España liderará las negociaciones de la cumbre del clima de Brasil sobre reducción global de emisiones

En la cuarta jornada oficial de la cumbre del clima de Belém (COP30), mientras las conversaciones empiezan a caldearse, la presidencia del encuentro de Brasil ha designado a cinco equipos de coordinadores para liderar los grandes debates de la cumbre. La ministra Sara Aagesen, en nombre de España, ha sido designadada junto a su homólogo egipcio para guiar las conversaciones en materia de reducción de emisiones, uno de los asuntos clave de esta cumbre. Desde ahora y hasta el final del encuentro, la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica será la encargada de "conducir los debates técnicos y políticos" en una de las áreas más sensibles de la negociación climática. "Su trabajo consistirá en orientar las conversaciones entre las partes, promover el entendimiento mutuo y buscar puntos de consenso que permitan avanzar en los acuerdos", afirman desde su equipo.

La presidencia de André Corrêa do Lago, el máximo responsable de las negociaciones en esta cumbre, también ha designado a Kenia y Reino Unido como facilitadores del debate sobre finanzas climáticas; a México y Polonia como coordinadores de las negociaciones sobre transición justa; a Gambia y Alemania para trazar la gran hoja de ruta global sobre adaptación climática; a Australia y a la India para guiar la batuta de las conversaciones sobre tecnología; a Chile y Suecia para la cuestión de género; y a Noruega y Emiratos Árabes Unidos para guiar las negociaciones alrededor del Global Stocktake, el gran balance global de emisiones para medir los avances y retos pendientes del Acuerdo de París. En total, con este gesto, Brasil nombra de forma directa a una docena de ministros para guiar las negociaciones de esta cumbre y lograr así un resultado ambicioso.

En la cumbre de Egipto, España también asumió el liderazgo de una negociación clave del encuentro bajo los mandos de Teresa Ribera

No es la primera vez que la presidencia de una cumbre del clima opta por designar "facilitadores" para acelerar los debates. Pero según apuntan los veteranos de estos encuentros, Brasil ha puesto en marcha esta estrategia en un punto muy inicial de las conversaciones. Y esto, en la práctica, podría ayudar a que no se enquisten desde un principio. El año pasado en Bakú, por ejemplo, Brasil, Singapur, Austrialia, Irlanda y Costa Rica, entre otros, fueron designados para liderar los debates sobre finanzas, mitigación y adaptación. En Dubái asumieron este rol Sudáfrica, Dinamarca, Noruega y Chile. El encuentro de Egipto fue el último en el que España asumió este papel, con Teresa Ribera liderando, por un lado, las negociaciones en materia de adaptación climática en nombre de España y, por el otro, haciendo presión junto a Europa para cerrar un acuerdo ambicioso en materia de reducción de emisiones.

Empieza la guerra de los paréntesis y los corchetes

La decisión de designar "facilitadores" de las negociaciones llega en un momento crucial de la cumbre. En el cuarto día oficial de este evento, ya se han publicado un centenar de documentos técnicos sobre los grandes debates de la cumbre entre los que destacan al menos una docena de borradores de los grandes debates de Belém. Y en todos ellos, el texto está repleto de paréntesis, corchetes y vacíos. Y esto, diplomáticamente hablando, significa que los países siguen discutiendo sobre esas cuestiones y aún están muy lejos de llegar a un consenso. El primer borrador del llamado Global Stocktake, el gran análisis para "tomar el pulso" del Acuerdo de París, muestra que ni siquiera hay consenso sobre qué debates abordar en Belém.

En la mesa de trabajo de mitigación, donde intervendrá España, también son muchos los frentes abiertos. Por ejemplo, no se sabe si el acuerdo final incluirá medidas trasladables a todos los países o mensajes políticos neutros que recojan la visión de que "no todas las soluciones son aplicables a todos los contextos". En los primeros borradores también se puede entrever que algunos países reclaman abordar temas sectoriales, como la lucha contra la deforestación y la gestión de residuos como mecanismo para reducir emisiones, mientras que otros presionan para que las medidas sean de carácter más general para que después sea cada gobierno el que decida en qué ambitos actuar y cómo.

Alemania, Francia y Reino Unido apoyan la propuesta de Lula de crear una "hoja de ruta" con soluciones prácticas para dejar atrás los combustibles fósiles

Otro de los asuntos que más ha caldeado el ambiente en las últimas horas ha sido la propuesta de Lula da Silva de elaborar una "hoja de ruta" para dejar atrás los combustibles fósiles. Es decir, para tomar el compromiso final firmado tras la cumbre de Dubái y trasladarlo a medidas concretas. Este asunto en sí no puede incluirse en la mesa oficial de negociaciones pero, según ha explicado la presidencia brasileña, sí que se baraja incluirlo en una declaración política final (que, por ahora, parece que se llamará "agenda de acción de Belém"). En las últimas horas, países como Alemania, Francia y Reino Unido han mostrado su apoyo a esta iniciativa. Aunque también han sido muchas las voces que se han mostrado descontentas ante la idea de que este mensaje se incluya en un documento extraoficial y no en los acuerdos finales de esta cumbre.

