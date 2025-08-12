El agua dulce del planeta está desapareciendo más rápido de lo previsto

Nuevos hallazgos, obtenidos a partir del estudio de más de dos décadas de observaciones por satélite, revelan que los continentes de la Tierra experimentan una pérdida de agua dulce sin precedentes desde 2002, impulsada por el cambio climático, el uso insostenible de las aguas subterráneas y las sequías extremas. El estudio, dirigido por la Universidad Estatal de Arizona y publicado en Science Advances , destaca la aparición de cuatro regiones de «megasequedad» a escala continental, todas ubicadas en el hemisferio norte, y advierte de graves consecuencias para la seguridad hídrica, la agricultura, el aumento del nivel del mar y la estabilidad global.

El equipo de investigadores señala que las zonas terrestres secas se expanden a un ritmo que duplica aproximadamente el tamaño de la España peninsular cada año. Además, la velocidad a la que las zonas ya secas se vuelven aún más secas supera el ritmo al que las zonas húmedas se vuelven más húmedas, lo que revierte los patrones hidrológicos tradicionales. El balance final es un aumento creciente y nunca visto de los suelos áridos.

Las implicaciones negativas de esto para el agua dulce disponible son alarmantes. El 75% de la población mundial vive en 101 países que han estado perdiendo agua dulce durante los últimos 22 años. Según las Naciones Unidas, se prevé que la población mundial seguirá creciendo durante los próximos 50 a 60 años, al mismo tiempo que la disponibilidad de agua dulce se reduce drásticamente.

Paisaje desértico / Agencias

Los investigadores identificaron cuáles son las fuentes de agua que más se están reduciendo en la Tierra y descubrieron que el 68% son aguas subterráneas, lo que contribuye más al aumento del nivel del mar que las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida juntas.

«Estos hallazgos envían el mensaje más alarmante conocido hasta la fecha sobre el impacto del cambio climático en nuestros recursos hídricos”, afirmó Jay Famiglietti, investigador principal del estudio y profesor de Futuros Globales de la Escuela de Sostenibilidad de la ASU. «Los continentes se están secando, la disponibilidad de agua dulce está disminuyendo y el aumento del nivel del mar se está acelerando. Las consecuencias de la continua sobreexplotación de las aguas subterráneas podrían socavar la seguridad alimentaria e hídrica de miles de millones de personas en todo el mundo. Este es un momento en el que todos debemos poner manos a la obra: necesitamos medidas inmediatas para garantizar la seguridad hídrica mundial”.

Los investigadores evaluaron más de dos décadas de datos de las misiones alemana-estadounidense Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) y GRACE-Follow On (GRACE-FO), analizando cómo y por qué el almacenamiento de agua terrestre ha cambiado desde 2002. El almacenamiento de agua terrestre incluye toda el agua de la superficie y la vegetación de la Tierra, la humedad del suelo, el hielo, la nieve y el agua subterránea almacenada en la Tierra.

El lago Mármara, en Turquía, totalmente desecado / Agencias

«Es sorprendente la cantidad de agua no renovable que estamos perdiendo», afirmó Hrishikesh A. Chandanpurkar, autor principal del estudio e investigador de la ASU. «Los glaciares y las aguas subterráneas profundas son una especie de antiguos fondos fiduciarios. En lugar de utilizarlos solo en épocas de necesidad, como una sequía prolongada, los damos por sentado. Además, no intentamos reponer los sistemas de agua subterránea durante los años húmedos, lo que nos lleva a una inminente quiebra del agua dulce».

Punto de inflexión y agravamiento

El estudio identifica lo que parece ser un punto de inflexión alrededor de 2014-15, durante un período considerado como «mega años de El Niño». Los extremos climáticos comenzaron a acelerarse y, en respuesta, el consumo de aguas subterráneas aumentó y la desecación continental superó las tasas de derretimiento de los glaciares y las capas de hielo.

Además, el estudio reveló una oscilación no reportada previamente: después de 2014, las regiones más secas pasaron de estar ubicadas principalmente en el hemisferio sur a estar ubicadas principalmente en el norte, y viceversa en el caso de las regiones húmedas.

Imagen de un acuífero subterráneo / Shutterstock

Uno de los principales factores que contribuyen a la desecación continental es el aumento de las sequías extremas en las latitudes medias del hemisferio norte, por ejemplo, en Europa. Además, en Canadá y Rusia, el derretimiento de la nieve, el hielo y el permafrost aumentó durante la última década, y el continuo agotamiento de las aguas subterráneas a nivel mundial es un factor importante.

En un estudio previo, miembros del equipo analizaron el almacenamiento de agua terrestre a partir de datos satelitales del período 2002-2016. En el nuevo estudio, el equipo analizó más de 20 años de datos y descubrió un avance crucial en la desecación continental. Diversos patrones regionales de desecación y puntos críticos localizados previamente identificados para la pérdida de almacenamiento de agua terrestre están ahora interconectados, formando las cuatro mega-regiones de desecación continental.

Las cuatro mega-regiones de desecación mundial

Sudoeste de América del Norte y América Central: esta región incluye importantes regiones productoras de alimentos en todo el suroeste de Estados Unidos, junto con importantes ciudades desérticas como Phoenix, Tucson, Las Vegas y grandes áreas metropolitanas como Los Ángeles y Ciudad de México.

Alaska y el norte de Canadá: esta región incluye el derretimiento de los glaciares alpinos en Alaska y Columbia Británica, el derretimiento de la nieve y el permafrost en las altas latitudes canadienses y el secado en importantes regiones agrícolas como Columbia Británica y Saskatchewan.

Norte de Rusia: esta región está experimentando un importante derretimiento de la nieve y el permafrost en las latitudes altas.

Oriente Medio y Norte de África (MENA) Pan-Eurasia: esta región incluye importantes ciudades desérticas como Dubai, Casablanca, El Cairo, Bagdad y Teherán; importantes regiones productoras de alimentos como Ucrania, el noroeste de la India y la región de la llanura del norte de China; los mares Caspio y Aral, que se están reduciendo; y ciudades importantes como Barcelona, París, Berlín, Dacca y Pekín.

Mapa del descenso de las reservas mundiales de agua / Science

De hecho, el estudio mostró que, desde 2002, solo los trópicos han seguido aumentando su humedad en promedio según la latitud, algo que no predecían los modelos climáticos del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), sofisticados programas informáticos utilizados para proyectar escenarios climáticos futuros. Los registros continuos son cruciales para comprender los cambios a largo plazo en el ciclo del agua.

Una llamada de atención planetaria

La magnitud sin precedentes de la desecación continental amenaza la agricultura y la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el suministro de agua dulce y la estabilidad global. El presente estudio destaca la necesidad de continuar la investigación a gran escala para informar a los responsables políticos y a las comunidades sobre el agravamiento de los desafíos hídricos y las oportunidades para generar cambios significativos.

«Esta investigación es importante. Demuestra claramente que necesitamos urgentemente nuevas políticas y estrategias de gestión de las aguas subterráneas a escala global», afirmó Famiglietti, quien también trabaja en el Laboratorio de Futuros Globales Julie Ann Wrigley y fue científica principal del agua en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. «Si bien los esfuerzos para mitigar el cambio climático afrontan desafíos, podemos abordar la sequía continental implementando nuevas políticas en torno a la sostenibilidad de las aguas subterráneas a nivel regional e internacional. A su vez, esto ralentizará el ritmo del aumento del nivel del mar y ayudará a preservar el agua para las generaciones futuras».

El estudio insta a tomar medidas inmediatas para frenar y revertir el agotamiento de las aguas subterráneas, proteger los recursos de agua dulce restantes y adaptarse al creciente riesgo de escasez de agua e inundaciones costeras. El equipo de investigación añade que la gestión estratégica del agua, la cooperación internacional y las políticas sostenibles son esenciales para preservar el agua para las generaciones futuras y mitigar mayores daños a los sistemas planetarios.