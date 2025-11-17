Nuevo peligro a la vista: aumenta la mortalidad de árboles causada por insectos en toda Europa

La mortalidad de árboles provocada por insectos está aumentando de forma alarmante en Europa. El incremento no es uniforme: las coníferas sufren cada vez más el embate de escarabajos barrenadores, mientras que las frondosas experimentan una reducción en los daños causados por orugas y otros defoliadores. Las regiones más cálidas y secas son las más afectadas, lo que señala al cambio climático como factor clave en esta crisis silenciosa.

Son las principales conclusiones de un estudio internacional publicado en ‘Global Change Biology’, liderado por la Universidad Checa de Ciencias de la Vida y con la participación de instituciones de 17 países El equipo recopiló registros anuales de perturbaciones forestales entre 2000 y 2022 en 15 países de las zonas templada y boreal de Europa, con información sobre 50 especies de insectos.

Los datos, procedentes de agencias forestales nacionales, muestran una tendencia clara y divergente. Por un lado, los insectos barrenadores, como el temido escarabajo Ips typographus, han incrementado su impacto de forma sostenida, especialmente sobre coníferas. Por otro, la defoliación causada por polillas y mariposas ha disminuido en el mismo periodo.

Las coníferas, las más vulnerables

"Nuestros resultados muestran una clara señal: los bosques dominados por coníferas son cada vez más vulnerables a los insectos barrenadores, en particular al escarabajo del abeto (Dendroctonus micans), mientras que las especies de árboles de hoja ancha (la mayoría caduca) experimentan niveles decrecientes de daños por parte de un grupo más diverso de insectos", señala Tomáš Hlásny, autor principal del estudio.

Ips typographus. / Francisco Welter Schultes

Los números hablan por sí solos. Los barrenadores afectaron un volumen total de 684 millones de metros cúbicos de madera durante las más de dos décadas analizadas. De esta cifra, el 98,4% correspondió a daños en coníferas, y solo el escarabajo Ips typographus fue responsable del 85,8% de toda la perturbación causada por este grupo de insectos.

En contraste, la superficie defoliada por insectos como la lagarta peluda (Lymantria dispar) o la polilla del abeto (Lymantria monacha) mostró una tendencia general a la baja, con descensos anuales del 6,3% en frondosas y del 10% en coníferas.

Calentamiento global

La investigación también identificó que la perturbación es sistemáticamente mayor en condiciones más cálidas y secas, un patrón que se mantuvo constante en todos los grupos de insectos y especies de árboles analizados. Este vínculo con el clima se midió con un indicador que integra tanto la temperatura como la humedad. El hallazgo refuerza la preocupación sobre cómo el calentamiento global puede exacerbar estos episodios de mortalidad forestal.

Pero, ¿a qué se deben las divergencias? Los investigadores apuntan a varias causas. En el caso de los barrenadores, el clima más cálido acelera su desarrollo y aumenta su tasa de supervivencia invernal y, a la vez, debilita las defensas naturales de los árboles, especialmente durante periodos de sequía extrema. De hecho, el estudio observó dos picos muy marcados de mortalidad por barrenadores, coincidiendo con las grandes sequías europeas de 2003 y 2018.

Lymantria dispar. / Didier Descouens / Museo de Toulouse

En el caso de los defoliadores, la situación es más compleja. Se barajan hipótesis como el aumento de la asincronía fenológica (el momento de la eclosión de las larvas no coincide con la brotación de las hojas) o la mayor presencia de patógenos que afectan a estas poblaciones de insectos. Un ejemplo citado es la expansión en Europa del hongo entomopatógeno Entomophaga maimaiga, que está mermando las poblaciones de la lagarta peluda.

Un reto mayúsculo

Otro hallazgo relevante del estudio es la sincronía en las dinámicas de perturbación. Los investigadores descubrieron que las infestaciones de barrenadores en diferentes especies de coníferas, como abetos, píceas y pinos, están correlacionadas entre sí. Esto sugiere que factores climáticos a gran escala, como las olas de calor y sequía, actúan como desencadenantes simultáneos en amplias regiones.

"Necesitamos estrategias de adaptación que reflejen las tendencias divergentes de perturbación y los niveles desiguales de exposición en los bosques de Europa. Esto requiere un esfuerzo en la monitorización coordinada del riesgo forestal, la armonización de la recopilación y el intercambio de datos, y una orientación que pueda ser utilizada por los gestores e informar a los mercados", destaca Hlásny.

Esta sincronía supone un reto mayúsculo para la economía forestal, ya que puede saturar la capacidad de los mercados madereros para absorber grandes volúmenes de madera afectada en un corto espacio de tiempo.

Transición hacia bosques mixtos

El aumento de la mortalidad en coníferas, históricamente la base de la producción maderera en gran parte del continente, podría estar actuando como un catalizador para una transformación ya en marcha: la transición hacia bosques mixtos con mayor presencia de frondosas. Estas especies, que muestran una menor presión por parte de los insectos en las tendencias recientes, podrían ser una opción más resiliente en un clima más cálido.

Vista de la Selva de Irati, bosque mixto (hayedo-abetal). / EFE / Jesús Diges

En lugar de intentar suprimir estas perturbaciones, los autores exponen que deberían integrarse en las estrategias de adaptación, aprovechando los episodios de mortalidad como "ventanas de oportunidad" para "reconducir la composición de los bosques".

Este enfoque, además de alinearse con las políticas climáticas y de biodiversidad de la Unión Europea, también podría lograr mayor aceptación entre los gestores y propietarios forestales, al basarse en "datos ya utilizados y confiables", señalan los autores.