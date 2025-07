La mayoría de las especies arbóreas, en trance de desaparecer por el cambio climático, revela un estudio

Los árboles desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas terrestres, pero son sensibles a grandes cambios climáticos. En la actualidad, la mayoría de los árboles del planeta se enfrentan a un riesgo climático grave: podrían desaparecer incluso en escenarios de calentamiento global moderado.

A esta dramática conclusión ha llegado un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Los investigadores analizaron la futura exposición climática de más de 32.000 especies arbóreas, y descubrieron que vastas extensiones boscosas de todo el mundo experimentarán condiciones radicalmente diferentes a las actuales, poniendo en jaque su supervivencia.

Los árboles, pilares fundamentales de los ecosistemas terrestres por su papel en el almacenamiento de carbono, la provisión de agua limpia y el soporte de la biodiversidad, son particularmente vulnerables al cambio climático debido a su longevidad y su limitada capacidad para migrar rápidamente.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), modelizó las áreas donde los árboles se encontrarán con condiciones climáticas nunca antes experimentadas dentro de sus rangos de distribución actuales, un fenómeno conocido como ‘exposición climática’.

Los hallazgos son contundentes: bajo un escenario futuro de altas emisiones de gases de efecto invernadero que conduzca a un calentamiento global de aproximadamente 4°C para finales de este siglo, la situación se revela especialmente crítica.

Refugios climáticos

"Hemos descubierto que casi el 70% de las especies de árboles experimentarán cambios climáticos significativos en al menos una parte de su área de distribución para finales de este siglo", afirma la autora principal del estudio, Coline Boonman. "Para algunas especies, más de la mitad de su hábitat podría verse afectado bajo ese escenario extremo de calentamiento", añade la investigadora danesa.

Incluso bajo un escenario más moderado, con un calentamiento limitado a 2°C, que coincide con el objetivo central del Acuerdo de París, los riesgos son sustanciales. En este caso, se prevé que un 14% de las especies enfrentarán condiciones climáticas nuevas en más de la mitad de su rango actual.

Alcornoques al anochecer. / Pixabay

Esto implica que, si bien la mayoría de las especies conservan ‘refugios climáticos’ dentro de sus áreas de distribución actuales (zonas donde las condiciones podrían permanecer más estables), la magnitud de los cambios proyectados amenaza con superar la capacidad de adaptación natural de numerosas especies en amplias regiones.

La investigación no solo evaluó el riesgo a nivel de especies individuales, sino que también identificó ‘puntos críticos de exposición’ (‘hotspots’) a escala local. Estos son lugares donde la diversidad arbórea local –el número de especies diferentes que coexisten en un área determinada– estará altamente expuesta a cambios climáticos sin precedentes.

Un rayo de esperanza

Bajo el escenario de 4°C, estos ‘hotspots’ de máxima vulnerabilidad incluyen grandes extensiones de Eurasia, el noroeste de América del Norte (Estados Unidos y Canadá), el norte de Chile y el Delta del Amazonas.

"Esta investigación proporciona un mapa global de dónde los árboles son más vulnerables al cambio climático. Es una herramienta crucial para la planificación de la conservación y la resiliencia de los ecosistemas", indica Boonman.

Hayedo en el norte de España. / Pixabay

En estas regiones, las alteraciones en temperatura y precipitación serán tan drásticas que muchas especies podrían no sobrevivir sin intervenciones humanas, alerta el estudio. Bajo el escenario moderado de 2°C, la exposición severa de la diversidad local se concentraría principalmente en las regiones de taiga del hemisferio norte.

A pesar del desafiante panorama, la investigación también arroja un rayo de esperanza al identificar áreas de ‘refugio climático’. Estas son zonas donde se proyecta que las condiciones climáticas permanezcan relativamente estables en comparación con los cambios extremos que sufrirán los alrededores.

Estos refugios podrían actuar como ‘santuarios naturales’ para las especies arbóreas, siempre y cuando sean protegidos eficazmente de otras amenazas antropogénicas.

Estimaciones conservadoras

Los investigadores resaltan que sus hallazgos representan "estimaciones conservadoras del riesgo", ya que el análisis se centró exclusivamente en la exposición a cambios macroclimáticos (temperatura y precipitación a gran escala).

No incorpora otras presiones igualmente graves como la deforestación, la fragmentación del hábitat, la propagación de especies invasoras, los incendios forestales exacerbados por el clima o las interacciones biológicas alteradas.

Bosque en Gijón. / EFE / José Luis Cereijido

Así, el peligro real para los bosques del mundo podría ser significativamente mayor que lo indicado por este estudio, que también incluye cuatro recomendaciones clave incluyen:

Protección Estricta de Refugios Climáticos: Identificar y salvaguardar activamente las áreas identificadas como refugios climáticos futuros es "fundamental". Esto implica detener la deforestación, la degradación y las actividades industriales o extractivas en estas zonas vitales para permitir que los ecosistemas arbóreos encuentren un respiro. Monitoreo Intensivo de Especies en Alto Riesgo: Aplicar programas de seguimiento para las especies identificadas como altamente expuestas, especialmente aquellas que podrían perder más del 50% de su hábitat climático actual. Exploración de Migración Asistida: Considerar, donde sea ecológicamente viable y éticamente justificable, la translocación controlada de especies o material genético (como semillas) a áreas proyectadas como climáticamente adecuadas en el futuro (refugios o nuevas zonas), una estrategia conocida como migración asistida. Mitigación Global: Reitera la necesidad imperiosa de reducir drásticamente las emisiones globales de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. Cada décima de grado evitado reduce significativamente la exposición climática proyectada para los bosques.

Estrategias innovadoras

"Este (estudio) proporciona un análisis global integral que muestra dónde enfocar nuestra atención para conservar y dónde la mitigación y la adaptación necesitan centrarse, buscando oportunidades a pequeña escala para mantener diversos nuestros ecosistemas arbolados", apunta Josep Serra-Diaz, coautor del estudio perteneciente al Instituto Botánico de Barcelona (CSIC-CMCNB).

Varios árboles del bosque de secuoyas de Cabezón de la Sal (Cantabria). / EFE / Pablo Ayerbe

Según los autores, el cambio climático ya está reescribiendo el futuro de los bosques del planeta, y la ventana para actuar y prevenir pérdidas catastróficas de biodiversidad arbórea y los servicios ecosistémicos que proveen se está cerrando rápidamente.

El mapa global de vulnerabilidad presentado por esta investigación ofrece una base científica sólida para establecer prioridades en las acciones de conservación, proteger los refugios climáticos clave y desarrollar estrategias de adaptación innovadoras.

La supervivencia de una gran parte de la flora arbórea mundial, y por extensión de los ecosistemas que sustentan, tal y como alertan los investigadores, depende ahora de la capacidad humana para mitigar el calentamiento global y gestionar los paisajes forestales con una visión informada por la ciencia climática más avanzada.