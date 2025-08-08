El dilema del fósforo, a debate: tan dañina es su utilización por exceso como por defecto

Plástico, carbono, metano… Y ahora, el fósforo. La gestión sostenible del fósforo, un recurso esencial para la producción agrícola global pero también creciente contaminante de ecosistemas acuáticos, será el eje central de la octava cumbre mundial sobre fósforo sostenible (SPS8) que se celebrará en Accra, Ghana, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025. El objetivo, buscar un equilibrio, pues tan dañino es su utilización por exceso como por defecto.

Por primera vez en su historia, este foro internacional se desarrollará en África, continente donde el uso de fertilizantes fosfatados es marcadamente inferior a los niveles óptimos, registrando un preocupante descenso del 233% desde finales del siglo XX según estudios recientes.

La cumbre reunirá a científicos, responsables políticos y representantes industriales para diseñar estrategias contra una crisis que amenaza la seguridad alimentaria y la calidad del agua a escala planetaria.

‘Límite planetario’ sobrepasado

El fósforo, componente vital de los fertilizantes para la agricultura y la ganadería, ha sido identificado como uno de los ‘límites planetarios’ que la humanidad ha sobrepasado, según el marco científico establecido en 2009. Su escasez afecta directamente la productividad agrícola, mientras su exceso en cuerpos de agua –proveniente de aguas residuales y escorrentías agrícolas– desencadena eutrofización, pérdida de biodiversidad acuática y proliferación de algas nocivas para la salud humana.

Unas mujeres trabajan en un campo de maíz en Kenia. / EFE / Stephen Morrison

Este dilema adquiere especial urgencia en África subsahariana, donde la aplicación media de fertilizantes inorgánicos es de apenas 22.6 kilogramos por hectárea, muy por debajo de las necesidades agronómicas. La situación se agrava por características edáficas específicas: los suelos ácidos ricos en hierro y aluminio inmovilizan el fósforo aplicado, reduciendo su disponibilidad para los cultivos.

"África cuenta con algunas de las innovaciones en gestión de la fertilidad del suelo más adaptables a nivel local, incluyendo la Gestión Integrada de la Fertilidad del Suelo", destaca Grace Kangara, coorganizadora del evento. Sin embargo, persisten barreras económicas; en países como Ghana, Kenia o Nigeria, los fertilizantes representan entre el 10% y el 35% de los costos de producción de maíz, un porcentaje que se duplicó durante la crisis de 2021-2022.

El efecto del cambio climático

La contaminación por fósforo en África muestra una trayectoria ascendente. Investigaciones citadas en un estudio publicado en ‘Soil Advances’ revelan que las aguas residuales constituyen la fuente dominante de este nutriente en ecosistemas acuáticos continentales.

Proyecciones alarmantes indican que, bajo escenarios de alto uso de combustibles fósiles, los ríos que superan los umbrales de eutrofización podrían duplicarse para 2050. El Lago Volta, el embalse artificial más grande del mundo, ya afronta riesgos de eutrofización debido a la agricultura en sus riberas y a los vertidos industriales.

Mohamed Abdullahi inspecciona una plantación de maiz en una granja orgánica. / EFE / Stephen Morrison

Este panorama se ve exacerbado por el cambio climático, que altera los ciclos biogeoquímicos del fósforo e intensifica su impacto como contaminante. Pese a ello, iniciativas prometedoras, como el reciclaje de residuos piscícolas en plantaciones de banano o la compostaje de jacinto acuático para recuperar nutrientes, operan principalmente a escala piloto, sin alcanzar una aplicación sistémica.

Seis desafíos globales

La cumbre de Accra abordará seis desafíos globales. Entre ellos destacan mejorar la eficiencia del uso de fósforo en sistemas alimentarios, corregir desequilibrios en el acceso a fertilizantes –especialmente críticos en África–, reducir la transferencia de fósforo desde suelos a aguas, y desarrollar marcos de gobernanza multinivel.

"Ayudar a que una octava cumbre del fósforo sostenible, inclusiva, se celebre en África es el proyecto más importante, desafiante y potencialmente satisfactorio al que he contribuido. Lograr que los suelos africanos sean más eficientes en el uso del fósforo es crucial para el futuro de la producción mundial de alimentos, pero esto también debe ir acompañado de un enfoque en innovaciones novedosas en el reciclaje del fósforo", apunta Phil Haygarth, coautor del estudio.

Esta cita subraya la doble vertiente del problema: mientras África necesita aumentar la disponibilidad de fósforo para cerrar brechas productivas, las regiones con exceso deben aplicar tecnologías de recuperación y reúso.

Beneficios compartidos

El diseño inclusivo de SPSS, como se denomina oficialmente a la octava cumbre, incorpora principios rectores para garantizar equidad. Estos incluyen "diseñar soluciones basadas en participación inclusiva de todas las partes interesadas", "asegurar que los beneficios se compartan equitativamente desde comunidades locales a escalas globales" y "construir capacidades en industrias e instituciones responsables".

En la práctica, esto se traduce en apoyo financiero a investigadores jóvenes y delegados de países de bajos ingresos, así como en la adaptación de materiales a estándares de alfabetización accesibles.

Lago Volta. / © Sandister Tei

El legado más ambicioso de SPSS será el lanzamiento de la Red Africana de Fósforo Sostenible (ASPN), concebida como plataforma permanente para la colaboración intersectorial. Sus funciones abarcarán desde identificar programas de capacitación hasta articular políticas que "cierren los ciclos del fósforo" en el continente.

Acciones prioritarias

Paralelamente, se elaborará un ‘Libro Blanco’ con una ‘Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible del Fósforo en África’, un documento que delineará acciones prioritarias en disponibilidad de fertilizantes, reducción de pérdidas y recuperación de ecosistemas contaminados.

La urgencia de estas medidas se fundamenta en proyecciones demográficas: África albergará el 58% del crecimiento poblacional mundial en las próximas décadas. Satisfacer la demanda alimentaria sin agravar la crisis ambiental exigirá, según los organizadores, "escalar iniciativas de uso sostenible de fósforo mediante colaboración, redes y capacitación".