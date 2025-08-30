Alertan de que el oso pardo ha perdido "áreas críticas" por los incendios de la cordillera Cantábrica

La biodiversidad es una de las grandes víctimas de los incendios forestales de las últimas semanas en la Península. Especies emblemáticas ya de por sí amenazadas han visto empeorada su situación por la gran extensión de hábitat perdido por las llamas. La Fundación Oso Pardo (FOP) ha seguido con preocupación la evolución de los incendios de la cordillera Cantábrica y advierte de que se han calcinado «áreas críticas» para esta y otras especies, si bien confía en que no haya ningún plantígrado que haya muerto por el fuego.

Se han quemado «extensiones muy amplias de áreas de interés» para los osos, tanto de refugio e hibernación como de alimentación. «El impacto es extenso, lo evaluaremos cuando termine esta pesadilla», explica a Efe el presidente de la Fundación, Guillermo Palomero.

Desde la Fundación Oso Pardo confían en que los incendios no hayan provocado la muerte de ningún ejemplar, porque es una especie «con mucha capacidad para huir» de amenazas como el fuego.

Ejemplar de oso pardo en la cordillera Cantábrica / FOP

«Creemos que no habrá habido mortalidad asociada o que, en todo caso, será muy testimonial», apunta el presidente de la FOP.

En España, la población cantábrica de oso pardo se estima en unos 370 ejemplares, según el último censo elaborado en 2020 por las autonomías (Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia) en las que habita la especie, que ha conseguido pasar de estar en peligro crítico de extinción al nivel inmediatamente inferior (peligro de extinción), y que ahora avanza hacia la categoría de vulnerable.

Monitorizar sus movimientos

Al haberse quemado tanta superficie de interés para estos omnívoros en la cordillera Cantábrica, una zona muy rica en árboles frutales, no se descarta que los osos se vean obligados a moverse de sus áreas habituales de influencia.

Por ejemplo, explica, puede que las hembras con crías busquen territorios con «suficiente calidad» para sacar adelante a sus camadas en las proximidades de lo quemado, donde «seguirá habiendo hábitats de calidad».

Fotografía de archivo de una osa con su cría. / EFE / Esteban Biba

Las osas, indica Palomero, se mueven por superficies menores que los grandes machos.

Esos posibles desplazamientos se van a poder analizar, ya que la Fundación Oso Pardo, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Principado de Asturias, tiene geolocalizados varios ejemplares que, aprovechando cuando se acercan a los núcleos de población, son marcados con collares emisores u otros mecanismos de seguimiento.

Por ello, en las próximas semanas se verá cómo están reaccionando a los incendios y a «esta pérdida de hábitat tan importante». «Es pronto para decirlo, lo vamos a evaluar enseguida, pero es importante la pérdida de hábitat y, sin duda, eso va a condicionar los movimientos de los osos», incide el presidente de la FOP.

Equilibrar extinción y prevención

Guillermo Palomero llama a asumir que incendios graves como los que han padecido varias comunidades autónomas en los últimos días van a ser cada vez más recurrentes, debido al despoblamiento rural y al cambio climático.

Palomero estos días sigue con preocupación los incendios afectan a la cordillera Cantábrica. / EFE / Pablo G. Hermida

La presencia cada vez menor de las personas en estos entornos, el aumento de la vegetación, las altas temperaturas y la sequía se convierten en «una tormenta perfecta» para el fuego, lamenta.

«Que nadie dude de que se van a repetir los incendios», avisa, antes de pedir una mayor coordinación y que los equipos de extinción, a los que elogia, estén «mejor dotados y más tiempo contratados», porque «será un dinero muy bien empleado».

En su opinión, lo que hay que hacer es trabajar en la prevención, que cuenta con «mucha menor» inversión pública que la extinción.

Según el presidente de la Fundación Oso Pardo, todo el mundo está de acuerdo en que hace falta más prevención para que la cordillera Cantábrica sea «más resistente y resiliente» a estos incendios, «muy difíciles de apagar».

Imagen de un incendio en las inmediaciones de Caunedo, en el parque Natural de Somiedo (Asturias), del 18 de agosto. / EFE / J.L. Cereijido

«Se invierte mucho en extinción, eso es bueno y habrá que invertir más, pero muy poco en prevención y esto habrá que equilibrarlo», sostiene.

Escuchar a quienes están sobre el terreno

Palomero ofrece la colaboración de la FOP, que trabaja sobre el terreno con alcaldes, agricultores, ganaderos, cazadores o empresas de gestión forestal y de turismo de naturaleza, para conocer las propuestas más adecuadas para prevenir los incendios.

«Ese conjunto de propuestas y de medidas, más otras que extraigamos de otros ámbitos, es el que pondremos encima de la mesa de los gestores del medio natural, tanto autonómicos como del Gobierno central, para que se active la prevención», apostilla.