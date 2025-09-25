Jane Fonda alerta contra "el auge del fascismo coincidiendo con una crisis climática"

La actriz y activista Jane Fonda ha alertado sobre un «auge del fascismo» en plena crisis climática y ha pedido a los estadounidenses usar su voto para «recuperar el control» del Congreso y frenar al gobierno de Donald Trump, en una conferencia de la Semana del Clima en Nueva York, que se celebra en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«Los autócratas suelen tardar entre 18 y 20 meses en consolidar el poder, y este está avanzando rápidamente. Debemos actuar con la misma rapidez. La humanidad nunca antes se había enfrentado a una situación como la actual. Ha habido regímenes autoritarios y fascistas en diferentes países, pero nunca antes habíamos visto un auge del fascismo coincidiendo con una crisis climática», ha alertado la intérprete de 87 años.

Fonda ha dicho que ahora hay que ser valiente y votar, incluso si los estadounidenses están enfadados con el Partido Demócrata. «Yo también estoy enfadada (con el partido), pero lo que hay que hacer es votar, elegir a personas competentes y luego presionarlas para que actúen correctamente», ha manifestado la protagonista de ‘Barbarella’.

"Quizás no haya elecciones de medio mandato, o incluso sean tan fraudulentas que no podamos ganarlas" Jane Fonda

«Todos sabemos que quizás no haya unas elecciones (de medio mandato), o que incluso sean tan fraudulentas que no podamos ganarlas. Por eso, debemos inscribir al mayor número de personas posible y motivarlas para que participen, y debemos hacer todo lo posible para recuperar el control de la Cámara de Representantes en esas elecciones (de 2026)», ha recalcado la activista.

Jane Fonda, en un acto de reivindicación climática / Agencias

Con respecto al nuevo candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, de cara a las elecciones de 2028, Fonda ha dicho que esta persona tiene que conseguir conectar con los votantes más jóvenes, razón por la que considera que los estadounidenses no elegirán «a otro presidente demócrata que no hable sobre Gaza».

La actriz, que ha sido detenida en varias ocasiones por participar en protestas contra la crisis climática en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos, ha declarado que, además de votar, hay que «oponerse y resistir de muchas maneras», razón por la que está impulsando un movimiento en el sector del entretenimiento.

Fonda, que también ha creado su propio Comité de Acción Política, el JanePAC, para «acabar con el dominio de la industria de los combustibles fósiles» mediante la elección de defensores del clima a nivel estatal y local, ha avisado hoy de que «todo empeorará a causa de la crisis climática».

«Si crees que los precios de los alimentos ya son altos, prepárate, porque seguirán subiendo debido a sequías, inundaciones e incendios" Jane Fonda

«Si crees que los precios de los alimentos ya son altos, prepárate, porque seguirán subiendo debido a sequías, inundaciones e incendios. Los problemas de salud se agravarán a medida que las enfermedades se propaguen hacia el norte debido al cambio climático. Y en algún momento, los problemas ambientales serán irreversibles, algo que escapa a nuestro control», ha advertido.

Fonda urge a actuar contra el gobierno de Donald Trump / Agencias

Junto a Fonda ha participado en el panel titulado: ‘Pueblo, poder y confianza pública’ el fiscal general de California, Rob Bonta, quien ha demandado a las empresas de combustibles fósiles, como Shell, Chevron, ExxonMobil, BP, Phillips 66 y al Instituto Americano del Petróleo, por «engaños en relación con el cambio climático».

Bonta ha destacado que desde que Trump volvió a la Casa Blanca este año, los fiscales generales demócratas han demandado a su administración 39 veces en 35 semanas, «más de una vez por semana».

«Nuestra postura es clara: cada vez que incumplan la ley de uno de nuestros estados, los demandaremos, y esto incluye cualquier retroceso en los avances que hemos logrado en materia de acción climática», ha remarcado el fiscal general de California.