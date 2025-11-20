Las aves de España continuaron su declive en 2024, pero algunas especies mejoraron su situación

El informe El Estado de las Aves en España 2024 que ha hecho público la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) pone de manifiesto que una gran parte de las especies que habitan nuestro país continúa en declive respecto a años anteriores. Solo una minoría parece mejorar su situación.

Los programas de seguimiento Sacre (primavera), Sacin (invierno) y Noctua (nocturnas), basados en ciencia ciudadana, evidencian una caída generalizada de las poblaciones de las aves. Las nocturnas presentan el peor estado de conservación, encontrándose más de la mitad de ellas en declive y ninguna en aumento.

En primavera, el 43% de las especies presenta declive de sus poblaciones con respecto a 1998. Afortunadamente, en invierno parece que la situación no es tan crítica, estando el 66% de las especies en situación estable o favorable.

Tendencias generales de las aves de España en los últimos años / SEO/Birdlife

Bajan el gorrión, el vencejo o el jilguero

Muchas especies ampliamente distribuidas y con alta presencia en las muestras presentan tendencias negativas. El gorrión común, con más de 1.000 muestreos realizados en primavera y más de 800 en invierno, evidencia un declive moderado en ambos periodos. Lo mismo ocurre con el vencejo común, el serín verdecillo y el jilguero europeo, todos ellos con abundante presencia, pero con tendencias descendentes.

Vencejo común, que continúa en declive / Shutterstock

Si se analizan los datos por tipos de hábitat, se observa que las aves de medios agrícolas y arbustivos son las que presentan mayores signos de regresión, especialmente durante la primavera, cuando las poblaciones muestran descensos sostenidos. En invierno, aunque algunas especies agrícolas experimentaron recuperaciones puntuales, la tendencia general también es negativa.

Situación más favorable en los bosques y áreas urbanas

Por el contrario, los hábitats forestales destacan por una evolución positiva en primavera, con poblaciones en crecimiento, mientras que en invierno se observa una mayor variabilidad, sin llegar a valores preocupantes.

Situación de las aves en primavera / SEO/Birdlife

En los entornos urbanos, las aves muestran una notable capacidad de adaptación: sus poblaciones se mantienen relativamente estables o en ligero aumento en primavera, y aunque en invierno se detectan oscilaciones más marcadas, no se evidencian caídas prolongadas.

El águila imperial se recupera

A lo largo de 2024 se ha llevado a cabo la revisión del estado de conservación de las aves reproductoras de España. Se trata de una actualización parcial del Libro Rojo publicado en 2021 dado que este incluye las poblaciones invernantes.

Tan sólo una minoría de especies mejoran su nivel de conservación. En particular, se pueden considerar dos especies endémicas, el águila imperial ibérica, que ha pasado de EN (en peligro) a VU (vulnerable), o el pinzón azul de Gran Canaria, que reduce su amenaza de CR (críticamente amenazado) a EN (en peligro). “Estas recuperaciones son muy importantes por la responsabilidad que tiene España en la conservación de especies que se encuentran exclusivamente (o casi) en nuestras fronteras”, afirma SEO/BirdLife en una nota de prensa.

Variación de las aves de invierno / SEO/Birdlife

Por hábitats, las especies de montañas, ambientes marinos, costeros y esteparios son las que proporcionalmente tienen más poblaciones en categorías de amenaza, aunque ningún gran conjunto de hábitats está exento de riesgos.

Suben milanos y cormoranes

El informe incorpora también datos actualizados de varios censos estatales realizados en 2024. En el caso del milano real, se han registrado más de 3.199 parejas reproductoras, un incremento superior al 30% respecto a 2014.

En cuanto al cormorán moñudo, hay entre 2.762 y 3.490 parejas, aunque persiste la regresión en colonias atlánticas. El cormorán grande ha pasado de poco más de 500 parejas en 2007 a más de 3.400 parejas en 2023, confirmando una expansión sostenida en la península Ibérica.

La perdiz roja, amenazada por la hibridación y la caza excesiva / Agencias

Asimismo, se han completado por primera vez censos nacionales de especies como el mochuelo boreal, el lagópodo alpino o el gorrión alpino.

El caso de la perdiz y la codorniz

Por otro lado, el Grupo de Trabajo de Exóticas pone de manifiesto las consecuencias potencialmente dañinas de la hibridación de especies nativas amenazadas con especies exóticas. “La perdiz roja, especie nativa y vulnerable, sufre un fuerte declive debido a la caza excesiva y, sobre todo, a la liberación masiva anual de millones de ejemplares de granja, muchos de ellos híbridos con la perdiz chucar”, señala SEO.

“Esta práctica ha introducido altos niveles de material genético exótico tanto en aves soltadas como en poblaciones silvestres, poniendo en riesgo la integridad genética de la especie y llevándola a una posible extinción efectiva. Incluso sin híbridos, la suelta de ejemplares de origen foráneo puede erosionar la diversidad genética local y afectar su capacidad adaptativa”, agrega.