Este es el mamífero más pequeño del mundo, y vive en España

La fauna ibérica es un pozo de sorpresas y un tesoro de biodiversidad. Al margen de los animales más conocidos y ‘mediáticos’, existe un sinfín de especies con características realmente increíbles. Por ejemplo, pocos saben que en nuestro país vive el mamífero más pequeño del mundo. Se trata de una minúscula criatura que pesa alrededor de dos gramos y cuyo cuerpo no pasa de los cinco centímetros.

Estamos hablando de la musaraña enana o musgaño enano (Suncus estruscus), un mamífero que es fácil confundir con un pequeño roedor, si bien no tiene nada que ver con ellos. Su pequeño cuerpo peludo está acompañado de una cola de entre dos y tres centímetros.

Un ejemplar, junto a un caracol / tumblr

Junto con el murciélago abejorro, la musaraña enana está considerada el mamífero más pequeño de la Tierra (incluso hay insectos mayores) y, pese a ello, presenta características que parecen reñidas con tal condición. Y es que este animalito es un insectívoro extremadamente voraz, que no para de comer.

No para de comer

Su metabolismo es tan especial que necesita comer constantemente para sobrevivir. Y lo hace a base de insectos de todo tipo, larvas, arañas, gusanos, lombrices o babosas, convirtiéndose así en un regulador natural de plagas, evitando que prosperen excesivamente determinadas especies.

Su apetito es tal que todos los días ingieren entre una y dos veces su peso corporal, algo totalmente inusual entre los mamíferos. De hecho, si no comen al menos cada tres horas, llegarían a morir de inanición. Su corazón funciona también a toda velocidad, bombeando sangre hasta 1.200 veces por minuto, si bien en determinadas ocasiones entra en una especie de ‘ralentí’ para aminorar su increíble gasto energético.

Dispone de un fino hocico alargado, como otras musarañas, provistos de unos bigotes a ambos lados que le sirven de ‘detector’ para encontrar presas o descubrir posibles peligros cuando salen de caza en plena noche.

Dónde vive en España

En España, la musaraña enana o musgaño vive en zonas cálidas y húmedas, por lo que se encuentra especialmente en el sur y en el este de la Península y en Baleares. Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y las islas componen su área de distribución en España. No obstante, también se encuentra en otras zonas del Mediterráneo, como Italia, Grecia o el norte de África, entre otros lugares del planeta.

Suelen vivir en zonas forestales o bien de cultivos o con matorrales, donde anidan en grietas rocosas, bajo troncos o en madrigueras.

Tamaño del animal en comparación con una moneda de un euro / i-naturalist

No se encuentra en peligro, pues la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo tiene catalogado como “en preocupación menor”.

El otro más pequeño, un murciélago asiático

El ‘competidor’ de esta musaraña en cuanto al título de mamífero más pequeño del mundo es el murciélago abejorro (Craseonycteris thonglongyai), que vive en Birmania y Tailandia, fuertemente amenazado por la acción humana. Sus poblaciones, reducidas a unos miles de ejemplares, van reduciéndose a un ritmo alarmante. Su peso puede ser algo menor incluso que el de la musaraña enana, pero la envergadura de sus alas, de unos 14,5 centímetros, le da una apariencia mayor.