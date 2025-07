"La naturaleza ha quedado marginada en el presupuesto 2028-2034" de la Comisión Europea", alerta SEO/BirdLife

"Es muy preocupante la propuesta presentada por la Comisión Europea (CE) para el Marco Financiero Plurianual (MFP) a partir de 2028. Lejos de reforzar la respuesta europea ante la emergencia ecológica, el nuevo planteamiento presupuestario supone un paso atrás en la ambición climática y en la protección de la biodiversidad", ha alertado SEO/BirdLife. El resumen del sentir de la ONG es claro: "La naturaleza ha quedado marginada en el presupuesto 2028-2034".

La propuesta de la CE apuesta por una "simplificación extrema" de los fondos de la UE, "eliminando los objetivos específicos de gasto en biodiversidad y fusionando programas como LIFE en nuevos mecanismos orientados a la competitividad económica. De confirmarse este rumbo, la naturaleza perdería visibilidad", señala SEO/BirdLife.

Sin financiación adecuada, según la ONG conservacionista, no será posible "ni implementar los objetivos europeos de restauración ecológica, ni afrontar con garantías los impactos del cambio climático, ni proteger los servicios ambientales que sostienen la salud, la seguridad alimentaria y el bienestar de la ciudadanía".

"Así, Europa es menos Europa"

"La propuesta de presupuesto presentada por la Comisión Europea no está a la altura, ni da respuesta a los retos estructurales y globales que ponen en riesgo nuestro futuro común", destaca Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

Estanque del parque Great Garden durante una tarde de otoño, en Dresde, Alemania. / EFE / Flip Singer

"El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación o la desigualdad social son crisis interconectadas que exigen visión a largo plazo y voluntad de transformación. Arrinconar a la naturaleza en el presupuesto europeo es no entender y no atender a la ciudadanía europea. Está en juego su salud, su seguridad y su prosperidad. No saldrán las cuentas sociales, sin contar con la naturaleza. Así, Europa es menos Europa", añade Ruiz.

A pesar de los compromisos asumidos por la Unión Europea (UE) en el marco del Pacto Verde Europeo, el nuevo MFP abandona el objetivo del 10% de gasto en biodiversidad y no establece mecanismos de seguimiento ni rendición de cuentas para asegurar una financiación adecuada.

Un momento crítico

Además, el futuro del programa LIFE –el único fondo específicamente ambiental de la UE– queda en entredicho, ya que se propone integrarlo en un fondo de competitividad gestionado directamente por la CE. "Esta decisión debilitaría su eficacia y alejaría a la sociedad civil del diseño e implementación de las políticas ambientales europeas", indica SEO/BirdLife.

El debilitamiento de la financiación ambiental se produce en un momento crítico para el medio ambiente en Europa. Las olas de calor, sequías, incendios y pérdida de biodiversidad exigen una acción urgente y coherente. La propuesta de la Comisión contrasta con las necesidades reales y con las evidencias científicas que avalan la rentabilidad de invertir en restauración ecológica: por cada euro invertido, el retorno social puede llegar a multiplicarse entre 8 y 50 veces.

Ejemplar de oso pardo en Asturias. / EFE / J.L.Cereijido

La eliminación de subsidios perjudiciales para el medio ambiente sigue siendo una tarea pendiente. Cada año, entre 34.000 y 48.000 millones de euros se destinan en Europa a prácticas que dañan la biodiversidad, especialmente en los sectores agrario y pesquero. Estos fondos deberían reorientarse hacia una transición ecológica justa que garantice medios de vida sostenibles.

España, principal perjudicada

En el Consejo de Patrimonio Natural y Biodiversidad celebrado este mismo año, SEO/BirdLife solicitó a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que España liderase una posición europea firme en defensa de la naturaleza. Esa necesidad es hoy más urgente que nunca.

Instamos al Gobierno de España a trabajar activamente en el Consejo y en el Parlamento Europeo para:

Mantener el programa LIFE como un fondo específico y con mayor dotación.

el programa LIFE como un fondo específico y con mayor dotación. Establecer una asignación mínima para biodiversidad en el nuevo MFP.

una asignación mínima para biodiversidad en el nuevo MFP. Garantizar indicadores de impacto y mecanismos de rendición de cuentas.

indicadores de impacto y mecanismos de rendición de cuentas. Asegurar que los fondos europeos contribuyan a una transición ecológica justa y no perpetúen prácticas dañinas.

"Esta propuesta presupuestaria perjudica especialmente a países como España. Somos el país con mayor biodiversidad de la Unión, con el mayor riesgo de desertificación y erosión costera, una alta vulnerabilidad frente al cambio climático y con una proyección clara de reducción de las precipitaciones sobre unas masas de agua en muchos casos ya muy vulnerables", indica Juan Carlos Atienza, responsable de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife.

Parque Nacional de los Dolomitas, en Italia. / Agencias

"En estas circunstancias, renunciar a una financiación sólida y estable para proteger nuestro patrimonio natural es una amenaza directa a la calidad de vida de las personas y a sectores clave de nuestra economía, como la agricultura y el turismo. España necesita más, no menos, apoyo europeo para afrontar estos desafíos", concluye Atienza.