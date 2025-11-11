El primer santuario europeo para elefantes salidos de cautiverio estará en la Península Ibérica

Portugal acogerá un ambicioso proyecto de conservación animal liderado por la ONG Pangea Trust que ya ha germinado y que está transformando una finca del Alentejo en el primer gran santuario de elefantes de Europa. Un enorme centro de recuperación animal que para ejemplares que hayan vivido en cautiverio y que, tras años de trabajo, prevé recibir a su primera huésped en 2026.

Aunque la presentación oficial se realizó días atrás, hace ya varios años que el santuario de elefantes de Portugal se está acondicionando en unos terrenos ubicados entre los municipios de Vila Viçosa y Alandroal, en el distrito de Évora.

Terrenos el santuario creado en Portugal / pangea trust

La superficie aproximada de esta iniciativa pionera en Europa es de más de 402 hectáreas, en las que, según los promotores, se pretende proporcionar a los animales un hábitat lo más natural y diverso posible. «Estamos restaurando nuestra reserva para convertirla en un hábitat próspero y biodiverso para la fauna silvestre autóctona y los elefantes residentes, dándoles el espacio necesario para deambular, buscar alimento y socializar libremente, creando así las condiciones que satisfagan sus necesidades», destacan.

Entre 20 y 30 elefantes

Según han explicado los responsables de Pangea, una organización sin ánimo de lucro registrada en el Reino Unido y también en Portugal, el santuario está diseñado para acoger entre 20 y 30 elefantes que hayan vivido en circos o zoológicos y llevarlos a este recinto de Portugal en régimen de cuidados permanentes concediéndoles «una alternativa de vida más natural».

Según anunciaron esta misma semana durante un acto con los alcaldes de ambos municipios lusos en los que se enclava este santuario, está previsto que el primer elefante que se traslade a Portugal sea Kariba. Se trata, según explicaron, de una hembra de elefante africano que, tras vivir 40 años en cautividad en varios zoológicos de Alemania, Países Bajos y Bélgica, será quien inaugure estas nuevas instalaciones en el país vecino.

«Ahora, tras una vida en cautiverio, comienza un nuevo capítulo. En Pangea, el mundo de Kariba se abrirá de nuevo. Caminará sobre tierra suave bajo cielos abiertos, explorará las colinas y los bosques de su nuevo hogar y conocerá a otros elefantes que se convertirán en su familia. Recibirá cuidados personalizados según su edad e historia por parte de expertos que anteponen su bienestar a todo lo demás. Cada paso que dé la encaminará hacia la sanación y el redescubrimiento de lo que significa ser un elefante», destacan en la página web de Pangea.

¿Por qué en Portugal?

Pangea explica que el emplazamiento en Portugal se seleccionó tras un «exhaustivo» estudio de viabilidad que evaluó diversas opciones en toda Europa según criterios estrictos, como el clima, la disponibilidad de terreno, el valor ecológico, la accesibilidad y la sostenibilidad a largo plazo.

Los elefantes disfrutarán de amplios espacios para moverse / pangea trust

Apuntan también que el clima cálido, los paisajes ondulados y la diversidad de hábitats ofrecen las condiciones ideales para que los elefantes deambulen, busquen alimento y socialicen de forma natural, a la vez que favorecen la restauración ecológica. Destacan, además, que el lugar también goza de gran privacidad, lo que garantiza un entorno seguro y tranquilo para los elefantes.

¿Abrirá el santuario a los visitantes?

A priori, y según explica Pangea en su web, no se permitirán visitas a diario. «Sí organizaremos un número limitado de jornadas de puertas abiertas al público cada año. También tenemos previsto colaborar con instituciones académicas para que los estudiantes tengan la oportunidad de visitar el santuario y conocer nuestro trabajo. Además, se están desarrollando programas de voluntariado y se está planificando un centro educativo cerca del santuario. Este centro contará con exposiciones virtuales interactivas y transmisiones de vídeo en directo, lo que permitirá a los visitantes aprender sobre los elefantes y observarlos en tiempo real».

«Un santuario existe exclusivamente para brindar a los animales un hogar seguro y permanente. El espacio en el santuario debe priorizarse para otros elefantes necesitados; y las visitas del público, el comercio y la cría están restringidos», remarcan.