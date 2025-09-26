China anuncia, por primera vez, una reducción de sus emisiones de efecto invernadero a corto plazo

El presidente de China, Xi Jinping, ha anunciado que su país se ha fijado la meta de reducir sus emisiones de dióxido de carbono entre un 7% y un 10% para 2035, en comparación con el pico máximo, que seguramente se alcanzará en la presente década. Este objetivo supone un importante aumento de la ambición climática de la nación, y adquiere especial trascendencia, puesto que China genera más del 31% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo, y éstas han estado aumentando durante mucho tiempo.

Esta es la primera vez que China anuncia una reducción a corto plazo de las emisiones de efecto invernadero, lo que demuestra los esfuerzos que realiza el gigante asiático para revertir su tradicional vocación de emisiones.

Sesión en la que China hizo su trascendental anuncio / yuki iwamura

El anuncio se hizo este miércoles durante una cumbre del clima en la ONU en la que más de 100 líderes mundiales hablaron de la creciente urgente necesidad de programas más contundentes para frenar la emisión de gases de efecto invernadero.

Aperitivo para la próxima Cumbre Mundial de noviembre

A seis semanas y media de las negociaciones internacionales sobre el clima que se realizarán en Brasil, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, convocó una cumbre especial de líderes durante la Asamblea General para concretar planes destinados a reducir las emisiones por la quema de carbón, petróleo y gas natural.

Después de más de seis horas de discursos, promesas y anuncios, alrededor de 100 naciones —responsables de aproximadamente dos tercios de las emisiones mundiales— presentaron planes o algún tipo de compromiso para reducir aún más las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático, dijo la subsecretaria general Amina J. Mohammed.

China también realiza grandes esfuerzos de reforestación masiva / Xinhua

En un mensaje de video, Xi prometió que China multiplicará por seis su energía eólica y fotovoltaica respecto a los niveles de 2020, hará que los vehículos sin emisiones sean la norma habitual y “básicamente creará una sociedad adaptada al clima”.

La UE presenta planes poco concretos

Por su parte, la UE anunció un plan de lucha contra el cambio climático menos detallado y, además, no del todo oficial. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo la semana pasada que los Estados miembros acordaron que sus objetivos de reducción de emisiones oscilarían entre el 66% y el 72%. La UE presentará formalmente su plan antes de las negociaciones de noviembre, informó la agencia AP.

Si bien las nuevas promesas van en la dirección correcta y muestran un compromiso más fuerte para luchar contra el cambio climático, “estos objetivos no serán suficientes para mantenernos a salvo de la destrucción climática”, señaló Jake Schmidt, director estratégico senior para el clima internacional en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

antonio guterres, secretario general de la ONU / Agencias

Xi y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también hicieron declaraciones el miércoles por la tarde que pueden haber hecho referencia a los ataques que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó la víspera contra la energía renovable y el concepto de cambio climático. “Aunque algunos países actúen en contra, la comunidad internacional debería mantenerse centrada en la dirección correcta”, comentó Xi.

Lula, quien será el anfitrión de la próxima conferencia climática, indicó que “nadie está a salvo del efecto del cambio climático. Los muros en las fronteras no detendrán las sequías ni las tormentas”. “La naturaleza no se inclina ante bombas ni buques de guerra. Ningún país está por encima de otro”, manifestó

Por su parte, Guterres dijo que “la ciencia exige acción. La ley lo ordena. La economía lo obliga. Y la gente lo pide”.

Hora de “despertar”

La presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine, dijo que estaba allí para emitir “una demanda para que todos despertemos, hecha por una comunidad cuyos hospitales y escuelas están siendo destruidos” por el aumento en las mareas. Afirmó que regularmente ha sido despertada por emergencias por inundaciones e incendios en su pequeña nación insular, y que pronto será el turno de otros.

“Si no despertamos ahora y terminamos nuestra dependencia en los combustibles fósiles, los líderes de cada país en esta sala serán despertados por llamadas sobre catástrofes de incendios forestales, tormentas, olas de calor, y de hambre y sequía”, sentenció.

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, indicó que su país conoce esto muy bien, ya que recientes inundaciones han afectado a 5 millones de habitantes en más de 4.000 aldeas, y matado a más de 1.000 personas.

“Mientras les hablo, mi país sufre las secuelas de intensas lluvias monzónicas, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas devastadoras”, manifestó. “Estamos afrontando esta calamidad en un momento en que las cicatrices de las inundaciones de 2022 que causaron pérdidas superiores a 30.000 millones y desplazaron a millones aún son visibles en nuestra tierra”.