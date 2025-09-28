Fauna salvaje
Así es la medusa de 10 metros de largo que también vive en aguas de España
Solo ha sido observada en 126 ocasiones desde que se descubrió esta sorprendente especie, hace más de un siglo
Uno de los seres más impresionantes y a la vez esquivos de los océanos es la medusa gigante, que puede llegar a medir hasta 10 metros de longitud y que se ha visto en pocas ocasiones desde que fue descubierta, hace algo más de un siglo. Los investigadores de la compañía de exploración Viking han sido de los últimos en poder observar un ejemplar de Stygiomedusa gigantea y obtuvieron vídeos y fotografías realmente espectaculares.
Los avistamientos realizados tuvieron lugar durante inmersiones efectuadas con un pequeño sumergible en las aguas costeras de la Península Antártica a principios de 2022. A pesar de alcanzar hasta 10 metros de longitud, solo se han registrado 126 avistamientos de la medusa fantasma gigante desde que se describió la especie por primera vez en 1910. Unos turistas grabaron otro ejemplar en aguas superficiales de la Antártida en 2023.
Según los mapas que reflejan dichas observaciones, dos de ellas se habrían efectuado en las costas cantábricas, entre el País Vasco y Cantabria. Sin embargo, el mayor número de observaciones ha sido efectuado en el continente antártico y en las costas de Norteamérica.
Esta medusa puede llegar a medir, con sus portentosos brazos, hasta 10 metros de longitud. Su presencia fantasmagórica recuerda en movimiento a tiras de papel higiénico moviéndose de forma ondulada por el mar.
La cabeza mide hasta un metro de diámetro
La medusa tiene una campana en forma de paraguas que puede medir hasta un metro de ancho. Tiene un color marrón rojizo profundo o color ciruela típico de los animales de aguas profundas.
En su estudio, publicado en la revista Polar Research del Norwegian Polar Institute, se explican los detalles de la observación efectuada con el Viking Octantis, el sumergible de Viking Cruises para ayudar a los investigadores a observar animales que son difíciles de observar.
Según explican los científicos que participaron en la expedición, la criatura era más grande que el sumergible cuando fue detectada a varios cientos de metros de profundidad cerca de la isla Rongé, de la Antártida.
A diferencia de otras medusas, las medusas fantasma gigantes no tienen tentáculos urticantes para atrapar a sus presas. En cambio, envuelven sus alimentos con sus brazos (generalmente plancton o pequeños peces) y los llevan a sus bocas.
Esta especie también se diferencia de otras medusas por ser vivíparas, es decir, que dan a luz a crías vivas, que se desarrollan dentro de la madre antes de desprenderse del interior de la campana y salir nadando de la boca de su progenitora. Se cree que la medusa fantasma gigante acecha en cualquier lugar de los océanos hasta una profundidad de 6.665 metros y se alimenta de plancton y peces pequeños.
- Final | El Valencia Basket se mete en la final de la Supercopa 2025
- El 'nuevo Rodri' valenciano que la rompe en la Bundesliga
- El parte médico de Corberán sobre Agirrezabala y Foulquier
- Valencia Basket cierra un fichaje de última hora para la Supercopa
- Exhibición de Omari Moore antes de la final contra el Real Madrid
- La primera aportación de Ugrinic a la espera de su gran oportunidad
- El Valencia Basket se mete en la final y luchará por conquistar de nuevo la Supercopa Femenina
- Gourlay-Corberán: Las seis renovaciones del Valencia que no pudieron ser siete