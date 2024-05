Solo el 36% de las botellas de plástico se recogen separadamente en España, según un informe

De todas las botellas de plástico de bebidas de menos de tres litros que se ponen en el mercado en España, solo el 36% se recogen de manera separada, muy lejos del objetivo del 70% que marcaba la Ley de Residuos para 2023, según un informe especializado. ¿Y por qué es importante esta cifra tan concreta? Porque si el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico confirma este incumplimiento, la Ley de Residuos obliga a la puesta en marcha inmediata del proceso de implantación de un Sistema de Depósito para latas, botellas y briks, es decir, la práctica de ‘devolver el casco’ que ya funciona con éxito en más de 50 regiones de todo el mundo y que asegura la reutilización y reciclaje del 90% de los envases de bebidas.

Estas conclusiones figuran en el estudio Índice de recogida separada de botellas de plástico de bebidas de menos de 3 litros en España, elaborado por la reputada consultora británica Eunomia, a petición de Zero Waste Europe y la Alianza Residuo Cero y con el apoyo de las 128 entidades que conforman la plataforma #LeydeResiduosYA.

Botellas abandonadas en el medio natural / Shutterstock

El informe desvela la "falta de transparencia" en los resultados de la gestión de los residuos de envases y la "inexistencia de una metodología sólida" por parte del Ministerio para cumplir con la obligación de medir el hito legal de la recogida separada de las botellas de plástico. Al tiempo que denuncia las inconsistencias de los datos de la industria de las marcas de bebidas, que afirman estar cumpliendo ya dicho objetivo.

No se mide bien el dato clave

“El informe de Eunomia demuestra que España no está en condiciones ni tiene metodología para medir el dato clave de las botellas de plástico de bebidas en 2023 y que las cifras de Ecoembes están muy lejos de poder aceptarse como válidas. Al mismo tiempo, pone sobre la mesa un camino sólido para que el Ministerio haga que el Sistema de Depósito para latas, botellas y bricks de un solo uso y reutilizables sea una realidad en España a partir del 1 de enero de 2026”, ha analizado el director de Retorna, Miquel Roset.

"No se puede seguir permitiendo que la industria manipule los datos para bloquear la llegada de las políticas residuo cero" Joan Marc Simon — Zero Waste Europe

La necesidad de este informe surgió tanto de las entidades españolas de la Alianza Residuo Cero como de Zero Waste Europe, la organización europea con sede en Bruselas, por la falta de transparencia en las cifras oficiales de reciclaje de envases en España. “El cambio real que traen las directivas y los reglamentos europeos en materia de residuos se centra en cumplir objetivos, por lo que no se puede seguir permitiendo que la industria manipule los datos para bloquear la llegada de las políticas residuo cero. Desde ZWE vamos a presentar estas evidencias ante la Comisión Europea para que Eurostat deje de validar cifras que no son reales y que frenan cualquier avance”, ha sentenciado el director de Zero Waste Europe, Joan Marc Simon.

La gran mayoría de botellas siguen sin recogerse separadamente / Agencias

El representante de la consultora Eunomia, Chris Sherrington, explica que, más allá de ponerse de manifiesto la falta de transparencia en los datos de la recogida separada y el reciclaje en España, se pone luz sobre las inconsistencias en los datos y la metodología usada por la industria para afirmar de manera falaz que ya cumplen con el objetivo y frenar la llegada del Sistema de Depósito.

“Hemos comprobado que ni la cifra de botellas de plástico de menos de tres litros puestas en el mercado se ajusta a la realidad reconocida por Ecoembes, ni la metodología aplicada para saber cuántas de estas botellas de plástico se recogen en el contenedor amarillo cumple con la normativa europea, ni existe ningún equilibrio ni trazabilidad en las toneladas que dicen recogerse fuera el hogar. Con ese 36%, España está muy por debajo del objetivo del 70% para 2023 de la legislación española y del 77% para 2025 de la UE”, ha explicado el representante de la firma británica. También queda lejos del 71% que, según estas entidades, viene reportando Ecoembes.

"No vamos a permitir todo lo que no sea poner en marcha un Sistema de Depósito por parte del Ministerio" Julio Barea — Greenpeace

“Ecoembes, en vez de asegurar que se recuperen y reciclen el máximo de envases posibles, se dedica a fabricar fake data para defender los intereses de sus socios. Además, cuenta con las asociaciones industriales como ANFABRA (Bebidas Reefrescantes), FIAB (Alimentación y Bebida), ANGED (Empresas de Distribución), ASEDAS (Supermercados) para amplificar esos datos falsos mientras el Ministerio no reacciona”, ha criticado la coordinadora de Ecologistas en Acción, Erika González.

Por su parte, Julio Barea, responsable de campañas de Greenpeace, ha recordado el histórico de las denuncias de la sociedad civil ante los datos de la industria. “Vamos a seguir denunciando las veces que haga falta, como las dos denuncias ante la Comisión Europea por no cumplir los objetivos de reciclaje 2020 que ya hemos puesto o los informes sobre las mentiras de Ecoembes que hemos presentado. Con estas evidencias, no vamos a permitir todo lo que no sea poner en marcha un Sistema de Depósito por parte del Ministerio, porque esta práctica abre la vía de los envases reutilizables, crea puestos de trabajo verdes y ayuda en la lucha contra la emergencia climática”, ha incidido Barea.

..................

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es