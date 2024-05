Un pulpo coge de la mano a una buceadora y esto es lo que le enseñó

Una buceadora australiana pudo comprobar recientemente lo inteligentes que son los pulpos. Mientras estaba practicando submarinismo cerca de la costa, uno de estos animales se acercó a ella, la cogió literalmente de la mano mediante uno de sus tentáculos e hizo que le siguiera hasta donde guardaba un particular “tesoro”.

La joven buceadora a pulmón libre Jules Casey ha explicado a través de su perfil en las redes sociales (OneBreathDiver) lo que le sucedió y confiesa haber quedado “alucinada”.

Casey no podía creer la “pequeña aventura” que emprendió cuando el pulpo le agarró la mano de forma insistente (no solo una vez) para captar su atención y lograr que la nadadora le siguiera hasta un punto en el que el animal parecía tener especial interés. En este enlace puede verse toda la secuencia.

La submarinista y fotógrafa grabó en todo momento el recorrido por esta ruta, un itinerario que “normalmente no hubiera hecho”. “No tenía ni idea de adónde me llevaba ese pulpo”, afirma en Instagram. “En realidad me sentía como ‘bueno, vamos a emprender una pequeña aventura”, afirma.

“Ese día, el pulpo extendió su brazo y tomó mi mano, dirigiéndose en una dirección por la que yo normalmente no iría. Cuando se alejó, se detuvo y se dio la vuelta únicamente para asegurarse de que todavía lo seguía”, añade.

La sorpresa de Jules Casey fue mayúscula cuando vio que el pulpo la llevaba hasta un lugar donde se encontraban una serie de objetos sorprendentes. Entre ellos, una pequeña lápida de piedra en la que había la foto de un hombre sosteniendo un perrito blanco.

Pequeña lápida que le mostró el pulpo / Jules Casey

Primero, no vio la foto porque se acercó por la parte posterior de la lápida. “Llegamos a la parte trasera de la losa de piedra y pensé que eso era todo. Pero luego el pulpo se movió por un lado y yo por el otro. Fue casi como si dijera: ‘Mira, está aquí’. Fue entonces cuando vi la foto del hombre sosteniendo al perrito”, continúa.

En los alrededores había otros elementos hechos por humanos, como una figurita de cerámica, que, al parecer, constituían el particular “tesoro” del pulpo, que quiso compartirlo con esta submarinista.

El pulpo cogiendo de la mano a la buceadora con un tentáculo / Jules Casey

Casey explica que “fue un momento muy emotivo, pero lo mejor es que esta inteligente criatura me había llevado hasta allí”. Entre las preguntas que le asaltaron tras este suceso estaba la de “¿fue porque pensó que era un humano como yo?”.

Los científicos no cesan de encontrar evidencias sobre las excepcionales capacidades del pulpo, pues poseen una gran inteligencia y son capaces de superar pruebas que otros animales no pueden resolver. Estas habilidades han quedado inmortalizadas en la oscarizada película 'Lo que el pulpo me enseñó', de Netflix.

Video completo en este enlace.

