Comprueban que los caballos son más inteligentes de lo que se suponía

Los caballos han sido considerados tradicionalmente como animales de inteligencia mediocre o, al menos, no muy desarrollada en comparación con otras especies. Sin embargo, un estudio científico que acaba de hacerse público demuestra que estos cuadrúpedos tan unidos al hombre desde tiempos remotos tienen un intelecto mayor del que se suponía.

Científicos de la Universidad de Nottingham Trent (Reino Unido) investigaron la forma en que los caballos aprenden nuevos conocimientos, al objeto de poder entrenarlos de una forma más respetuosa y mejorar su bienestar.

Para ello, emplearon el sistema de juegos mediante premio y castigo, y los resultados han sido publicados en la revista Applied Animal Behavior Science.

Los caballos superaron las pruebas con éxito / Pixabay

Inicialmente, los animales debían tocar una tarjeta con la nariz para obtener un premio, y gradualmente el juego se fue complicando un poco más. En una etapa siguiente, los caballos no obtenían su premio si tocaban la tarjeta mientras había una luz encendida, pero sí cuando la tocaban estando apagada.

Con penalización sí funciona

Lo cierto es que todos los caballos tuvieron dificultades para realizar correctamente esta tarea, pues tocaban indistintamente la tarjeta tanto si la luz estaba encendida como apagada. Así que los investigadores introdujeron una penalización por tocar la tarjeta cuando la luz estaba encendida.

Gracias a ello, el equipo vio cómo se reducían significativamente los errores en los caballos implicados en esta prueba, ya que comenzaron a jugar correctamente, tocando la tarjeta solo en el momento adecuado para recibir su premio y evitar, además, la penalización.

Lo curioso es que los investigadores consideran que el fracaso de la etapa inicial de la prueba no se debió a que los caballos no entendieron su funcionamiento, sino que, sencillamente, lo habrían entendido perfectamente pero no prestarían demasiada atención a este juego y actuaban de forma despreocupada.

Sin embargo, habrían cambiado esta actitud totalmente en cuanto apareció el riesgo de que les quitaran algo mediante la penalización introducida en la fase posterior.

Caballos galopando en el campo / Agencias

Esto supone que los caballos serían capaces de pensar en el futuro, según los investigadores, puesto que deben concentrarse en lo que quieren lograr y en lo que hay que hacer para lograr su objetivo.

“Más avanzados cognitivamente de lo que creíamos”

Esto es algo que, según los científicos de este experimento, se suponía que estaba más allá de la capacidad cognitiva de un caballo.

"Los caballos no son genios naturales, se los considera mediocres, pero este estudio demuestra que, en realidad, son más avanzados cognitivamente de lo que pensábamos”, señaló la investigadora principal, Carrie Ijichi.

"Ahora creemos que los caballos pueden utilizar una forma de aprendizaje llamada 'aprendizaje basado en modelos' que se pensaba que era demasiado compleja para ellos. Esto ahora nos ayudará a comprender mucho mejor su comportamiento y sus capacidades”.

"Es fascinante, porque tienen una corteza prefrontal muy poco desarrollada, que es a la que generalmente atribuimos el mérito de producir ese tipo de pensamiento en los humanos. Esto significa que deben estar usando otra área del cerebro para lograr un resultado similar y esto nos enseña que no debemos hacer suposiciones sobre la inteligencia o la sensibilidad de los animales basándonos en si están 'construidos' igual que nosotros", agregó.

Caballos en el campo / Pixabay

Por su parte, la investigadora Louise Evans, afirmó: "Los animales normalmente necesitan varias repeticiones de una tarea para adquirir gradualmente nuevos conocimientos, mientras que nuestros caballos mejoraron inmediatamente cuando introdujimos una penalización por los errores. Esto sugiere que los caballos sabían desde el principio cuáles eran las reglas del juego".

Estudio de referencia: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159124001874?via%3Dihub

..................

Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es