La fascinante adaptación del pez payaso: el animal hermafrodita capaz de cambiar de sexo

El pez payaso es uno de los animales marinos más icónicos y reconocibles del mundo, gracias en gran parte a la película ‘Buscando a Nemo’. Pero hay mucho más detrás de su conocida apariencia. Su extraordinaria capacidad de adaptación le permite, protagonizar un fascinante proceso de cambio de sexo: pasa de macho a hembra si así lo necesita su grupo.

Pertenece a la subfamilia Amphiprioninae y existen alrededor de 30 especies diferentes de peces payaso, conocidos también como peces de las anémonas. Habitan en los arrecifes de coral de aguas cálidas del Océano Pacífico e Índico, desde la Gran Barrera de Coral de Australia hasta el Mar Rojo. Viven en aguas poco profundas, donde hay abundante luz solar para sus anémonas simbiontes.

Son famosos por sus brillantes colores naranja, blanco y negro. Estas rayas sirven como camuflaje entre los tentáculos de la anémona y para reconocimiento individual. Su tamaño varía según la especie, pero generalmente miden entre 7 y 17 centímetros de largo.

Inmunidad adquirida

Tienen una capa de mucus especial en su piel que los protege de la picadura de la anémona. No nacen inmunes; desarrollan su inmunidad frotándose suavemente contra los tentáculos hasta que su mucosidad se adapta al ‘código químico’ de la anémona.

Pez payaso querubín. / © Citron (CC BY SA 3.0)

Uno de los datos más destacados del pez payaso es su relación de simbiosis mutualista con la anémona, en la que ambas especies se benefician. Por un lado, la anémona, con sus tentáculos urticantes capaces de paralizar a la mayoría de los peces, proporciona al pez payaso un refugio seguro contra los depredadores. Pocos animales se arriesgan a acercarse.

Pero la anémona también se beneficia: el pez payaso, con sus movimientos, ventila la anémona, oxigenando sus tentáculos. Además, sus excrementos sirven de nutrientes para la anémona. También ahuyenta a algunos depredadores de la anémona, como el pez mariposa que come sus tentáculos, y atrae a presas hacia los tentáculos de la anémona con sus colores llamativos.

Cambio de sexo

Los peces payasos viven en grupos sociales con estructuras matriarcales y muy estructurados dentro de una misma anémona. La colonia sigue una estricta jerarquía de dominancia. La jerarquía típica de un grupo incluye a la hembra reproductora, que es el individuo más grande y dominante del grupo… y la única hembra. Está además el macho reproductor, que es el segundo pez más grande y se aparea con la hembra. Y están finalmente los machos no reproductores, el resto del grupo, más pequeños y subordinados.

Son hermafroditas: todos los peces payaso nacen como machos, pero tienen la capacidad de cambiar de sexo. Si muere la hembra se desencadena un proceso biológico extraordinario: un cambio de sexo. Los testículos del macho reproductor se transforman en ovarios (cambiando irreversiblemente su tamaño y su sexo), y el macho no reproductor más grande se convierte en el nuevo macho reproductor.

Peces payaso de Seba. / Miles Wu

Los peces payaso son omnívoros: requieren de una alimentación compuesta mayoritariamente por comida de origen animal, pero necesitan una porción mínima de materia vegetal. Se alimentan de pequeños invertebrados (zooplancton), algas y restos de comida que la anémona no consume.

El impacto de ‘Buscando a Nemo’

La hembra pone cientos de huevos en una superficie plana cerca de la base de la anémona. Es el macho el que se encarga de cuidar los huevos, oxigenándolos con sus aletas y limpiándolos de parásitos hasta que eclosionan, unos 6 a 10 días después de la puesta. Al eclosionar, las larvas son arrastradas por la corriente y forman parte del plancton durante un tiempo, antes de descender a un arrecife para encontrar una anémona deshabitada o con espacio para integrarse en la base de su jerarquía.

La película de Pixar ‘Buscado a Nemo’ tuvo un efecto enorme, pero no del todo positivo, pues se registró un aumento masivo de la demanda de estos peces. La popularidad de la película provocó un incremento desmedido en la captura de peces payaso para acuarios domésticos.

También generó problemas de conservación: la captura indiscriminada, unida a la destrucción de su hábitat (blanqueamiento de corales y anémonas debido al cambio climático), ha puesto presión sobre sus poblaciones silvestres. Afortunadamente, la cría en cautividad es muy exitosa. La gran mayoría de peces payaso que se venden en acuarios son criados en cautiverio, lo que alivia la presión sobre las poblaciones naturales.

Familia de pez payaso ocellaris. / Metatrón

No todos son naranjas

Más curiosidades: son territoriales, defienden ferozmente su anémona de intrusos, incluidos otros peces payaso. Producen sonidos de chasquido y chirrido para comunicarse entre ellos, especialmente para establecer dominancia.

No todos son naranjas: La especie Amphiprion ocellaris es la naranja con rayas blancas, pero existe el pez payaso marrón, el rojizo e incluso uno mayoritariamente negro. Tampoco todas las anémonas son iguales y cada especie tiene sus preferencias. Especies específicas de pez payaso eligen especies específicas de anémonas. No obstante, de las más de 1.000 especies de anémonas conocidas tan solo10 de ellas mantienen una relación mutualista con peces payaso.