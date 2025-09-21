Hito histórico: el tratado que protege la alta mar entrará al fin en vigor el próximo enero

Tras la ratificación este viernes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de cuatro nuevos países —Sri Lanka, San Vicente y las Granadinas, Sierra Leona y Marruecos—, el Tratado de Alta Mar ha alcanzado ya las 60 ratificaciones estatales necesarias para activar su efectiva entrada en vigor. El acuerdo, según está previsto en el texto, será vigente a los 120 días, es decir, el 17 de enero de 2026.

"Este momento histórico es la culminación de años de dedicación y diplomacia internacional de gobiernos y partes interesadas", afirmó Rebecca Hubbard, directora de la Alianza de Alta Mar. "El tratado es un poderoso testimonio del multilateralismo, que demuestra lo que el mundo puede lograr cuando nos unimos por el bien común de nuestro océano, que cubre más del 70% del planeta. Hoy se da un paso importante en el que las promesas comienzan a convertirse en acciones", señaló.

El tratado debe articular ahora los mecanismos para que funcione / Agencias

El Tratado de Alta Mar es el primer acuerdo mundial jurídicamente vinculante que salvaguarda la vida marina en aguas internacionales, que abarcan dos tercios del océano y desempeñan un papel fundamental para garantizar la salud del planeta.

Creación de áreas protegidas

El texto del acuerdo proporciona herramientas para detener la pérdida de biodiversidad y la degradación del océano, permitiendo la creación de áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales y la realización de evaluaciones de impacto ambiental de actividades humanas previstas.

También fortalece la equidad para los países en desarrollo al ampliar el acceso al conocimiento y la tecnología, reforzar la creación de capacidades, así como garantizar la participación equitativa en los beneficios que generen los recursos genéticos marinos.

Es el primer acuerdo mundial jurídicamente vinculante que salvaguarda la vida marina en aguas internacionales

Estas disposiciones son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos mundiales en materia de clima y biodiversidad, incluido el objetivo 30x30 de proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas del planeta para 2030.

Adoptado en junio de 2023, tras casi dos décadas de debates y negociaciones, el tratado se abrió a firma el 20 de septiembre de 2023. El primer país en ratificarlo fue Palaos, el 22 de enero de 2024, y desde entonces se han sumado Estados de todas las regiones. El primero de la UE en hacerlo fue España. Además de las 60 ratificaciones, 142 países (además de la Unión Europea) lo han firmado y han expresado su intención de ratificarlo.

Dotar de instrumentos al tratado

Según el tratado, la primera Conferencia de las Partes (COP) relacionada con este acuerdo debe reunirse en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, previsiblemente a finales de 2026. La ONU ya avanza en el trabajo preparatorio para dotar de instituciones y procesos que garanticen la eficacia a largo plazo del Tratado de Alta Mar en la COP1.

Pancarta pidiendo la entrada en vigor del tratado, en una imagen de archivo / Greenpeace

Por su parte, gobiernos y partes interesadas están sentando las bases para desarrollar propuestas de Áreas Marinas Protegidas en alta mar con el fin de preservar sitios críticos para la biodiversidad una vez que el tratado entre en vigor. Entre ellos se encuentran las cordilleras submarinas de Salas y Gómez y Nazca, la elevación submarina de Lord Howe, el Mar de Tasmania meridional, el Mar de los Sargazos y el domo térmico del océano Pacífico oriental.

"Alcanzar las 60 ratificaciones no es la meta final, sino solo el punto de partida", afirmó Rebecca Hubbard. "La verdadera fuerza del Tratado de Alta Mar reside en la participación universal. Si bien debemos celebrar este increíble progreso, instamos a todas las naciones restantes a sumarse a este acuerdo histórico y ayudarnos a pasar de 60 ratificaciones a una global antes de la primera COP".

Se esperan anuncios de más ratificaciones durante la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que comienza este lunes 22 de septiembre. De momento, las principales organizaciones ecologistas internacionales han saludado la ratificación del número mínimo de países que era necesaria la entrada en vigor, aunque señalan que ahora comienza el verdadero trabajo para demostrar la efectividad del tratado.