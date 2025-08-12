¿Hasta cuándo durará la actual ola de calor?

La actual ola de calor, que está dejando temperaturas extremas muy por encima de los 40ºC en numerosos puntos del país y que extiende las alertas rojas por calor en casi toda la geografía nacional, tiene aún varios días por delante.

AEMET y todos los portales especializados coinciden en anunciar para este miércoles una importante bajada térmica que aliviará el calor especialmente en el norte, desde Galicia hasta el norte de Navarra, y a través de toda la cordillera cantábrica.

Será un descenso acusado, pues podría alcanzar los ocho grados de diferencia respecto a los últimos días en dichas zonas. Ahora bien, se tratará solo de un respiro pasajero y circunscrito a dichas regiones, puesto que a la ola de calor aún le quedan días de vida por delante. Al menos, hasta el lunes.

Miércoles 13: respiro solo en el norte

Incluso el miércoles las temperaturas en la mayor parte de España harán que se sigan cumpliendo los requisitos técnicos establecidos para hablar de ola de calor. Las temperaturas nocturnas seguirán siendo muy difíciles de sobrellevar y seguirán sin bajar de los 23-25ºC en gran parte de Extremadura, Madrid, casi toda Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, costa de Cataluña, valle del Ebro y en las islas, según el portal eltiempo.es.

Este miércoles habrá un respiro en el norte, pero será pasajero / Agencias

Jueves: repunta el calor extremo

El jueves se espera que las temperaturas vuelvan a repuntar, especialmente en el norte, neutralizando el descenso del día anterior, y ampliándose a más territorios durante el fin de semana.

A partir del jueves, por tanto, las temperaturas seguirán anormalmente elevadas, entre 8º y 12º por encima de la media en gran parte del interior peninsular. Este aumento estaría impulsado por un embolsamiento de aire frío en altura al oeste de la Península, que provocaría nuevamente la llegada de aire cálido desde el sur.

Además, según Marta Almarcha en el tiempo.es, la dorsal que tendríamos sobre España se reforzará durante el fin de semana y la alta insolación generada aumentará la temperatura del aire.

Días con olas de calor de España / AEMET

Gran parte del interior de la Península seguirán con 36-38ºC durante los últimos días de la semana, que llegarán a los 40-42ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y sus territorios aledaños. En el Guadalquivir, incluso, se espera que el termómetro supere los 43º-44ºC.

Domingo: todavía con más de 40ºC en gran parte del país

Todavía para el domingo la AEMET prevé temperaturas por encima de los 40ºC en la Comunidad Valenciana, valle del Ebro, Región de Murcia, Valle del Guadalquivir y Castilla-La Mancha.

No será hasta el lunes, según las últimas previsiones, cuando las temperaturas desciendan lo suficiente como para considerar finalizada la actual ola de calor, si bien aún existe gran incertidumbre para una previsión tan a largo plazo.