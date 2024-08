Estadística alarmante: la pesca de arrastre mata a más de 44.000 aves marinas cada año

Las aves marinas se encuentran entre las criaturas más amenazadas del mundo, a menudo debido a la mortalidad incidental (captura) en las pesquerías. Según algunos estudios, varios cientos de miles de aves marinas mueren cada año en todo el mundo a causa de dos de los tres tipos principales de artes de pesca: redes de enmalle, palangres y arrastre.

Se calcula que solo en Europa mueren cada año unas 200.000 aves atrapadas en artes de pesca. Ya se sabía, por ejemplo, que los palangres matan cada año a cerca de 100.000 albatros, pero hasta ahora se desconocía en gran medida el alcance de la mortalidad mundial en las pesquerías de arrastre.

Un nuevo estudio publicado en la revista ‘Biological Conservation’ revela estadísticas alarmantes. El equipo de British Antarctic Survey (BAS) y la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) combinó los totales de captura incidental por impactos con cables y capturas con redes de 25 pesquerías de arrastre monitoreadas y descubrió que al menos 44.000 aves marinas mueren cada año.

El autor principal, el profesor Richard Phillips, ecólogo de aves marinas del British Antarctic Survey, afirma: "Se trata de una estadística asombrosa. Nuestros hallazgos muestran que 10 pesquerías de arrastre capturan cientos de aves, siete pesquerías capturan miles y una pesquería captura decenas de miles de aves al año.

"La captura incidental total de todas las pesquerías monitoreadas asciende a alrededor de 44.000 aves por año, pero como muchas pesquerías no están monitoreadas o están mal monitoreadas, la mortalidad global real en las pesquerías de arrastre será mucho mayor".

Las especies más capturadas incidentalmente fueron los emblemáticos albatros y los grandes petreles, muchos de los cuales están amenazados, en el hemisferio sur, y los alcatraces en el hemisferio norte.

Impacto devastador

La buena noticia es que un pequeño número de estudios a largo plazo indican que las medidas de mitigación, en particular la gestión estratégica de los despojos (en particular, evitando el descarte de desechos de pescado y capturas no deseadas durante la pesca de arrastre) y las líneas espantapájaros, reducen eficazmente las tasas de captura incidental.

Oli Yates, coautor y ecologista de aves de la RSPB, afirma: "La solución a largo plazo para este impacto devastador tiene que ser un diseño de buques pesqueros más innovadores para gestionar eficazmente los descartes, pero a corto plazo necesitamos ver que las empresas se comprometan a adoptar rápidamente medidas simples, económicas y altamente efectivas como las líneas espantapájaros, como ya defienden un pequeño número de pesquerías responsables".

Se requieren medidas urgentes. Es esencial mejorar la reglamentación, supervisar rigurosamente el cumplimiento de las normas y evaluar con precisión las tasas de captura incidental para evitar que la pesca de arrastre siga diezmando las poblaciones vulnerables de aves marinas, señalan los autores del estudio.

Otra investigación dirigida hace dos años por British Antarctic Survey y BirdLife International identificó las principales zonas de peligro para los albatros errantes (Diomedea exulans). Aquel estudio reveló que más de la mitad de los albatros errantes que se reproducen en la isla Bird, en la subantártida, se topan con barcos pesqueros cuando se alimentan, lo que los pone en riesgo de quedar atrapados o morir accidentalmente en las redes de pesca.

Medidas de mitigación

Los investigadores rastrearon entonces los movimientos de albatros errantes utilizando dispositivos de radar-GPS para estudiar sus interacciones con los barcos pesqueros. Al comparar los movimientos de las aves con las ubicaciones de los pesqueros, descubrieron que, de las 251 aves rastreadas, el 55% se acercó a menos de 30 kilómetros de un barco pesquero y el 43% a menos de 5 kilómetros.

Las aves que viajaban hacia el borde de la plataforma patagónica estaban particularmente en riesgo de una interacción. El documento destacaba la "necesidad urgente" de colaborar con los administradores, operadores y tripulaciones de las pesquerías de Corea del Sur, el Reino Unido, Chile, Portugal, Taiwán y Brasil, y garantizar que implementen medidas de mejores prácticas.

La captura incidental es un riesgo para muchas aves marinas, pero los albatros, que buscan comida de manera oportunista, corren un riesgo especial. Se sienten atraídos por el cebo, las capturas no deseadas y los descartes, que imitan sus fuentes naturales de alimento, pero quedan atrapados en los anzuelos cebados colocados por los palangreros o chocan con los cables de los arrastreros.

Estas interacciones son la principal amenaza para la mayoría de las especies de albatros y se estima que 100.000 albatros mueren cada año solo por los equipos de pesca con palangre.

En los últimos años, se han desarrollado varias medidas de mitigación de la captura incidental. Sin embargo, los albatros pueden recorrer hasta 1.600 kilómetros al día en busca de alimento, por lo que inevitablemente se topan con pesquerías que no utilizan ninguna medida de mitigación.

