, que monitoriza de forma continua el cambio climático en el planeta, el mes pasado no solo fue el febrero más caluroso de toda la historia (y con diferencia), sino que ya llevamos nueve meses seguidos batiendo récords, algo que nunca había sucedido. La temperatura del aire y del mar sube sin parar, los casquetes polares siguen fundiéndose y todo hace presagiar que el verano de 2024 la humanidad afrontará una situación nunca vista antes.

El mes de febrero fue 1,77ºC más cálido que la media del periodo preindustrial, cuando el Acuerdo de París estableció un tope de 1,5ºC que no debía rebasarse. No es la primera vez que se supera dicho umbral, pero los esfuerzos y las esperanzas se centran ahora en que sean situaciones pasajeras y reversibles. Sin embargo, la subida en 1,77 grados supone una rotundidad que hace presagiar que no será la última vez que se rompa el tope del Acuerdo de París.

Temperatura del aire en superficie hasta febrero / Copernicus

La temperatura media diaria mundial fue excepcionalmente alta durante la primera mitad de febrero, puesto que se superó hasta en 2ºC los niveles preindustriales en cuatro días consecutivos (del 8 al 11 de febrero), según la nota emitida por Copernicus. Europa fue uno de los lugares del planeta donde más se notó esta subida.

Ya estamos por encima de los 1,5ºC del Acuerdo de París

De hecho, la temperatura media mundial de los últimos doce meses (desde marzo de 2023 hasta febrero de 2024) confirma que ya se ha superado, durante un año entero, el umbral de los 1,5ºC, puesto que ha estado 1,56ºC por encima de la media preindustrial.

No solo el aire está cada vez más caliente. También los océanos. Este mes de febrero se han pulverizado récords que ya parecían difíciles de superar. La temperatura media mundial de la superficie del mar en febrero fue la más alta para cualquier mes de cualquier año, superando el anterior récord de 2023. Entonces la temperatura media marina en superficie fue de 20,98 grados y ahora ha sido de 21,06ºC, según los datos de Copernicus.

Temperatura de la superficie del mar / Copernicus

Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), comentó: «Febrero se une a la larga racha de récords de los últimos meses, lo que en realidad no es tan sorprendente como parece, ya que el persistente calentamiento del sistema climático conduce inevitablemente a nuevos extremos en las temperaturas. El clima responde a las concentraciones reales de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por lo que, a menos que consigamos estabilizarlas, nos enfrentaremos irremediablemente a nuevos récords de temperatura mundial y a sus consecuencias».

En cuanto a las variables hidrológicas, en el invierno del hemisferio norte (diciembre, enero y febrero) se observaron condiciones persistentemente más secas que la media en el sur y el este de España, el sur de Francia, en Sicilia y el Magreb, gran parte de Escandinavia, el noroeste de Rusia y las regiones situadas al oeste del mar Negro.

Anomalías de temperatura en el planeta en febrero / Copernicus

Situación del hielo marino

La extensión del hielo marino en el Ártico se situó un 2% por debajo de la media, aunque no fue tan baja como en la mayoría de los últimos años, en particular en comparación con la extensión mínima registrada en febrero 2018 (del 6% por debajo de la media). No obstante, la extensión de febrero de 2024 se encuentra muy por debajo de los valores observados en las décadas de 1980 y 1990.

Las concentraciones de hielo marino fueron notablemente inferiores a la media en el norte del mar de Barents, si bien se mantuvieron por encima de la media en el cercano mar de Groenlandia, una característica que se viene repitiendo desde octubre.

La extensión de hielo marino en la Antártida marcó en febrero el mínimo anual de un mes, y fue la tercera más baja desde que se registran datos por satélite, situándose un 28% por debajo de la media, cerca del mínimo histórico de febrero de 2023 (-33%).

