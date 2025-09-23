Descubren 85 lagos subterráneos bajo la Antártida, elemento clave para el nivel del mar

Ocultos bajo la mayor masa de hielo de la Tierra, cientos de lagos subglaciales forman una parte importante de la estructura helada de la Antártida, afectando el movimiento y la estabilidad de sus glaciares y, en consecuencia, influyendo también en el aumento global del nivel del mar.

Gracias a una década de datos del satélite CryoSat de la Agencia Espacial Europea, los investigadores han identificado 85 lagos hasta ahora desconocidos a varios kilómetros bajo la superficie helada que rodea el Polo Sur. Esto aumenta el número de lagos subglaciales conocidos bajo la Antártida hasta llegar a 231.

La investigación, que acaba de publicarse en Nature Communications, es importante porque los lagos subglaciales activos, que se drenan y rellenan cíclicamente, ofrecen una perspectiva excepcional de lo que sucede en la profunda base de la capa de hielo antártica. La investigación también descubrió nuevas vías de drenaje bajo la capa de hielo, incluyendo cinco redes de lagos subglaciales interconectadas.

Algunos de los lagos detectados / Nature

La autora principal del estudio, Sally Wilson, investigadora doctoral de la Universidad de Leeds, explicó que el conocimiento sobre los lagos subglaciales y su flujo de agua es limitado, debido a que están sepultados bajo cientos de metros de hielo.

"Es increíblemente difícil observar los procesos de llenado y vaciado de lagos subglaciales en estas condiciones, especialmente porque tardan varios meses o años en llenarse y vaciarse”, explicó.

La importancia de los satélites

El satélite CryoSat de la ESA mide el espesor del hielo marino polar y monitoriza los cambios en la altura de las capas de hielo sobre Groenlandia y la Antártida, así como de los glaciares de todo el mundo. Su instrumento principal es un altímetro de radar, capaz de detectar pequeñas variaciones en la altura de la superficie del hielo, así como de medir la altura de la superficie del mar.

La Antártida sigue siendo en gran parte desconocida / Agencias

Utilizando una década de observaciones de CryoSat, los investigadores detectaron cambios localizados en la altura de la superficie helada de la Antártida, que sube y baja a medida que los lagos se llenan y drenan en la base de la capa de hielo. Posteriormente, pudieron detectar y cartografiar lagos subglaciales y monitorizar sus ciclos de llenado y vaciado a lo largo del tiempo.

Unos lagos fundamentales para la dinámica antártica

Anna Hogg, coautora del estudio y profesora de la Universidad de Leeds, comentó: «Fue fascinante descubrir que la superficie de los lagos subglaciales puede cambiar durante diferentes ciclos de llenado o vaciado. Esto demuestra que la hidrología subglacial antártica es mucho más dinámica de lo que se creía, por lo que debemos seguir monitorizando estos lagos a medida que evolucionen en el futuro».

Sally explicó que observaciones como estas son vitales para comprender la dinámica estructural de las capas de hielo y cómo afectan al océano que las rodea. «Los modelos numéricos que utilizamos actualmente para pronosticar cómo las capas de hielo contribuyen al aumento del nivel del mar no incluyen la hidrología subglacial».

Lago Vostok, el mayor conocido bajo los hielos de la Antártida / Agencias

Martin Wearing, coordinador del Clúster de Ciencias Polares de la ESA, señaló: «Cuanto mejor comprendamos los complejos procesos que afectan a la capa de hielo antártica, incluido el flujo de agua de deshielo en su base, con mayor precisión podremos prever la magnitud del futuro aumento del nivel del mar».

¿Cómo se forma un lago subglacial?

El derretimiento del hielo más profundo se produce debido al calor geotérmico de la superficie del lecho rocoso terrestre y al calor generado por fricción a medida que el hielo se desliza sobre él. Esta agua de deshielo puede acumularse en la superficie del lecho rocoso y va drenándose periódicamente. Este flujo de agua tiene el potencial de reducir la fricción entre el hielo y la roca sobre la que se asienta, lo que permite que el hielo se deslice más rápidamente hacia el océano.

No todos los lagos subglaciales se consideran activos; muchos se consideran estables porque no se sabe si se llenan o se drenan. El lago subglacial más grande conocido es el lago Vostok, situado bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental, que contiene un volumen estimado de 5.000 a 65.000 km³ de agua bajo 4 kilómetros de hielo (el agua del lago Vostok es suficiente para llenar el Gran Cañón del Colorado y desbordarlo al menos un 25%). Si bien se cree que el lago Vostok es estable, si se drenara, afectaría la estabilidad de la capa de hielo de la Antártida, la circulación oceánica circundante y los hábitats marinos, así como el nivel global del mar.

Los ciclos de llenado y drenaje de los lagos subglaciales constituyen un conjunto de datos importante para la capa de hielo y los modelos climáticos. Al monitorizar estos fenómenos, los científicos pueden mejorar su comprensión de las interacciones entre la capa de hielo, el lecho rocoso, el océano y la atmósfera, lo cual es clave para comprender la estabilidad futura de las capas de hielo.

"La hidrología subglacial es una pieza que falta en muchos modelos de las capas de hielo", dijo Sally. "Al mapear dónde y cuándo estos lagos están activos, podemos comenzar a cuantificar su impacto en la dinámica del hielo y mejorar las proyecciones del futuro aumento del nivel del mar”, agregó.