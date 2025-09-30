Frenar el crecimiento ilimitado para vivir mejor, propuesta europea que llega a España

Frenar el crecimiento económico para vivir mejor. Este es el mensaje surgido de la Conferencia Más Allá del Crecimiento que tuvo lugar este fin de semana en el Congreso de los Diputados y que, convocado por varias ONG y entidades, contó con la participación del relator especial de las Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos, Olivier de Shutter.

El momento central de la jornada consistió en la presentación de la declaración conjunta titulada 'Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial'. En ella, las organizaciones convocantes abogan por "un pacto postcrecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida, reinsertando la economía en su base social y ecológica".

"Reducción planificada de la producción y el consumo"

Para ello proponen "una reducción democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital. Un decrecimiento que debe comenzar por los sectores más dañinos y grupos y territorios más privilegiados y ofrecer alternativas de reorganización socioeconómica".

Proponen medidas para reducir el consumo insostenible / Agencias

La declaración aprobada afirma: “Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas”.

Un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad" Declaración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento

Esta Conferencia da continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023, a la que le han seguido hasta el momento conferencias y eventos en Italia, Austria, Dinamarca, Portugal, Irlanda, Francia, Noruega y esta semana, en Estonia. Todas ellas parten de la asunción que ha guiado desde su nacimiento al movimiento ecosocial y que la comunidad científica, desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad, ha constatado: “Un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad. Ante esta realidad, es urgente construir una prosperidad socialmente justa más allá del crecimiento, compatible con los límites biofísicos”.

Maquillaje verde para "perpetuar lo insostenible"

Las organizaciones que impulsan esta Conferencia, entre las que se encuentran Greenpeace, Rebelión Científica, Juventud x el Clima, ATTAC España, Ecologistas en Acción o la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), entre otras, critican también las manipulaciones de imagen que a menudo ocultan o ‘maquillan’ los perjuicios que causa la actual dinámica empresarial: “Bajo el disfraz de la ‘sostenibilidad’ y el ‘crecimiento verde’ se esconde la voluntad de perpetuar lo insostenible”, señala el texto aprobado.

Imagen de un gran crucero turístico / Shutterstock

En este sentido, a pesar de las estrategias de transición ecológica cambiar un modelo energético por otro, lo cierto es que “se blindan los privilegios de las clases dominantes, ultrarricos y grandes corporaciones, mientras se margina cualquier intento real de transformación. Se tapa el fracaso del sistema capitalista con promesas huecas, mientras el crecimiento del PIB se agita como tótem de una prosperidad que nunca llega para la mayoría ni lo hará para las generaciones futuras. Los resultados de este modelo son evidentes: la crisis ecológica se agrava, la pobreza no ha retrocedido y las desigualdades no han hecho más que crecer, dentro y entre países”.

Algunas de las medidas concretas que se proponen son “poner topes a los precios de los alquileres de inmediato y avanzar en la desmercantilización y mejora del parque de vivienda”, así como garantizar “el acceso a transporte público asequible y de calidad” para reducir el uso del coche y las emisiones.

En cuanto a las energías limpias, piden que se impulsen las comunidades energéticas solares y se promueva la reducción del consumo. En materia de agua, piden “un riguroso control de cauces y acuíferos”, así como “activar los planes de restauración de la naturaleza que pongan freno a los peores efectos del cambio climático”.