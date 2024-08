‘Contrails’: otro estudio confirma que las estelas de aviones calientan el clima

Un estudio científico que acaba de publicarse confirma lo que ya vienen demostrando otras investigaciones: las estelas o 'contrails' que dejan los aviones comerciales a gran altura calientan el clima. Y no solo eso: se ha descubierto que los aviones modernos dejan estelas que duran más tiempo que los aviones antiguos.

El estudio concluye que, aunque los aviones modernos emiten menos carbono que los aviones más antiguos, pueden estar contribuyendo más al cambio climático por culpa de las estelas de condensación.

Dirigido por científicos del Imperial College de Londres, el estudio demuestra las asignaturas pendientes que tiene la industria de la aviación para reducir su impacto en el clima. El estudio también desvela que los jets privados producen más estelas de condensación de lo que se creía anteriormente, lo que podría generar importantes impactos en el calentamiento global.

La aviación moderna emite menos CO2, pero crea más estelas de condensación / Pixabay

Las estelas de condensación o ‘contrails’ (no confundir con el bulo de los ‘chemtrails’) son delgadas vetas de vapor creadas por los gases de escape de los aviones que contribuyen al calentamiento global porque atrapan calor en la atmósfera.

Calientan más que el CO2 de los motores

Si bien el efecto exacto de calentamiento de estas estelas es incierto, los científicos creen que es incluso mayor que el calentamiento causado por las emisiones de dióxido de carbono del combustible para aviones.

Publicado en Environmental Research Letters, el estudio utilizó la inteligencia artificial para analizar datos de satélite de más de 64.000 estelas de condensación de una amplia variedad de aviones que volaban sobre el Océano Atlántico Norte.

Según el estudio, los aviones modernos que vuelan a más de 12.000 metros de altura, como el Airbus A350 y el Boeing 787, generan más estelas de condensación que los aviones comerciales de transporte de pasajeros más antiguos.

Para reducir el consumo de combustible, los aviones modernos están diseñados para volar a mayores alturas, donde el aire es menos denso y, por tanto, hay menos resistencia aerodinámica, en comparación con los aviones comerciales más antiguos, que suelen volar a altitudes ligeramente inferiores (unos 11.000 metros).

'Contrails' o estelas de condensación / MIT

Esto significa que estos aviones que vuelan a mayor altura generan menos emisiones de carbono por pasajero. Sin embargo, también significa que generan estelas de condensación que tardan más en disiparse, lo que crea un efecto de calentamiento durante más tiempo y complica las estrategias de compensación a la industria de la aviación.

“Un golpe doble” para el calentamiento

Edward Gryspeerdt, autor principal del estudio e investigador de la Royal Society University en el Grantham Institute—Climate Change and the Environment, afirmó: "Es de conocimiento público que volar no es bueno para el clima. Sin embargo, la mayoría de las personas no se dan cuenta de que las estelas de condensación y las emisiones de carbono del combustible para aviones causan un golpe doble para el calentamiento del clima”.

"Este estudio pone un palo en la rueda en la industria de la aviación. Los aviones más nuevos vuelan cada vez más alto en la atmósfera para aumentar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de carbono. La consecuencia no deseada de esto es que estos aviones que vuelan sobre el Atlántico Norte están creando más estelas de condensación, que duran más tiempo, atrapando calor adicional en la atmósfera y aumentando el impacto climático de la aviación”, prosiguió Gryspeerdt.

Los aviones modernos vuelan más alto para reducir el uso de combustible, pero así crean estelas más persistentes

"Esto no significa que los aviones más eficientes sean algo malo, ni mucho menos, ya que tienen menos emisiones de carbono por pasajero. Sin embargo, nuestro hallazgo refleja los retos que afronta la industria de la aviación para reducir su impacto climático".

Una medida para reducir el problema

El estudio confirmó una medida sencilla que se puede adoptar para acortar la vida útil de las estelas de condensación: reducir la cantidad de hollín emitido por los motores de los aviones, que se produce cuando el combustible se quema de forma ineficiente.

De hecho, los motores de los aviones modernos están diseñados para ser más limpios y suelen emitir menos partículas de hollín, lo que reduce la vida útil de las estelas de condensación.

Los 'jets privados' causan el mismo problema / Pinterest

El coautor Marc Stettler, profesor del Imperial College de Londres, dijo: "A partir de otros estudios, sabemos que la cantidad de partículas de hollín en los gases de escape de los aviones desempeña un papel clave en las propiedades de las estelas recién formadas. Sospechábamos que esto también afectaría a la duración de las estelas de condensación. Nuestro estudio proporciona la primera evidencia de que emitir menos partículas de hollín da como resultado estelas de condensación que se desvanecen en cielo más rápido en comparación con las estelas formadas por partículas de hollín más numerosas procedentes de motores más viejos y sucios".

Los jets privados: más impacto del que se creía

Pero los autores han descubierto también que los jets privados emiten estelas de condensación cuyos efectos son peores de los que se suponía hasta ahora.

Incluso si vuelan a mayor altura en el cielo, estos pequeños jets crean estelas con más frecuencia de lo que se pensaba anteriormente, lo que aumenta la preocupación por los efectos del uso excesivo de estas aeronaves por parte de los súper ricos.

A pesar de ser más pequeños y consumir menos combustible, los aviones privados crean estelas de condensación similares a las de los aviones comerciales mucho más grandes, según el análisis, hecho que sorprendió a los investigadores.

Los aviones privados vuelan más alto que otros aviones, a más de 12.200 metros sobre la tierra, donde hay menos tráfico aéreo. Sin embargo, del mismo modo que los aviones comerciales modernos crean más estelas de condensación en comparación con los aviones comerciales más antiguos que vuelan a menor altura, también los jets privados crean estelas de condensación descomunales al volar a gran altitud.

Estudio de referencia: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ad5b78

