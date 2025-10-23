Los mosquitos llegan por primera vez a Islandia, único país libre de ellos hasta ahora

Por primera vez en la historia han sido localizados mosquitos en Islandia. En concreto, un experto ha encontrado tres ejemplares de la misma especie, lo que constituye un hecho insólito, pues hasta ahora, el aislamiento geográfico y el clima de la isla habían propiciado que ninguna especie de mosquito pudiera vivir allí.

Islandia es, según los expertos, el único país del mundo donde no hay mosquitos, pues incluso en la Antártida existe una especie de este insecto, el curioso y singular mosquito antártico.

El descubrimiento fue anunciado en el grupo de Facebook ‘Insectos en Islandia’ por el aficionado Björn Hjaltason, que divisó el 16 de octubre en el municipio de Kjós, en el sur de la isla, lo que parecía a primera vista «una mosca de un aspecto extraño», según informó la televisión pública RUV.

La especie hallada es muy resistente al frío / fotocommunity

Después de este ejemplar, Hjaltason encontró otros dos, que entregó para ser analizados al Instituto de Historia Natural de Islandia, que confirmó su sospecha inicial de que se trataba de mosquitos.

Especie muy resistente al frío

El entomólogo Matthías Alfredsson, del Instituto de Historia Natural, ha explicado a RUV que se trataba de la especie Culiseta annulata, que es muy resistente al frío, por lo que es probable que el mosquito haya llegado a Islandia para quedarse.

Alfredsson ha confirmado que se trata de la primera vez que se han encontrado mosquitos en el territorio de la isla, aunque con anterioridad se habían localizado algunos ejemplares en el interior de aviones que habían aterrizado en el país. No se trataba, por tanto, de mosquitos que vivieran en Islandia.

Islandia, único país que permanecía sin mosquitos hasta ahora / Agencias

Preguntado por el posible origen de los mosquitos, Hjaltason relató al medio islandés MBL que sospechaba del puerto de la próxima localidad de Grundartangi, donde a menudo llegan barcos cargados de contenedores.

Los científicos ya habían pronosticado que era solo cuestión de tiempo que las especies de mosquitos comunes en Escandinavia o en las islas británicas acabaran por instalarse en Islandia.

El cambio climático favorecerá su presencia

La pequeña nación isleña, en el borde del círculo polar ártico, estaba libre de estos insectos en parte debido a su aislamiento geográfico, por el que tampoco existen las serpientes. Además, el clima -en concreto, la rápida sucesión de congelación y deshielo del agua que los mosquitos necesitan para poner sus huevos y desarrollarse como larvas- también dificultaba su supervivencia.

Sin embargo, los científicos creen que el cambio climático puede traer consigo otoños y primaveras más cálidos, en los que el agua pase más tiempo sin congelarse, facilitando así la instalación de los insectos. En Groenlandia, situada a una latitud parecida, los mosquitos se establecieron desde el final de la última glaciación.