Más de 100 millones de edificios del Sur Global, en riesgo por el aumento del nivel del mar

Más de 100 millones de edificios del Sur Global podrían quedar seriamente amenazados por el aumento del nivel del mar si no se reducen de manera "drástica y urgente" las emisiones de combustibles fósiles. Es la alarmante conclusión de un estudio dirigido por la Universidad McGill (Canadá) y publicado en la revista npj Urban Sustainability, que constituye la primera evaluación a gran escala, edificio por edificio, del impacto a largo plazo de la ‘crecida oceánica’ en la infraestructura costera de África, el Sudeste Asiático y América Central y del Sur.

El panorama es preocupante para las regiones costeras. "El aumento del nivel del mar es una consecuencia lenta, pero imparable, del calentamiento global, que ya está afectando a las poblaciones costeras y que continuará durante siglos. Se suele hablar de un aumento del nivel del mar de decenas de centímetros, o incluso de un metro, pero en realidad podría seguir subiendo muchos metros si no dejamos de quemar combustibles fósiles ya", alerta Natalya Gomez, coautora del estudio.

El estudio analizó diversos escenarios: desde un aumento de 0,5 metros del nivel del mar hasta uno de 20 metros. Los resultados indican que incluso en el mejor de los casos, con un incremento de solo 0,5 metros –un nivel que se prevé alcanzar para 2100 incluso bajo ambiciosos recortes de emisiones–, aproximadamente tres millones de edificios de las regiones estudiadas quedarían expuestos a la inundación en marea alta. Esta cifra, aunque significativa, palidece en comparación con lo que depararían escenarios más pesimistas.

Inundaciones en la costa oeste de Haiti. / UN Photo / Logan Abassi

Áreas particularmente vulnerables

La exposición aumenta de forma marcadamente no lineal. Con 2 metros de aumento, la cifra se multiplica, y con 5 metros, un nivel que podría materializarse en los próximos siglos si las emisiones continúan sin control, el número de edificios en riesgo se dispara hasta los 45 millones. En el extremo superior considerado, 20 metros de aumento del nivel del mar, la investigación estima que alrededor de 136 millones de edificios quedarían inundados. Esto equivale a una superficie construida de miles de millones de metros cuadrados.

La distribución del riesgo no es uniforme. El estudio destaca una considerable variabilidad geográfica. Con aumentos moderados del nivel del mar, regiones como el noreste de África, el Caribe y gran parte del Sudeste Asiático muestran una vulnerabilidad particularmente alta. A medida que el agua gana más altura, las inundaciones penetran dramáticamente tierra adentro a lo largo de los grandes estuarios y deltas de ríos como el Amazonas, el Río de la Plata, el Gambia y el Nilo.

"Nos sorprendió la gran cantidad de edificios en riesgo debido a un aumento relativamente moderado del nivel del mar a largo plazo. Algunos países costeros están mucho más expuestos que otros debido a las particularidades de la topografía costera y la ubicación de los edificios", apunta Jeff Cardille, coautor del estudio.

Exposición a inundaciones de edificios. / npj Urban Sustainability (2025)

Estragos en la economía mundial

Mientras que un aumento de 0,5 metros sumergiría menos del 1% de los edificios en la mayoría de las naciones costeras, con 5 metros de aumento algunos países podrían perder más del 80% de su stock de edificios actual. Los investigadores, en todo caso, son claros al señalar que sus cálculos representan una estimación de exposición básica, no una predicción absoluta.

De hecho, podría ser aún peor, ya que el modelo utilizado no tiene en cuenta eventos extremos como marejadas ciclónicas, que podrían causar inundaciones con niveles del mar más bajos, ni considera posibles medidas de adaptación humanas, como la construcción de diques o malecones, cuya viabilidad y coste a largo plazo son inciertos. Tampoco incorpora procesos como la subsidencia (hundimiento) del terreno, que en ciudades como Yakarta está acelerando la inundación de manera independiente al aumento global del océano.

A pesar de estas limitaciones, el estudio ofrece una perspectiva fundamental para la planificación a largo plazo. "Todos nos veremos afectados por el cambio climático y el aumento del nivel del mar, vivamos o no cerca del océano. Todos dependemos de bienes, alimentos y combustibles que pasan por puertos e infraestructuras costeras expuestas al aumento del nivel del mar. La interrupción de esta infraestructura esencial podría causar estragos en nuestra economía y en nuestro sistema alimentario", augura Eric Galbraith, coautor del estudio.

Simulacion de Greenpeace de inundación en Miami, Estados Unidos. / Greenpeace

"No hay escapatoria"

Para hacer accesibles estos hallazgos, los investigadores han desarrollado un mapa interactivo disponible públicamente a través de Google Earth Engine. Esta herramienta permite a planificadores urbanos, responsables de políticas y comunidades visualizar la exposición a diferentes escalas, desde la región de un país hasta un edificio individual en una manzana concreta. Esta información puede ser fundamental para fundamentar estrategias de adaptación que van desde la inversión en infraestructura defensiva hasta la difícil decisión de la retirada gestionada de las zonas más vulnerables.

El estudio subraya la abismal diferencia que supone para el futuro del patrimonio costero construido seguir una senda de bajas emisiones frente a la inacción. Cumplir los objetivos del Acuerdo de París limitaría el aumento del nivel del mar a un rango que, si bien aún conlleva impactos significativos, es radicalmente más manejable que los escenarios de altas emisiones.

"No hay escapatoria al menos a un aumento moderado del nivel del mar. Cuanto antes las comunidades costeras puedan empezar a planificar, mayores serán sus posibilidades de seguir prosperando", indica Maya Willard-Stepan, autora principal del estudio.