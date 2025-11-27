¿Qué es Empresas B, el sello nacido para distinguir a marcas ecológicas?

Existe una verdadera constelación de sellos, distintivos y acreditaciones supuestamente verdes para las empresas, que tienen como objetivo resaltar sus cualidades ecológicas o su respeto por el medio ambiente. Un buen número de ellas es puro márketing o greenwashing, sin que respondan a criterios medioambientales. Sin embargo, desde hace unos años está adquiriendo fuerza en el panorama empresarial el sello Empresas B Corp, que incluye a más de 10.000 compañías en el mundo, de las cuales casi 300 están en España.

Empresas B nació a mediados de la década de 2000 cuando un grupo de emprendedores diseñó un estándar que midiera el impacto real de las empresas. Se trataba de crear compañías que, sin renunciar a sus legítimas aspiraciones de beneficio y rentabilidad, equilibraran ese objetivo con parámetros medibles y comprobables de responsabilidad ambiental y social.

280 empresas en España

En poco tiempo se pasó de crear compañías con esos criterios a certificar y asesorar a otras empresas ya existentes que también los cumplieran. Hoy, hay empresas B en más de 100 países, abarcando un gran número de sectores y mercados. La fiabilidad de su sistema de certificación y funcionamiento parece estar avalando dicho sello, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros con semejantes aspiraciones. Sin embargo, no está exento de críticas.

Hamburguesa de una marca certificada por Empresas B / B Corp

En España hay ya 280 compañías catalogadas como Empresas B, que pueden verse en este catálogo, y que disponen de una gestión ambiental transparente y verificable.

Las Empresas B integran políticas ambientales que abarcan toda su cadena de valor. Esto incluye recortes de emisiones, uso racional de recursos y programas de economía circular. La gestión sostenible se transforma así en un componente estructural y no en una acción aislada, según señalan desde esta plataforma privada.

Criterios medibles y comprobables

El compromiso climático se sostiene en mediciones periódicas y objetivos basados en ciencia. Esto asegura que las reducciones de gases de efecto invernadero sean sostenidas en el tiempo. La transparencia permite que los avances puedan verificarse públicamente.

El modelo también tiene en cuenta prácticas regenerativas en suelos, mares y bosques. La innovación en materiales, energías limpias y reciclaje industrial amplía su contribución ecológica. Cada una de estas medidas ayuda a desacelerar la degradación ambiental y a reconstruir ecosistemas dañados.

Encuentro de Empresas B en Argentina / Agencias

El sistema emplea un método de monitorización permanente de sus empresas certificadas para asegurarse de que éstas aplican medidas ambientales reales y comprobables. El seguimiento de las emisiones es uno de los puntos decisivos, pero no el único.

También se tienen en cuenta el uso de materiales biodegradables, la sustitución de plástico por otros materiales, la recuperación textil, la agricultura regenerativa, las energías limpias, el reciclaje industrial y otras prácticas sostenibles que sustituyan a las tradicionales formas de producción, basadas en la constante generación de residuos, impactos y otros efectos negativos sobre el medio.

Son muchas las empresas interesadas que acuden a llamar a la puerta de B Corp, la organización sin ánimo de lucro que otorga la distinción, pero solo un 4% de las solicitantes acaba superando la evaluación requerida.

Casos controvertidos: Nestlé, Danone y Nespresso

Ahora bien, justamente en estos meses el sistema de certificación Empresas B está atravesando una crisis de credibilidad, debido a la presencia de determinadas compañías que están siendo acusadas de usar este sello como lavado de imagen verde. Se trata de Nestlé y Danone, gigantes del sector alimentario que tienen este certificado en varios países, entre ellos España. También se ha cuestionado la presencia de Nespresso.

La economía circular, base del certificado / Agencias

Nestlé y Danone han sido denunciadas formalmente por colectivos y medios de comunicación por hacer afirmaciones ambientales engañosas, sobre todo respecto a la supuesta reciclabilidad de sus botellas de agua.

Estas demandas han puesto en alerta a los responsables del sistema Empresas B, hasta el punto de que sus responsables han adoptado un nuevo sistema de evaluación más estricto que podría dejar fuera a las dos empresas citadas, a menos que cambien radicalmente su forma de funcionar.

La propia organización responsable de B Corp ha admitido “errores”. Su nuevo sistema de evaluación, según expertos independientes, podría hacer que hasta el 70% de las compañías actualmente certificadas no cumplan los nuevos criterios si se aplican de forma inmediata, sobre todo por parte de grandes empresas. Por ello, esta revisión se implementará progresivamente desde 2025.