Biodiversidad marina
Esperanzadora recuperación de una de las ballenas más amenazadas del Atlántico: quedan 384 ejemplares
Las políticas de conservación han permitido una ligera mejoría de sus poblaciones en los últimos cuatros años
Una de las ballenas más amenazadas del planeta parece haber iniciado una esperanzadora tendencia de recuperación de sus poblaciones gracias a los esfuerzos realizados para proteger a estos gigantes marinos, que de todos modos continúan estando gravemente en peligro.
Se trata de la ballena franca del Atlántico Norte (Eubalaena glacialis), también llamada ballena de los vascos, cuya población actual se estima en 384 ejemplares, cifra extremadamente modesta, pero que representa ocho ejemplares más que el año anterior, según un informe del Consorcio de la Ballena Franca del Atlántico Norte. Esta especie está mostrando una tendencia de lento crecimiento poblacional en los últimos cuatro años.
Situación crítica en la década anterior
Se trata de un avance positivo tras el preocupante descenso registrado durante la década anterior. La población de ballenas francas, afectadas por las colisiones con barcos y por quedar enredadas en artes de pesca, se redujo aproximadamente un 25% entre 2010 y 2020. Esta bajada, además, se produjo sobre una población ya muy mermada.
La tendencia a una incipiente recuperación de esta ballena demuestra la importancia y eficacia de las medidas de conservación, afirmó Philip Hamilton, científico principal del Centro Anderson Cabot para la Vida Oceánica del Acuario de Nueva Inglaterra (Canadá). Este centro y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), EEUU, colaboran para realizar censos de esta especie.
Las medidas de gestión y preservación adoptadas en Canadá tratan de consolidar su creciente presencia en el Golfo de San Lorenzo, dijo Hamilton.
"Sabemos que un aumento modesto cada año, si podemos mantenerlo, acabará provocando un crecimiento poblacional", dijo Hamilton.
Baja reproducción
La lenta recuperación de estas ballenas aún ha de hacer frente al importante número de muertes accidentales que sufren, por lo que los expertos creen que se necesitan medidas de conservación más estrictas. Pero no solo eso, también están atravesando una etapa crítica por sus bajas tasas de reproducción, afirmó Hamilton.
Las ballenas tienen menos probabilidades de reproducirse cuando han sufrido lesiones o están desnutridas, según los científicos. Esto se ha convertido en un problema, puesto que no están produciendo suficientes crías como para sostener su población, según han explicado.
Motivos para la esperanza
Sin embargo, este año cuatro ballenas madres tuvieron crías por primera vez, dijo Hamilton. Y otras ballenas madres ya establecidas tuvieron intervalos más cortos entre sus alumbramientos, añadió.
En total, nacieron 11 crías, una cifra menor a la esperada por los investigadores, pero, en cambio, resulta alentadora la incorporación de nuevas hembras al grupo reproductivo, afirmó Hamilton.
"El ligero aumento en la estimación de la población, junto con la ausencia de mortalidad detectada y un menor número de lesiones detectadas que en los últimos años, nos deja con un cauteloso optimismo sobre el futuro de las ballenas francas del Atlántico Norte", declaró Pettis.
Las ballenas francas fueron capturadas de forma masiva hasta llevarlas al borde de la extinción durante la era de la caza comercial. Fueron objetivo preferente de los balleneros del País Vasco para aprovechar y comercializar diversas partes del cuerpo de estos cetáceos. Ahora hace ya décadas que gozan de protección federal.
Las ballenas migran cada año desde sus zonas de cría en Florida y Georgia hasta sus zonas de alimentación en Nueva Inglaterra y Canadá. Algunos científicos afirman que el calentamiento del océano ha hecho más peligroso este viaje, ya que las ballenas se ven obligadas a alejarse de las zonas protegidas establecidas en busca de alimento.
- Los tres mejores pueblos para vivir tranquilo en la Comunitat Valenciana, según la IA
- Camarasa: 'Mientras esté esta gente de Meriton no piso Mestalla
- El Valencia Basket pierde a una de sus joyas de L'Alqueria
- Canós se apunta a la moda Llorente
- Tebas saca de quicio al Valencia y al Villarreal a la vez
- Yarek cuenta su cambio de vida tras salir del Valencia CF
- Negredo, Batshuayi, Cavani, Maxi Gómez... un sinfín de decepciones con la marca Lim
- Pedro Martínez: 'El club está trabajando para fichar un interior que nos encaje