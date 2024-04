Jóvenes portugueses llevan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a 32 países por su inacción climática

"No pararemos aquí", aseguraron el pasado miércoles 3 de abril los jóvenes portugueses que han llevado a 32 países por su inacción climática ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), sea cual sea la sentencia que emitan los magistrados este martes 9 de abril.

Así lo defendieron durante una rueda de prensa virtual para hablar de sus expectativas de cara al fallo de esa corte, con sede en Estrasburgo (Francia), en un proceso histórico en el que han denunciado a los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE), además de a Reino Unido, Suiza, Noruega, Rusia y Turquía.

En su demanda, los seis jóvenes defienden que se han violado algunos artículos de la Convención Europea de los Derechos Humanos, que incluye el derecho a la vida o a no ser torturado.

Marcar un precedente

La aspiración de los denunciantes, algunos de ellos adolescentes, es marcar un precedente que presione a Europa a tomar medidas contra el calentamiento global, tanto a nivel nacional como internacional, y a animar a más jóvenes a sumarse a la causa.

Las resoluciones del TEDH son vinculantes, por lo que si les da la razón, los países tendrán que reducir sus emisiones de gas invernadero. Es lo único que exigen los jóvenes en su denuncia, ya que no han pedido ningún tipo de compensación económica.

"No pararemos aquí", aseguraron los jóvenes portugueses que han llevado a 32 países por su inacción climática ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) / Agencias

"Una cosa es segura, sea cual sea el resultado del caso, obviamente no pararemos de luchar para forzar a los Gobiernos a proteger nuestro futuro combatiendo el cambio climático", aseguró André Oliveira, que con 15 años de edad es el segundo más joven del grupo que impulsó este proceso tras los devastadores incendios que sufrió Portugal en 2017. Pero, continuó, necesitan "algún tiempo para pensar" en los siguientes pasos para no precipitarse: "No queremos apresurarnos en nada, porque esta ha sido una demanda enorme y queremos hacer una cosa detrás de otra", alegó.

Acompañado por su hermana Sofía (de 18 años) y Catarina Mota (de 23 años), Oliveira recordó que la situación climática "se ha deteriorado mucho" desde 2017 y empeora cada vez más con el paso de los años. Para su hermana, los países demandados "en realidad, no tienen defensa" por lo ocurrido, por lo que se muestra confiada ante la sentencia que emita el tribunal. "Los Gobiernos europeos tienen el poder para hacer mucho más para reducir sus emisiones y espero desesperadamente que la corte les ordene hacerlo", añadió la joven.

La sentencia se conocerá este martes 9 de abril / Agencias

El abogado Gerry Liston, miembro de la asociación internacional que apoya a los jóvenes en esta causa, la Global Legal Action Network, explicó que, de cara al próximo martes, existen "muchos escenarios" posibles, ya que el tribunal debe considerar si los denunciantes son "víctimas" o no y si hicieron lo correcto al presentar el caso ante la Justicia europea en vez de a la portuguesa, entre otros temas.

Más demandas contra la crisis climática

Otras dos demandas relacionadas con la crisis climática ya fueron oídas ante el mismo tribunal europeo, aunque no de la misma magnitud: una de ellas contra Suiza, presentada por una asociación de mujeres mayores, y otra contra Francia, impulsada por un parlamentario galo; ante las que el TEDH todavía no se ha pronunciado.

Liston opinó que los magistrados se posicionarán a favor de los demandantes en alguno de los tres casos. "Una victoria en cualquiera de estos tres casos climáticos sobre los que la gran sala se tiene que pronunciar podría ser el mayor avance legal sobre el cambio climático para Europa desde la firma del Acuerdo de París en 2015", aseguró.