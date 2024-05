Los ecologistas afirman que España solo estaría recogiendo el 36% de las botellas de plástico, frente al 70% que asegura la industria

El número real de botellas de plástico que se utilizan, se recogen y se reciclan correctamente en España ha sido durante años foco de un gran debate. Hasta ahora, las únicas cifras disponibles para hablar de ello eran las que proporcionaba la misma industria de los envases. Y durante años, han sido muchos los colectivos ecologistas que han alertado de que estas cifras podrían estar falseadas o, como mínimo, sesgadas y que ello podría entorpecer la aplicación de medidas de reciclaje. La última ley de residuos española, por ejemplo, puso como objetivo recoger de forma separada al menos el 70% de las botellas para 2023. Según el balance de Ecoembes, esta cifra ya se alcanzó a partir de 2021. Pero ahora, un informe impulsado por un centenar de plataformas verdes afirma que en realidad tan solo se estarían recogiendo de forma separada el 36% de las botellas de plástico.

Sus impulsores afirman que se trata del primer análisis independiente sobre la recogida de botellas de plástico de un solo uso en España. Concretamente, sobre aquellas de menos de tres litros destinadas al consumo de bebidas. El informe ha sido elaborado por la consultora internacional Eunomia, con sede en Reino Unido, por encargo de la plataforma 'Zero Waste Europe', la Alianza Residuo Cero y con el apoyo de 128 entidades ecologistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción y la Fundació Rezero. La presentación del informe desgrana "las inconsistencias" en los datos ofrecidos por la industria y, sobre todo, cuestiona las implicaciones legales que tienen los "datos falseados por la industria" en los objetivos de recogida y reciclaje del plástico en España.

La normativa española establece que para 2023 se deberían reciclar el 70% de los envases, mientras que la europea pide alcanzar el 77% para 2025

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica consultadas por este diario reconocen que hasta ahora ha habido un problema en la recogida de datos independientes sobre producción y recogida de botellas y afirman que desde hace dos años, tras la aprobación de la última normativa de residuos, están trabajando junto a las comunidades autónomas para recabar información sobre botellas de un solo uso que se han puesto en el mercado y que se han recogido para ser recicladas en España. Esta auditoría aún estaría en proceso de elaboración pero, según explican desde el MITECO, deberá estar lista a más tardar para el mes de octubre ya que entonces deberá presentarse un informe ante la Unión Europea para evaluar el impacto de las políticas de reciclaje.

Divergencia de datos

El primer punto en el que incide el informe es la "falta de transparencia" y "la metodología inadecuada" que hasta ahora se ha utilizado para contabilizar y rastrear las botellas de plástico en circulación en España. En este sentido, Chris Sherrington, representante de la consultora que ha elaborado este análisis, destaca al menos tres grandes puntos de fricción. Primero, que la cifra de botellas puestas en el mercado no se ajusta a la realidad reconocida por la misma industria. Segundo, que la metodología utilizada para saber cuántas botellas llegan al contenedor amarillo no cumple con la normativa europea. Y tercero, que no existe trazabilidad (es decir, capacidad de rastrear de forma fiable) el número de botellas que se recogen fuera de los hogares. Todos estos puntos supondrían una infracción tanto de la normativa española como de la europea.

El informe señala la "falta de transparencia" y "la metodología inadecuada" que hasta ahora se ha utilizado para contabilizar y rastrear las botellas de plástico

La divergencia entre las cifras señaladas por este informe y las aportadas por la industria resulta más que significativa. El número de botellas producidas y puestas en el mercado suma 154.000 toneladas según Ecoembes y 178.000 según este análisis independiente. Lo mismo ocurre con las cifras de recogida selectiva. La industria afirma que anualmente se recogen unas 63.000 toneladas de botellas de plástico en los contenedores amarillos pero los autores de este informe aseguran que apenas se llega a las 47.000 toneladas. La brecha es aún más grande en el caso de los registros sobre botellas que se tiran fuera del hogar, en tanto que Ecoembes afirma que hablamos de 18.000 toneladas pero los autores de este informe apuntan a unas 47.000.

A preguntas de este diario, Ecoembes no ha entrado a valorar los resultados del informe pero sí ha reconocido que los cálculos para entender la magnitud del problema son "enormemente complejos a nivel técnico" y que es el ministerio de Ribera el que ahora está trabajando para obtener una cifra "lo más sólida y contrastada posible". En este sentido, la empresa afirma que se han puesto a disposición de las autoridades competentes para aportar información "con el máximo rigor posible" y para "seguir cumpliendo los objetivos medioambientales" y en materia de residuos sobre la mesa.

Sistema de recogida

Según argumentan las plataformas ecologistas que han impulsado este trabajo, el problema no solo radica en los "datos falsos" hasta ahora proporcionados por la industria sino en su impacto en las medidas de reciclaje en España. La normativa española, por ejemplo, establece que ya deberíamos estar recogiendo de forma separada al menos el 70% de las botellas de plástico de un solo uso como las utilizadas por la industria de las bebidas. La ley europea establece que para 2025 ya deberíamos alcanzar el 77% de la recogida y reciclaje de estos envases. "Ya hemos presentado dos denuncias ante la Comisión Europea por el incumplimiento de los objetivos de reciclaje en España y, ante las cifras presentadas en este informe, volveremos a hacerlo", afirma Julio Barea, responsable de campañas de Greenpeace. La plataforma Zero Waste Europe, por su parte, también anuncia que va a llevar las evidencias presentadas ante la Comisión Europea por la manipulación de resultados del reciclaje en España.

En este sentido, tras la publicación de estos datos, los ecologistas reclaman al Ministerio de Transición Ecológica la puesta en marcha inmediata de un sistema de recogida de envases. El famoso 'devolver el casco' que se utilizaba antaño, que sigue funcionando en más de 50 regiones de todo el mundo y que al menos una decena de países europeos más prevén poner en marcha en los próximos años. Los ecologistas aseguran que la normativa vigente recoge que en caso de incumplimiento de los objetivos de reciclaje deberá ponerse en marcha de forma inmediata, a más tardar el 31 de octubre de 2024, un sistema de "depósito, devolución y reembolso de estos envases" y dar un máximos de dos años para su implementación en todo el territorio español. Según aseguran los impulsores de este informe, esta herramienta es la única que asegura la reutilización y reciclaje del 90% de los envases de bebidas.