El declive de las aves está dejando sin cubrir las funciones ecológicas que prestan

Las aves no son un elemento decorativo en la naturaleza. Cumplen una función. Sin ellas, el equilibrio ecológico se derrumbaría y nos alcanzaría a nosotros, los humanos. Una investigación que acaba de publicarse demuestra que los cambios provocados por la humanidad en el medio ambiente están reduciendo los servicios ecológicos que prestan las aves silvestres, dañando las funciones que sustentan los ecosistemas.

En concreto, los cambios de uso del suelo (por la agricultura industrial, la urbanización o la deforestación) está socavando la estabilidad de los ecosistemas al reducir la diversidad de las comunidades de aves.

Los investigadores han recopilado datos de casi 3.700 especies de aves de 1.200 lugares de todo el mundo. Esto revela que la modificación del hábitat, como la urbanización y la expansión agrícola, reduce el número de especies que desempeñan funciones ecológicas vitales, como la polinización, la dispersión de semillas y la depredación.

Una pareja de abejarucos, posados sobre una rama / SEO/Birdlife

En las comunidades naturales, estos servicios esenciales son realizados por múltiples especies diferentes, un concepto conocido como redundancia funcional. La redundancia proporciona un "seguro" crucial para los ecosistemas, actuando como refuerzo cuando las especies individuales disminuyen o se pierden por completo. Cuando los ecosistemas contienen muchas especies que desempeñan funciones ecológicas similares, son más resilientes a las perturbaciones.

Disminución de la resiliencia de los ecosistemas

Mediante simulaciones de extinción por computadora, el equipo demostró que el cambio de uso del suelo elimina esta redundancia protectora, dejando a los ecosistemas cada vez más vulnerables frente a la pérdida futura de biodiversidad.

Thomas Weeks, estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias de la Vida del Imperial College de Londres y autor principal del informe, afirmó: «La disminución de la diversidad de aves debido a los cambios de uso del suelo es bien conocida, pero hasta ahora se creía generalmente que sobrevivían suficientes tipos de aves diferentes como para que esos ecosistemas degradados siguieran funcionando como era necesario”.

La agricultura industrial está transformando los suelos con grandes monocultivos / Pixabay

“Nuestro análisis desmiente esta idea al demostrar que los seres humanos modifican los paisajes de una manera que tiende a eliminar toda la capacidad del sistema, lo que significa que cualquier crisis ambiental futura puede potencialmente causar un colapso de los servicios esenciales que proporciona la vida silvestre», añadió Weeks.

El profesor David Edwards, de la Universidad de Cambridge, coautor del informe, afirmó: «La variedad de especies de aves desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas de los que dependemos; sin embargo, estamos dañando la calidad del hábitat y, por lo tanto, la capacidad de las especies para cumplir sus funciones esenciales. Es hora de redoblar esfuerzos para salvaguardar el futuro de la biodiversidad”.

Efectos en cascada, incluyendo plagas

A partir de información detallada sobre las especies de aves, incluyendo su dieta, tamaño corporal, forma del pico y de las alas, los investigadores evaluaron cómo las aves contribuyen a las funciones ecológicas que prestan. Descubrieron que los hábitats perturbados tienden a estar dominados por relativamente pocas especies tolerantes a dichas perturbaciones. Como resultado, la diversidad funcional general disminuye y es posible que funciones clave queden sin cubrir.

Los vencejos ayudan a controlar las poblaciones de insectos nocivos para los cultivos / Shutterstock

Esta simplificación de las redes ecológicas puede desencadenar efectos en cascada, como la reducción de la regeneración forestal, la disminución del almacenamiento de carbono y la proliferación de plagas en los cultivos.

El autor principal, el profesor Joseph Tobias, del Departamento de Ciencias de la Vida del Imperial College de Londres, afirmó: «Con la aceleración de la transformación de los suelos en todo el mundo, nuestro estudio destaca la urgencia de gestionar y preservar la diversidad funcional para garantizar que los ecosistemas sigan funcionando de manera que contribuyan a la vida humana y la estabilidad económica”.