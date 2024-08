¿Cuántas especies de árboles hay en el mundo?

Los árboles son una parte esencial de la biodiversidad del planeta. Son fundamentales no solo para el medio ambiente, sino también para la economía y el bienestar humano. La diversidad de árboles es vital, por ejemplo, para la estabilidad y los servicios de los ecosistemas forestales. La cantidad de especies arbóreas en el mundo ha sido objeto de estudio durante décadas, pero ¿se sabe cuántas especies de árboles hay en la Tierra?

Determinar el número exacto de especies de árboles en el mundo es una tarea monumental debido a varios factores. En primer lugar, la biodiversidad es inmensa, con especies que varían significativamente en forma, tamaño, hábitat y distribución geográfica. Además, muchas áreas del mundo, especialmente los bosques tropicales, todavía no han sido exploradas exhaustivamente debido a su inaccesibilidad y al alto costo de las investigaciones científicas en estos lugares.

Históricamente, la clasificación y el conteo de especies se han basado en estudios de campo y colecciones de herbarios, lo que puede ser limitado y a menudo fragmentado. Sin embargo, con el avance de la tecnología, como el uso de imágenes satelitales, la genética, la inteligencia artificial y las bases de datos globales, los científicos han mejorado significativamente su capacidad para identificar y catalogar especies.

Bosque de pinos. / Pixabay

Un estudio publicado hace dos años en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS) utilizó una combinación de datos de inventarios forestales, bases de datos científicas y modelos estadísticos para estimar el número total de especies de árboles en el mundo.

Los investigadores concluyeron que hay aproximadamente 73.300 especies de árboles, con alrededor de 9.200 especies aún por descubrir y describir. Este hallazgo sugiere que el 14% de las especies de árboles en el mundo todavía no han sido identificadas por la ciencia. Y la mayoría de las especies no descubiertas son raras, endémicas continentales y tropicales o subtropicales.

Numerosas amenazas

Los resultados de aquel estudio resaltan la vulnerabilidad de la diversidad global de especies de árboles a los cambios antropogénicos. La mayor diversidad de árboles se encuentra en las regiones tropicales y subtropicales, que albergan más del 50% de todas las especies conocidas.

Brasil, Colombia e Indonesia son algunos de los países con mayor diversidad de árboles debido a sus vastos y variados ecosistemas forestales. Los bosques tropicales de la Amazonía, el Congo y el sudeste asiático son particularmente ricos en biodiversidad arbórea.

Los bosques desempeñan un papel crucial en los ecosistemas del mundo. Son fundamentales para la producción de oxígeno y la absorción de dióxido de carbono, contribuyendo así a la regulación del clima. Además, los árboles son el hábitat de una amplia variedad de fauna y flora, creando ecosistemas complejos que sustentan la vida de innumerables especies.

Bosque de abedules. / Pixabay

La diversidad de árboles también tiene un impacto directo en la salud del suelo y la calidad del agua. Las raíces de los árboles ayudan a prevenir la erosión del suelo, mientras que los bosques actúan como filtros naturales, mejorando la calidad del agua al retener contaminantes y sedimentos.A pesar de su importancia, los árboles y los bosques enfrentan numerosas amenazas, principalmente debido a actividades humanas. La deforestación, impulsada por la agricultura, la ganadería, la minería y la expansión urbana, es la principal causa de pérdida de hábitat para muchas especies de árboles. Cada año, se pierden millones de hectáreas de bosques, lo que pone en riesgo a miles de especies.

El cambio climático también representa una amenaza significativa para los árboles. Las variaciones en las temperaturas, los patrones de lluvia y la frecuencia de eventos climáticos extremos afectan la capacidad de los árboles para crecer y reproducirse. Además, las plagas y enfermedades, exacerbadas por el calentamiento global, pueden diezmar poblaciones enteras de árboles.

Programas de reforestación

Para proteger la diversidad de especies de árboles, se están llevando a cabo numerosos esfuerzos de conservación a nivel global, regional y local. Organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) trabajan para identificar y proteger áreas de alta biodiversidad, implementar programas de reforestación y promover prácticas sostenibles de manejo forestal.

Las áreas protegidas, como parques nacionales y reservas naturales, son esenciales para la conservación de especies de árboles. Estas áreas proporcionan un refugio donde las especies pueden prosperar sin la presión de la actividad humana. Además, los programas de reforestación y restauración de ecosistemas están ayudando a recuperar tierras degradadas y a reintroducir especies de árboles nativas.

Drago de Canarias. / Damián Esquivel Díaz

La ciencia ciudadana también está desempeñando un papel cada vez más importante en el conteo y la conservación de especies de árboles. Proyectos como iNaturalist y Global Biodiversity Information Facility (GBIF) permiten a los ciudadanos contribuir con observaciones de especies en sus comunidades. Estos datos son valiosos para los científicos, ya que ayudan a ampliar la base de conocimiento sobre la distribución y el estado de las especies de árboles en todo el mundo.

El futuro de la diversidad de especies de árboles depende de la acción concertada y continua de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y científicos. La implementación de políticas efectivas para la conservación de los bosques, la reducción de la deforestación y la mitigación del cambio climático son esenciales para proteger la biodiversidad arbórea.

Además, es crucial aumentar la conciencia pública sobre la importancia de los árboles y los bosques. La educación y la participación comunitaria pueden impulsar un cambio positivo, fomentando prácticas sostenibles y apoyando la conservación de los ecosistemas forestales.

Higuera de Bengala. / Pixabay

Estudio sobre el número de especies arbóreas: https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2115329119

