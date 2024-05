Inventan un 'pesticida' ecológico sin químicos, hecho con aceite de arroz

La necesidad de desarrollar procedimientos y productos para preservar a los cultivos frente a las plagas sin que por ello deban usarse pesticidas (causantes de numerosos problemas de salud y ambientales) es una prioridad. Y a menudo, la respuesta está en la propia naturaleza.

Investigadores de la Universidad e Investigación de Wageningen (WUR) y la Universidad de Leiden (Países Bajos) han diseñado una barrera biológica que protege a las plantas de enfermedades y plagas. Se trata de una sustancia pegajosa que se pulveriza sobre las hojas y a la que quedan adheridos los insectos dañinos y, además, no contiene los compuestos químicos de los pesticidas tradicionales.

Los investigadores esperan que este ‘pegamento para insectos’ ayude a reducir el uso de pesticidas químicos tóxicos. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

En febrero, la Comisión Europea retiró, ante la indignación de la comunidad científica, su propuesta de reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos. Sin embargo, el objetivo de reducir su uso se mantiene de cara a un futuro, debido a los efectos nocivos de estos compuestos en la salud humana, animal y medioambiental.

Los trips y la cochinilla son plagas muy frecuentes / Agencias

En la búsqueda de alternativas, los científicos de la WUR y la Universidad de Leiden recurrieron a la naturaleza en busca de inspiración. "La planta carnívora drosera tiene los llamados pelos glandulares que segregan una sustancia pegajosa para atrapar insectos", explica Thomas Kodger, profesor asociado de Química Física y Materia Blanda. "Queríamos imitar este mismo sistema para proteger nuestras plantas y cultivos de forma natural", indica.

Trampa selectiva

Finalmente, los investigadores tuvieron éxito en su proyecto. Transformaron el aceite vegetal de arroz en una sustancia amarilla y pegajosa lanzando aire sobre él y triturándolo en pequeñas partículas con una batidora de laboratorio. El resultado son perlas de aproximadamente un milímetro de diámetro tan pegajosas como la cinta aislante. El tamaño coincide con el de uno de los insectos plaga más comunes: los trips. Al atrapar a estos insectos, las plantas se mantienen más sanas y es menos probable que se infecten con los hongos que los trips llevan consigo.

La investigación se ha centrado principalmente en este tipo de plaga, pero el pegamento para insectos también puede funcionar contra otros insectos, como la mosca Suzuki de la fruta, que actualmente amenaza el cultivo de cerezas.

Al mismo tiempo, las gotas de este nuevo producto son lo bastante pequeñas como para que los insectos beneficiosos, como los polinizadores, no se queden pegados.

Cultivo agrícola / Agencias

A diferencia de los pesticidas químicos, es poco probable que los insectos desarrollen resistencia contra este adhesivo, opina Kodger. "Los insectos ya han evolucionado para evitar la adherencia, por ejemplo, mediante pelos en su cuerpo y una superficie llena de hoyos", explica.

"Aumentar el tamaño de su cuerpo sigue siendo uno de los pocos métodos para escapar a esta trampa pegajosa" y eso no es tan fácil como desarrollar tolerancia a una sustancia química. Si es que sucede, tarda muchas generaciones y sólo ocurre si el pegamento para insectos se utiliza a gran escala.

Se lava con agua y jabón

Tras su aplicación, la sustancia pegajosa permanece en las hojas durante tres meses y no puede ser eliminada por la lluvia. Es tiempo suficiente para controlar las plagas hasta que llega el momento de la cosecha. Al rociar los cultivos con el pegamento para insectos antes de que se desarrollen los frutos, los agricultores minimizan la posibilidad de que el pesticida llegue a los alimentos. Sin embargo, no se puede descartar el contacto con los alimentos.

"La ventaja de nuestro producto sobre los pesticidas químicos es que se pueden ver las pequeñas gotas amarillas", dice Kodger. "Se puede lavar con agua y jabón de fregar". Si se ingiere un poco, probablemente no sea perjudicial. Como procede del aceite vegetal, Kodger espera que no sea más perjudicial que la grasa de freír, pero los científicos aún tienen que investigar hasta qué punto es realmente inocuo.

Las plagas destruyen los cultivos / Agencias

Los agricultores podrán rociar sus cultivos con esta sustancia utilizando los pulverizadores químicos existentes. Un aditivo especial en la mezcla garantiza que las perlas no se peguen entre sí ni a la máquina.

No obstante, los investigadores deben evaluar el impacto ambiental. "Preferimos no verter grandes cantidades de aceite de cocina en los campos", dice Kodger. Por eso, en los próximos años estudiarán la rapidez con que este aceite se degrada en el suelo.

Confiados en su pesticida sostenible, los investigadores de Wageningen y Leiden planean crear, antes de final de año, una empresa para seguir desarrollando y comercializando esta innovación. Pretenden utilizar diversos aceites usados en función de su disponibilidad, adaptando el proceso en consecuencia.

