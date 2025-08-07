Los residuos plásticos se triplicarán para 2060, un tratado que se negocia en Ginebra busca impedirlo

Una reunión que comenzó este martes en la sede de la ONU de Bruselas es el foro de los esfuerzos para pactar un acuerdo global que aborde la alarmante y creciente cantidad de residuos plásticos y su impacto en la salud humana, la vida marina y la economía.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha advertido a los representantes de los países que participan en la cumbre que a menos que se firme un acuerdo internacional, los residuos plásticos se triplicarán para 2060, causando daños significativos al planeta y a la salud.

Las conversaciones lideradas por el PNUMA se producen tras la decisión tomada en 2022 por los Estados miembros de reunirse y desarrollar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para poner fin a la crisis de la contaminación plástica, incluso en el medio marino, en un plazo de dos años.

La presión de los ‘petroestados’

La magnitud del problema es enorme: popotes, vasos, agitadores, bolsas de plástico y cosméticos con microesferas son solo algunos de los productos de un solo uso que terminan en los océanos y vertederos, alerta la ONU.

Quienes apoyan un tratado, lo comparan con el Acuerdo de París en cuanto a su importancia. También señalan la presunta presión ejercida contra el instrumento por los ‘petroestados’, cuyo crudo y gas natural son materiales básicos para los plásticos.

Los plásticos son una amenaza para la salud no reconocida lo suficiente, alertan los expertos. / Agencias

"No reciclaremos para resolver la crisis de la contaminación por plásticos: necesitamos una transformación sistémica para lograr la transición a una economía circular", ha insistido la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.

Circularidad de los plásticos

El objetivo del acuerdo es que abarque el ciclo de vida completo de los plásticos, desde el diseño hasta la producción y la eliminación, "para promover su circularidad y prevenir su fuga al medio ambiente", según el texto que guía las conversaciones del Comité Intergubernamental de Negociación en Ginebra.

Con 22 páginas, el documento contiene 32 borradores de artículos que se debatirán línea por línea. El texto está diseñado para dar forma al futuro instrumento y servirá como punto de partida para las negociaciones.

Hasta el próximo día 14, delegaciones de 179 países analizarán minuciosamente el texto del Comité en el cónclave en la sede de la ONU en Ginebra, junto con más de 1900 participantes de 618 organizaciones observadoras, científicos, ambientalistas y representantes de la industria.

Un objetivo clave de la reunión es compartir métodos probados para reducir el uso de plástico, como sustitutos sin plástico y otras alternativas más seguras.

Manifestación contra la contaminación plástica. / Greenpeace

Impacto en la salud, el planeta y la economía

En vísperas de las conversaciones en Ginebra, la revista médica 'The Lancet' publicó una advertencia: los materiales utilizados en los plásticos causan enfermedades generalizadas “en todas las etapas del ciclo de vida del plástico y en todas las etapas de la vida humana”.

Según más de una veintena de expertos en salud citados en la revista, los bebés y los niños pequeños son particularmente vulnerables.

"Los plásticos representan un peligro grave, creciente y poco reconocido para la salud humana y planetaria y son responsables de pérdidas económicas relacionadas con la salud que superan los 1,5 billones de dólares anuales", señaló.

Jyoti Mathur-Filipp, secretaria ejecutiva del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación Plástica, lidera las conversaciones en Ginebra. "Los cálculos indican que solo en 2024 la humanidad consumió más de 500 millones de toneladas de plástico. De esta cantidad, 399 millones de toneladas se convertirán en residuos", ha señalado.

Las últimas previsiones indican que las fugas de plástico al medio ambiente aumentarán un 50% para 2040. "El costo de los daños causados por la contaminación plástica podría ascender a un total acumulado de 281 billones de dólares entre 2016 y 2040", ha indicado Mathur-Filipp.

Ruta hacia un acuerdo internacional

Hasta la fecha, se han celebrado cinco sesiones de negociación para un tratado sobre plásticos. La primera tuvo lugar en Uruguay en noviembre de 2022. Dos más se celebraron en 2023, en Francia y Kenya. En abril de 2024, el Comité Intergubernamental de Negociación se reunió en Canadá.

Más recientemente, las conversaciones fueron en Busan, República de Corea, a finales del año pasado. Estas conversaciones se suspendieron después de que las delegaciones acordaran reanudarlas en Ginebra, bajo el liderazgo del presidente del Comité, el embajador Luis Vayas Valdivieso de Ecuador.