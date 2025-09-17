‘Termometrada 2025’, iniciativa ciudadana para demostrar cómo los árboles refrescan las ciudades

El 'efecto isla de calor' es el que causan las ciudades y áreas urbanas al aumentar en varios grados su temperatura ambiente respecto al entorno rural que las rodea. Ello es debido a la proliferación de materiales como hormigón, asfalto, cristal o metal, que no hacen sino absorber el calor y disparar aún más las temperaturas del verano. El arbolado es una forma de reducir ese calor y para demostrar hasta qué punto lo consiguen se ha organizado una iniciativa ciudadana llamada 'Termometrada'.

Salvemos Nuestros Parques, Juventud por el Clima y Ecologistas en Acción han convocado una acción ciudadana en más de 60 municipios, la ‘Termometrada 2025’, para demostrar cómo los espacios con praderas, arbolado, estrato arbustivo y hierbas silvestres, los espacios renaturalizados, son decisivos para crear entornos confortables durante los meses de verano.

Los árboles en las ciudades ayudan a bajar la temperatura / Pixabay

Ecologistas en Acción denuncia en un comunicado que en España, al contrario que en ciudades europeas, se sigue priorizando el coche y el asfalto, «cortando árboles urbanos de porte» y haciendo diseños de ciudades que no responden a «la gravedad e intensidad» de los problemas derivados de la crisis climática.

Mediciones en 60 municipios

Las mediciones de esta 'Termometrada' se realizarán el 20 de septiembre; participarán alrededor de 700 personas que medirán el confort térmico en más de 60 municipios (24 son capitales de provincia) para evidenciar la necesidad de poner en marcha políticas de adaptación de pueblos y ciudades a las altas temperaturas.

Habrá un total de 200 puntos de medición conforme al siguiente formato: cada una de las personas participantes se compromete a llevar a cabo tres mediciones en el día indicado y en el lugar que tenga asignado.

Las mediciones se efectuarán a las ocho de la mañana, las cinco de la tarde y las once de la noche para recoger tres momentos del día: el momento en el que la ciudad se ha enfriado a lo largo de la noche, el momento de mayor insolación, en el que el pavimento ha absorbido más cantidad de calor, y unas horas después de la puesta de sol, cuando la ciudad haya disipado parte del calor acumulado a lo largo del día.

Cartel anunciador de la iniciativa / Ecologistas en Acción

La acción tiene como antecedente la 'Termometrada' organizada en Madrid el 8 de julio de 2023, en la que participaron personas de 15 barrios y municipios madrileños, con mediciones simultáneas en puntos dispares para hacer estudios comparativos de temperatura en espacios con diferentes características urbanísticas.

Centralización de datos

Los datos obtenidos en cada espacio se registrarán en el sitio http://www.termometrada.org, creado para alojar los resultados de cada medición. La web ofrecerá un mapa con la localización de cada uno de los puntos de intervención indicando las coordenadas geográficas, fotografía del lugar y las tres mediciones obtenidas.

En reuniones preparatorias de la Termometrada se ha evidenciado que la falta de arbolado no afecta solo a núcleos urbanos grandes; los municipios pequeños se temen que con el pretexto del desarrollo acaben con un exceso de pavimentación como en las ciudades.